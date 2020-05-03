عربي ودولي

قائمة بدول أوروبية.. أحوال المطاعم والمواصلات والعمل

فرانس برس
03 مايو 2020
عودة الحياة لشوارع إيطاليا وسط قيود التباعد الاجتماعي
عودة الحياة لشوارع إيطاليا وسط قيود التباعد الاجتماعي

بعد أسابيع من التزام المنازل، يشرع جزء من القارة الأوروبية في تنفس الصعداء بشكل حذر، إذ تدخل أولى إجراءات رفع العزل حيز التنفيذ الإثنين في عدد من دولها.

إيطاليا 

في 27 إبريل، استؤنف العمل في بعض القطاعات (البناء، صناعة السيارات، وغيرهما).

وبدءا من الاثنين، سيكون بمقدور الإيطاليين زيارة العائلات والتجمع بأعداد محدودة. وستعيد الحدائق العامة فتح ابوابها، وسط الإبقاء على قيود التباعد الاجتماعي.

كما سيستأنف العمل في قطاعات الصناعات، التشييد وتجارة الجملة. وسيكون مخولا للمطاعم والحانات بيع طلبات يأتي الزبائن لأخذها من المكان. أما إعادة فتح الأبواب بشكل تام فهو مقرر في الأول من يونيو، كما هو الحال بالنسبة إلى صالونات التجميل وتصفيف الشعر.

في 18 مايو، سيسمح لمتاجر التجزئة بفتح أبوابها، بالإضافة إلى المتاحف والأماكن الثقافية والمكتبات.

وستبقى أبواب المدارس مغلقة حتى سبتمبر.

كما ستظل التنقلات محدودة ضمن نطاق دائرة الإقامة، وطبقا للشروط التي تفرضها متطلبات العمل والصحة.

إسبانيا 

جرى تخفيف قيود الحجر الشديد في اسبانيا في 26 إبريل مع السماح بالخروج للتنزه برفقة بالغ بالنسبة إلى الأطفال، كما سمح لمن تخطوا الـ 14 من عمرهم ممارسة الرياضة فرادى أو التنزه وفق شروط صارمة.

وبدءا من الاثنين، سيكون متاحا أمام بعض المتاجر استقبال زبائن بشكل فردي وبناء على مواعيد تؤخذ مسبقاً.

ويعد وضع القناع الواقي إجباريا في وسائل النقل العام.

إسبانيا تخفف إجراءات الحجر وفرض وضع الكمامة خارج المنزل
إسبانيا تخفف إجراءات الحجر وفرض وضع الكمامة خارج المنزل

وفي عدد من جزر الباليار والكناري، سيصير متاحا أمام غالبية المتاجر، المتاحف وشرفات الحانات والمطاعم أن تفتح أبوابها بشرط استقبال أعداد محددة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الفنادق. وستشمل هذه الإجراءات بقية البلاد في 11 مايو.

وبعد أسبوعين، ستفتح صالات السينما والمسارح أبوابها بشكل طبيعي. أما المدراس، فهي مغلقة حتى سبتمبر.

ولن يكون متاحا للإسبانيين التنقل خارج مقاطعاتهم إلى أن ينتهي الحجر العام.

ألمانيا 

أعادت المتاجر التي تقل مساحتها عن 800 متر مربع فتح أبوابها في 20 إبريل.

وبدءا من الاثنين، ستفتح المدارس أبوابها في عدد من المقاطعات (سار، ساكس-انهالت، بريم).

وصالونات الحلاقة والتصفيف ستفتح أبوابها أيضا. كذلك الأمر بالنسبة إلى أماكن العبادة، المتاحف، المواقع التذكارية، حدائق الحيوان ومساحات اللهو. وبعضها فتح ابوابه قبل ذلك.

وسيفرض وضع الأقنعة بشكل تدريجي في وسائل النقل والمتاجر.

النمسا 

سبق للنمسا أن سمحت باستئناف نشاط بعض الأعمال التجارية غير الأساسية. وفي نهاية هذا الأسبوع، فتحت أبواب مساحات التغذية الواسعة، صالونات الحلاقة والتصفيف والمنشآت الرياضية في الهواء الطلق (كرة المضرب، الغولف...).

رفعت القيود على التنقلات، وسمح بالتجمعات التي لا يزيد عديدها عن 10 أشخاص ولكن وسط احترام قيود التباعد الاجتماعي.

ويستعيد تلامذة الصفوف النهائية مقاعدهم الإثنين، على أن يليهم الباقون تدريجياً.

ومن المتوقع أن تستعيد المطاعم روادها في منتصف مايو. ويعد وضع القناع الواقي إجباريا في وسائل النقل والمتاجر.

بلجيكا

يعود موظفو الشركات التي لا تستقبل زبائن إلى مكاتبهم بدءا من الاثنين، ووضع القناع الواقي إجباري في وسائل النقل.

وستعيد غالبية المتاجر فتح أبوابها بدءا من 11 مايو، بشرط احترام قيود التباعد الاجتماعي.

الورد لمتعافية من فيروس كورونا وهي في عمر 100 عام
الورد لمتعافية من فيروس كورونا وهي في عمر 100 عام

بعض الصفوف الدراسية تستأنف بدءا من 18 مايو، على أن لا يزيد تلامذة كل صف عن الـ10.

وستعود المطاعم إلى نشاطها بشكل تدريجي في 8 يونيو على أقرب تقدير.

البرتغال

يفتح وكلاء بيع السيارات والمكتبات أبوابهم الاثنين. وبمقدور المتاجر الصغيرة التي لا تزيد مساحتها عن 200 متر مربع وتطل واجهتها على الشارع استئناف النشاط، بشرط الالتزام بوضع الاقنعة الواقية. كذلك الحال بالنسبة إلى صالونات التجميل والتصفيف، على أن يأتي الزبائن تبعا لموعد مسبق.

وستفتح ابواب بعض المرافق العامة، كمراكز الضرائب، ولكن العمل سيكون مقيداً أيضا بضرورة أخذ موعد مسبق ووضع قناع واق.

والقناع إجباري في وسائل النقل العام. ويسمح بالرياضات الفردية في الهواء الطلق.

وفي 18 مايو، تعود الثانويات، المتاحف، المعارض الفنية، المطاعم والمقاهي، فيما يرجئ الأمر إلى الأول من يونيو بالنسبة إلى المسارح وصالات السينما وسط فرض الالتزام بقيود التباعد الاجتماعي.

سلوفينيا 

تستعيد مقاهي الأرصفة والمطاعم نشاطها الاثنين، كما صالونات الحلاقة والتصفيف، المتاحف ومتاجر بيع الكتب.

وضع القناع الواقي إجباري في الأماكن العامة المغلقة، وسائل النقل والمتاجر.

المجر 

خارج بودابست، سيعاد فتح أبواب مقاهي الأرصفة والمطاعم، كما الشواطئ والمسابح العامة. وتستأنَف تدريبات الرياضيين المحترفين.

القناع الواقي اجباري في وسائل النقل والمتاجر.

بولندا 

أعلنت الحكومة أن الفنادق، المراكز التجارية، قسم من المؤسسات الثقافية بما في ذلك المكتبات العامة وبعض المتاحف، ستفتح ابوابها الإثنين.

المؤسسات الثقافية والتجارية ستعود للعمل في بولندا
المؤسسات الثقافية والتجارية ستعود للعمل في بولندا

وبدءا من الأربعاء، سيكون متاحا أمام دور الحضانة ورياض الأطفال أن تعيد فتح أبوابها، غير أن السلطات المحلية استبقت ذلك بالقول إنّ غالبيتها ستبقى مغلقة.

كرواتيا 

في الأسبوع الماضي، استؤنف نشاط بعض المتاجر، المتاحف، المكتبات العامة، وأيضا وسائل النقل العام. ومنذ السبت، سمح مجدداً بالتجمعات الدينية.

والاثنين، بمقدور محال تستوجب الاحتكاك المباشر مع الزبائن على غرار صالونات الحلاقة، أن تفتح أبوابها.

في 11 مايو، يحل دور الحانات والمطاعم. أما التجمعات فستكون متاحة لتلك التي لا تزيد عن 10 أشخاص، فيما سيكون قرار فتح رياض الأطفال والمدارس اختياريا.

صربيا 

يتحكم مبدأ التباعد الاجتماعي بإعادة فتح المقاهي والمطاعم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى وسائل النقل العام، قطارات المدن وحافلات الرحلات الطويلة بشرط وضع الأقنعة.

وستفتح المراكز التجارية أبوابها في 8 مايو كما هو مقرر، فيما يرجأ الأمر إلى 11 منه بالنسبة إلى رياض الأطفال.

وستبقي السلطات على تدبير حظر التجوال قائما.

اليونان 

سيكون بمقدور نحو 10 في المئة من المتاجر المغلقة إعادة فتح أبوابها الاثنين: متاجر بيع الكتب، صالونات الحلاقة والتجميل، متاجر الأدوات الالكترونية والسلع الرياضية، كما متاجر بيع لوازم الحدائق.

في 11 مايو، بإمكان بقية المتاجر أن تفتح أبوابها باستثناء المراكز التجارية التي ستبقى مغلقة حتى الأول من يونيو.

دول الشمال الأوروبي 

تفتح الجامعات، المتاحف وصالونات الحلاقة أبوابها مجدداً الإثنين.

وكانت الدنمارك والنرويج الخاضعتان إلى نظام "نصف حجر" من بين أولى الدول الأوروبية التي تقر تخفيف القيود. وكان الدنماركيون أول من عاد إلى دروب المدارس في 15 أبريل.
 

فرانس برس

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جثمانان يعودان إلى مهاجرين أفغانيين ممن كانوا يحاولون دخول إيران
إيران

"عذبوهم وأغرقوهم في النهر".. حرس الحدود الإيراني ينكل بمهاجرين أفغان وكابل تحقق

إيران

"عذبوهم وأغرقوهم في النهر".. حرس الحدود الإيراني ينكل بمهاجرين أفغان وكابل تحقق

الحرة / ترجمات - واشنطن
03 مايو 2020
جثمانان يعودان إلى مهاجرين أفغانيين ممن كانوا يحاولون دخول إيران
جثمانان يعودان إلى مهاجرين أفغانيين ممن كانوا يحاولون دخول إيران

أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية أنها فتحت "تحقيقا شاملا" بشأن أنباء عن إساءة حرس حدود في إيران معاملة مواطنين أفغان ومزاعم حول دفع هؤلاء في نهر ما أدى إلى غرقهم.

وأفادت تقارير في وقت سابق بأن الحراس الإيرانيين أساءوا معاملة مجموعة من المواطنين الأفغان، وأغرقوهم في نهر هريرود على الحدودبين البلدين، في حين نفت السلطات الإيرانية صحة تلك الأنباء.

وتحدثت وسائل إعلام أفغانية وكذلك العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، عن أن حوالي 50 أفغانيا ممن دخلوا الأراضي الإيرانية بطريقة غير شرعية اعتقلوا على يد حرس حدود الأخيرة ثم "ألقي بهم في نهر هريرودبعد تعرضهم للضرب".

وتحدثت تقارير عن أن ما بين خمسة و23 من اللاجئين الأفغان إما لقوا مصرعهم أو أن مصيرهم مجهول. 

وكشفت الخارجية الأفغانية في بيان على تويتر السبت أن الوزير بالوكالة، محمد حنيف أتمار، أمر نائبه السياسي بتشكيل لجنة تتولى إجراء "تحقيق شامل" في الأمر.

وفي غضون ذلك، نقلت صحيفة صباح كابل اليومية عن مسؤولين في محافظة هرات قولهم إن التقارير المتعلقة بسوء معاملة وإغراق  مواطنين على يد حرس الحدود في إيران لم يتم تأكيد صحتها، مشيرين إلى أن تحقيقا محليا فتح في القضية.  

غير أن أفرادا قالوا إنهم كانوا ضمن مجموعة اللاجئين الأفغان، تحدثوا في مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عن أن الحراس الإيرانيين اعتدوا عليهم بالضرب قبل إلقائهم في نهر هريرود.

وقال شهود عيان إنه "بينما كان الأفغان يصارعون من أجل النجاة ويغرقون في النهر، كان الحراس يضحكون".

وكشف أحدهم واسمه شاه والي للخدمة الأفغانية في محطة إذاعة RFE/RL الأميركية، أنه "بعد تعذيب الأفغان، أطلق حرس الحدود الإيرانيون النار وأمروهم بالقفز في النهر".

أقارب مواطنين أفغان ممن كانوا يحاولون دخول إيران بطريقة غير شرعية، ينتظرون تسلم جثامينهم

ورفضت القنصلية الإيرانية في هرات بشدة التقارير، وقالت إن لا أساس لها من الصحة.   

وتابعت "العديد من المصادر، بما في ذلك مسؤولون في فوج حدود تايباد، نفوا المزاعم وقالوا إنهم لم يعتقلوا أي مواطنين أفغان في المنطقة".

حاكم هرات وحيد قطالي، توجه في تغريدة إلى المسؤولين الإيرانيين قائلا "مواطنونا ليسوا مجرد أسماء ألقيتم بهم في النهر. ذات يوم سنقوم بتسوية الحسابات". 

وعلى الرغم من أن الوقت والمكان المحدد للحادث لم يتبين بعد، إلا أن صحيفة صباح كابل نسبت إلى المتحدث باسم حاكم هرات، جيلاني فرهاد، قوله إن الضحايا كانوا من سكان مدينة رباط-إي-سانجي في المحافظة ودخلوا إيران عبر وادي ذو الفقار. 

ويقع الوادي على الحدود بين إيران وأفغانستان وكذلك تركمانستان.

ونددت وسائل الإعلام الأفغانية بشدة "بحرس الحدود الإيرانيين الذين يسيئون معاملة الأفغان بشكل متكرر"، مشيرة إلى أن أبرز الأسباب التي تدفع الأخيرين إلى التسلل إلى الأراضي الإيرانية هي "انعدام الأمن والبطالة وتزايد الفقر".

وقال عضو مجلس محافظة هرات، سردار محمد بهادوري، لـRFE/RL إن الأفغان لا يتوقعون أن يطلق حرس الحدود في إيران النار على أشخاص يضطرون إلى دخول بلادهم من أجل البحث عن عمل.

وأضاف "نطلب من إيران أن ترحم من يتوجهون إليها بسبب الفقر وعدم إطلاق النار عليهم"، مضيفا أنه "بدل إطلاق النار عليهم، يمكن ببساطة ترحيلهم".  

تجدر الإشارة إلى أن العديد من التقارير السابقة تحدثت عن إساءة حرس حدود إيران للأفغان الذين يقصدون البلد المجاور أملا في الهرب من الفقر.

الحرة / ترجمات - واشنطن