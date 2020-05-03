"مهمة مستحيلة".. خطة الطوارئ الأميركية في حال غياب كيم

انشغل العالم خلال الفترة الماضية بمسألة اختفاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وثارت التكهنات حول مصيره، وبقي السؤال الأهم وهو: ماذا يمكن أن يحدث لترسانة البلاد النووية في حال غيابه عن المشهد؟

بحسب تقريرين لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية ووكالة أسوشييتد برس هناك خطة معدة بالفعل من جانب الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتأمين أسلحة البلاد النووية وصواريخها في حال غياب الزعيم، والتي شبهتها فوكس نيوز بفيلم "مهمة مستحيلة".

الخطة التي يطلق عليها خطة التشغيل 5029 أو "OPLAN 5029" تتمثل في التعامل مع حدوث انتقال مفاجئ للسلطة وعدم قدرة النظام على تأمين أسلحته وحدوده.

وتغطي الخطة مسألة تأمين الحدود وإرسال عملاء سريين للعثور على مخزون بيونغ يانغ النووي ومنع استخدامه أو سرقته أو بيعه إلى أطراف مشبوهة.

وتم إنشاء الخطة في عام 2008 وسط توترات مع النظام الكوري الشمالي بسبب تجاربه الصاروخية، وذلك بناء على طلب من الرئيس الكوري الجنوبي آنذاك إي ميونغ باك الذي طلب من الولايات المتحدة وقيادة القوات المشتركة لكوريا الجنوبية خطة عمل مشتركة تكون جاهزة للاستجابة في حال حدوث حالة من عدم الاستقرار في كوريا الشمالية قد تؤدي إلى تعقيدات كبيرة مثل حرب أهلية أو مجاعة أو تدفق للاجئين.

وتقول وكالة أسوشييتد برس إن أكثر ما يقلق الولايات المتحدة هو بيع أو استخدام الأسلحة النووية في حال حدوث أزمة كبيرة.

ومن أهم المشاكل المحتملة التي قد تواجه الولايات المتحدة لتنفيذ الخطة هي التنسيق مع الجيش الكوري الجنوبي بالنظر إلى أن الجيش الصيني سيقوم في ذلك الوقت على الأرجح بعمليات إنسانية وعسكرية هائلة في الشمال.

وقد يُقلق الصين وجود قوات أميركية وكورية جنوبية على طول حدودها، والجدير بالذكر أن هذا الأمر دفع الصين إلى دخول الحرب الكورية قبل 70 عاما.

وسوف يتوجب أيضا على كوريا الجنوبية في حال حدوث انهيار أو أزمة كبيرة في الشمال التعامل مع كيفية إيواء تدفق اللاجئين وإنشاء مقر إداري للطوارئ في الشمال.

وبحسب تقرير لمؤسسة "راند" البحثية صدر عام 2015، فإن هناك مخاوف من قدرة الولايات المتحدة على تأمين العدد الكافي من القوات لمرحلة ما بعد كيم، إذ ستكون بحاجة إلى أكثر من 850 ألف عسكري من الجيش والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية "المارينز"، وحوالي 160 سفينة و2000 طائرة يتم نقلها إلى المنطقة.

ديفيد ستراوب، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية، قال في تصريحات سابقة إنه رغم وجود خطط استجابة لأزمة في كوريا الشمالية، فإن "الخطط العسكرية وخاصة 5029 تعتمد بشكل أساسي على الكثير من الافتراضات، بما في ذلك على ما يريد الرئيس الأميركي أن يفعله".

فيبين نارانغ، المتخصص في الشأن النووي لكوريا الشمالية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا قال إن أهم سؤال هو: "متى يمكن استدعاء خطة OPLAN وما المؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها للقيام بذلك؟ لأن عملية تأمين بلد يمكن أن ينظر إليها على أنها "خطة غزو".