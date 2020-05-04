عربي ودولي

البرتغال ترفع حال الطوارئ وتعيد فتح متاجرها

فرانس برس
04 مايو 2020
سجّلت البرتغال 1043 وفاة نتيجة الإصابة بكوفيد-19
سجّلت البرتغال 1043 وفاة نتيجة الإصابة بكوفيد-19

تستمر أوروبا في تخفيف إجراءات العزل التي فرضت على سكانها للحد من انتشار وباء كوفيد-19، بقرارات جديدة يفترض أن تطبق اعتبارا من بداية الأسبوع في نحو 15 بلدا.

وتبدأ البرتغال الإثنين تخفيف إجراءات الحجر، إذ تُعيد فتح بعض المتاجر الصغيرة وصالونات تصفيف الشعر وصالات بيع السيّارات، لكنّه سيتعيّن على البرتغاليّين التزام قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة، وقد أصبح وضع الأقنعة الواقية إلزاميّاً في المتاجر ومراكز الخدمات العامّة ووسائل النقل العامّ، وفقاً لخطّة وضعتها الحكومة لتخفيف إجراءات الحجر خلال شهر مايو. 

في وسائل النقل العامّ، سيُعاقب مَن لا يلتزم وضع قناع، بغرامة قد تصل إلى 350 يورو، ولن تتمكّن المتاجر من فتح أبوابها إلّا في العاشرة صباحاً، وسيتعيّن عليها احترام قواعد التباعد الاجتماعي. 

ورفعت البرتغال الأحد حال الطوارئ السارية منذ 19 مارس والتي كانت قد أتاحت للحكومة تقييد حرّية التنقّل بهدف الحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ. 

ومنذ يوم الأحد، استعيض عن حال الطوارئ بإعلان يدعو البرتغاليّين إلى احترام "الواجب الوطنيّ بالبقاء في المنزل".

وسيبقى العمل عن بُعد هو القاعدة السارية طالما كان ذلك ممكناً، بينما ستُحظّر التجمّعات التي تضمّ أكثر من عشرة أشخاص.

وبموجب خطّة رفع الحجْر، سيتمّ خلال النصف الثاني من مايو استئناف بعض الدروس لطلاب الصفوف الثانويّة، وسيبقى التعليم عن بُعد مستمرّاً حتى نهاية العام الدراسيّ بالنسبة إلى المدارس الابتدائيّة والتكميليّة.

أمّا المتاحف والمعارض الفنّية والحانات والمطاعم التي ستخضع كلّها لقواعد صحّية جديدة، فسيُعاد فتحها اعتباراً من 18 مايو.

ويستأنف لاعبو أندية كرة القدم الكبرى التدريبات الفرديّة الإثنين، ومن المتوقّع استئناف البطولة الوطنيّة أواخر مايو، بينما تفتح المسارح ودور السينما والمتاجر الكبرى في أوائل يونيو.

والبرتغال أقلّ تأثّراً بالوباء مقارنةً ببلدان أخرى في أوروبا. وسجّلت 1043 وفاة نتيجة الإصابة بكوفيد-19 و25282 إصابة، وفق أحدث حصيلة.
 

فرانس برس

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تقرير استخباراتي أميركي يكشف سبب تستر الصين على بداية انتشار فيروس كورونا

الحرة / ترجمات - دبي
04 مايو 2020
الصين تسترت على فيروس كورونا لتخزين الإمدادات الطبية
الصين تسترت على فيروس كورونا لتخزين الإمدادات الطبية

أظهرت وثائق استخباراتية أميركية أن الصين تسترت على المعلومات الخاصة عن فيروس كورونا مع بداية انتشاره وعن مدى عدوى المرض، لتخزين الإمدادات الطبية من جميع أنحاء العالم، وفقاً لصحيفة ديلي ميل.

وأفاد تقرير استخباراتي صدر في 1 مايو عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية، وهو مكون من 4 صفحات ، أن القادة الصينين أخفوا عن قصد هذا الوباء عن العالم في أوائل يناير.

وأكد التقرير أنه في الوقت التي قللت فيه الصين من خطورة الفيروس ومدى انتشاره، زادت من ورادتها من المستلزمات الطبية وخفضت صادراتها منها.

وأوضح أن بكين حاولت التستر على ذلك من خلال إنكار وجود قيود على التصدير، وأن الحياة لا زالت طبيعية.

وأشار التقرير  إلى أن الصين امتنعت عن إبلاغ منظمة الصحة العالمية طوال شهر يناير بأن الفيروس يمثل عدوى شديد، حتى يمكنها طلب الإمدادات الطبية من الخارج، مؤكداً أن واردتها خلال هذه الفترة زادت من أقنعة الوجه وملابس الواقية الشخصية والقفازات بشكل حاد.

واعتبرت الصحيفة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدته التي نشرها يوم الأحد، ألقى فيها اللوم على المخابرات الأميركية لعدم توضيحها في وقت مبكر مدى خطورة تفشي الفيروس، وكتب ترامب دون ذكر تفاصيل: "أبلغتني المخابرات للتو بأنني كنت على صواب، وأنهم لم يذكروا موضوع كورنا حتى أواخر شهر يناير، قبل أن أحظر دخول القادمين من الصين إلى الولايات المتحدة، كما أنهم تحدثوا عن الفيروس بطريقة وكأنه لا يشكل تهديدا".

ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي زادت فيه الانتقادات للصين بشأن مسؤوليتها عن تفشي الفيروس في العالم وتسترها على المعلومات الخاصة بالمرض.

فقد أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد وجود "أدلة هائلة" على أن مصدر وباء كورونا هو مختبر في مدينة ووهان الصينية.

وقال لشبكة "أيه بي سي" أن "هناك أدلة هائلة تشير إلى أن هذا هو مصدره"، لكنه رفض التعليق على مسألة إن كان يعتقد بأن نشره كان متعمدا، مضيفاً أن بعض الدلائل واضحة للعيان، حيث قامت السلطات هناك بطرد الصحفيين، فيما كممت الأفواه التي كانت تحاول الحديث من داخل البلاد حول الأوضاع الصحية.

الحرة / ترجمات - دبي