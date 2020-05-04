البرتغال ترفع حال الطوارئ وتعيد فتح متاجرها

تستمر أوروبا في تخفيف إجراءات العزل التي فرضت على سكانها للحد من انتشار وباء كوفيد-19، بقرارات جديدة يفترض أن تطبق اعتبارا من بداية الأسبوع في نحو 15 بلدا.

وتبدأ البرتغال الإثنين تخفيف إجراءات الحجر، إذ تُعيد فتح بعض المتاجر الصغيرة وصالونات تصفيف الشعر وصالات بيع السيّارات، لكنّه سيتعيّن على البرتغاليّين التزام قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة، وقد أصبح وضع الأقنعة الواقية إلزاميّاً في المتاجر ومراكز الخدمات العامّة ووسائل النقل العامّ، وفقاً لخطّة وضعتها الحكومة لتخفيف إجراءات الحجر خلال شهر مايو.

في وسائل النقل العامّ، سيُعاقب مَن لا يلتزم وضع قناع، بغرامة قد تصل إلى 350 يورو، ولن تتمكّن المتاجر من فتح أبوابها إلّا في العاشرة صباحاً، وسيتعيّن عليها احترام قواعد التباعد الاجتماعي.

ورفعت البرتغال الأحد حال الطوارئ السارية منذ 19 مارس والتي كانت قد أتاحت للحكومة تقييد حرّية التنقّل بهدف الحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

ومنذ يوم الأحد، استعيض عن حال الطوارئ بإعلان يدعو البرتغاليّين إلى احترام "الواجب الوطنيّ بالبقاء في المنزل".

وسيبقى العمل عن بُعد هو القاعدة السارية طالما كان ذلك ممكناً، بينما ستُحظّر التجمّعات التي تضمّ أكثر من عشرة أشخاص.

وبموجب خطّة رفع الحجْر، سيتمّ خلال النصف الثاني من مايو استئناف بعض الدروس لطلاب الصفوف الثانويّة، وسيبقى التعليم عن بُعد مستمرّاً حتى نهاية العام الدراسيّ بالنسبة إلى المدارس الابتدائيّة والتكميليّة.

أمّا المتاحف والمعارض الفنّية والحانات والمطاعم التي ستخضع كلّها لقواعد صحّية جديدة، فسيُعاد فتحها اعتباراً من 18 مايو.

ويستأنف لاعبو أندية كرة القدم الكبرى التدريبات الفرديّة الإثنين، ومن المتوقّع استئناف البطولة الوطنيّة أواخر مايو، بينما تفتح المسارح ودور السينما والمتاجر الكبرى في أوائل يونيو.

والبرتغال أقلّ تأثّراً بالوباء مقارنةً ببلدان أخرى في أوروبا. وسجّلت 1043 وفاة نتيجة الإصابة بكوفيد-19 و25282 إصابة، وفق أحدث حصيلة.

