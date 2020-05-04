عربي ودولي

بعد تخفيف إجراءات الإغلاق.. دول سجلت موجة جديدة من انتشار كورونا

الحرة / ترجمات - دبي
04 مايو 2020
الهند تسجل أكثر من 2600 حالة إصابة جديدة بعد تخفيفها قيود الإغلاق
الهند تسجل أكثر من 2600 حالة إصابة جديدة بعد تخفيفها قيود الإغلاق

مع بدء تخفيف الكثير من دول العالم إجراءات الإغلاق والحظر المفروضة، أبلغت بعض الدول الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم عن ذروة جديدة مثيرة للقلق في حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، أعلنت الهند عن أكبر عدد إصابات يومي، فقد سجلت أكثر من 2600 حالة إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضي،  بعد إعلانها تخفيف إجراءات الإغلاق، كما سجلت روسيا أكثر من 10 آلاف حالة جديدة لأول مرة هي الاخرى.

وفي مصر، ارتفعت أعداد الإصابات بشكل كبير، فقد سجلت خلال الأيام الماضية بعد إعلان الحكومة تخفيف إجراءات الإغلاق تزامناً مع بداية شهر رمضان، مئات الحالات ليصل إجمالي حالات الإصابة أكثر من 6000 حالة.

وكان خبراء الصحة حذروا مراراً وتكراراً من موجة ثانية محتملة من الإصابات ما لم يتم توسيع الاختبار بشكل كبير بمجرد تخفيف عمليات الإغلاق، لكن الضغط من أجل إعادة الافتتاح يستمر في التزايد بعد استمراراه لأشهر، وانهيار الاقتصاد بشكل لم يشهده العالم منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

من جانبه أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته لإعادة فتح الاقتصاد، وقال: "علينا إعادة فتحه بأمان ولكن في أسرع وقت ممكن".

كما أعربت منسقة الفيروسات التاجية في البيت الأبيض ديبورا بيركس في تصريحات صحفية، عن قلقها بشأن الاحتجاجات التي تقوم بها حشود مسلحة وغالبا ما تكون ملثمة تطالب بإنهاء أوامر البقاء في المنزل وإعادة تشغيل الاقتصاد بالكامل.

وأضافت: "إنه أمر مقلق للغاية بالنسبة لي شخصياً، لأنه إذا عادوا إلى المنزل وأصابوا جدتهم أو جدهم، فسيشعرون بالذنب لبقية حياتهم، لذا نحتاج إلى حماية بعضنا البعض في نفس الوقت الذي نعبر فيه عن استيائنا".

بدورها، أفاد الدكتور توم إنغليسبي، مدير مركز الأمن الصحي بكلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة، أنه إذا تم رفع القيود في وقت مبكر جدًا، فقد يعود الفيروس في "موجات صغيرة في أماكن مختلفة في جميع أنحاء البلاد".

وأشار إلى أنه لم يتغير شيء في الديناميكيات الأساسية لهذا الفيروس، حتى يتم رفع الإغلاق.

في غضون ذلك، امتد الانقسام في الولايات المتحدة بين أولئك الذين يريدون إنهاء عمليات الإغلاق ومعارضيهم  إلى الكونغرس.

أما في بريطانيا، يتعرض رئيس الوزراء بوريس جونسون لضغوط لكشف كيف سترفع البلاد إغلاقها، ومن المقرر أن تستمر القيود حتى يوم الخميس، ولكن مع استمرار الإبلاغ عن مئات الوفيات يوميا، من غير الواضح كيف يمكن للدولة أن تخفف القيود بأمان.

الحرة / ترجمات - دبي

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الكويت

"أين سفارتنا".. الأمن الكويتي يفض مظاهرة للعمال المصريين ويعتقل بعضهم

أسوشيتد برس
04 مايو 2020
الشرطة الكويتية تفض مظاهرة للعمال المصريين
الشرطة الكويتية تفض مظاهرة للعمال المصريين

أعلنت السلطات الكويتية صباح اليوم الاثنين إن الشرطة فضت مظاهرة للمصريين العالقين في الكويت الذين  لم يتمكنوا من العودة إلى بلادهم وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، في أول إشارة عن اضطرابات في صفوف فئة كبيرة من العمال الأجانب الذين فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة.
  
وأظهرت مقاطع فيديو، نشرت على الإنترنت، الشرطة الكويتية وهي تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين خلال الليل، والذين هتفوا في وقت سابق: "أين سفارتنا؟"

مظاهرات المصريين في الكويت في كبد اليوم ، رصاص وقنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين

Posted by ‎المستشار محمد صلاح ابوالعمدة‎ on Sunday, May 3, 2020

ووصفت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) المواجهة بــ "أعمال شغب" قام بها مصريون في مركز إيواء، وأضافت "فور حدوث الشغب والفوضى، تدخل رجال الأمن وأحكموا السيطرة عليهم، وضبطوا عددا منهم وتم تحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
  
وقالت الوكالة إن السفارة المصرية قدمت اعتذارا عما صدر من أعمال الشغب، وأكدت أنها ستتخذ إجراءات جادة لحل الأزمة.
  

مظاهرات مصريين في الكويت مطالبين بالعودة... والامن الكويتي يطلق عليهم الغاز المسيل للدموع والذين يتواجدون منذ أكثر من 3 أسابيع داخل مراكز الإيواء.

Posted by Ehab Sakr on Sunday, May 3, 2020

ولم يعترف التقرير بمستوى القوة التي استخدمتها الشرطة لإخماد الاضطرابات، ولا عدد الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات في نهاية المطاف، ونقلت الوكالة عن وزارة الداخلية قولها إنها ستتخذ أقصى الإجراءات القانونية المتبعة مع المخالفين للقانون، ولم ترد وزارة الإعلام الكويتية على مكالمات "أسوشيتد برس" لطلب للتعليق
  
ونقلت (كونا) في وقت سابق عن سفير مصر لدى دولة الكويت طارق القوني قوله إن القاهرة تخطط لتنظيم رحلات عودة للذين تقطعت بهم السبل في وقت لاحق هذا الأسبوع.
  
وقال مسؤولون كويتيون أيضا إنهم سيعلقون الغرامات والسجن بحق الأشخاص الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم من أجل مساعدة أولئك الذين يرغبون في المغادرة على العودة إلى بلادهم.

أسوشيتد برس