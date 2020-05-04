عربي ودولي

تقرير يحذر من استغلال داعش وباء كورونا لزيادة عملياته الإرهابية

الحرة / ترجمات - واشنطن
04 مايو 2020
تحذيرات من استغلال الجماعات المتطرفة لجائحة كورونا لزيادة عملياتها الإرهابية
تحذيرات من استغلال الجماعات المتطرفة لجائحة كورونا لزيادة عملياتها الإرهابية

حذر مسؤولون حكوميون وباحثون من تزايد خطر الجماعات الإرهابية والإجرامية حول العالم، مع انشغال الدول بالتصدي لوباء كورونا الفيروسي.

وقال تقرير لصحيفة "ذا هيل" إن الجماعات الإرهابية تستغل جائحة كورونا والإحباط العام من الحكومات الهشة، لمواصلة هجماتها العنيفة في أفريقيا والشرق الأوسط، وفرض أجندتها المعادية للغرب.

وتأتي هذه التحذيرات المتزايدة وسط مخاوف من أن الحكومات تعمل على إنعاش اقتصاداتها وقطاعاتها الصحية التي تأثرت بالجائحة، على حساب أمنها القومي.

وكان التحالف الدولي لهزيمة داعش قد أعلن في مارس سحبه بعض القوات بسبب جائحة الفيروس التاجي، وأوقف بالفعل بعض التدريبات مع قوات الأمن العراقية.

ويقول باحثون إن هذه الأوضاع تهدد بعودة تنظيم داعش في العراق وسوريا، وزيادة قوة الجماعات الشيعية المدعومة من إيران في العراق. محذرين من أنه لا يمكن معالجة أزمة الوباء على حساب أزمة أخرى.

وكتب الرؤساء الأربعة للجان التشريعية الأجنبية في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك، "يجب أن نقاوم الرغبة في النظر إلى الداخل فقط، وبدلا من ذلك علينا دعم بعضنا البعض خلال وباء كوفيد-19، تماما كما فعلنا في الماضي".

وقالت منى يعقوبيان، الخبيرة في الصراع في الشرق الأوسط وأفريقيا مع معهد السلام الأميركي لصحيفة "ذا هيل"، إن "من الصعب جدا عزل الولايات المتحدة من حالة عدم الاستقرار هذه. كلنا مترابطون بعمق. ... هناك أشياء تحدث في أماكن أخرى من العالم، ويتردد صداها هنا في الولايات المتحدة".

والأمر ليس قاصرا على الشرق الأوسط، فهناك قصص مماثلة تدور في مناطق ساخنة في القارة الأفريقية.

فقد تأثرت عمليات الاتحاد الأفريقي ضد جماعة الشباب الإرهابية في الصومال، بسبب وباء كورونا وعمليات الحجر الصحي للجنود الأفارقة، إضافة إلى تأخر  عمليات النشر الأوروبية لمساعدة القوات الفرنسية في مالي غربي أفريقيا، لذات الأسباب.

وفي مقابلة مع صحيفة "ذا هيل"، حذرت إميلي إستيل، مديرة الأبحاث في مشروع التهديدات الحرجة بمعهد أميركان إنتربرايز، من أن هذه الأوضاع تمثل جزءا من اتجاه مثير للقلق، وأضافت "نحن في خطر حقيقي للخروج من فقاعة كوفيد-19 ... ورؤية عالم يبدو أسوأ بكثير مما هو عليه الآن".

ودعا الخبراء إلى آليات جديدة لمواجهة التطرف، بالتزامن مع جهود التصدي للوباء.

ومن بين هذه الآليات، حسب إريك روزاند من معهد بروكينغز، "إعادة التركيز على جهود الوقاية، والابتعاد عن عسكرة السنوات العشرين الماضية بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية".

 يضاف إلى ذلك إعادة تأهيل مناهج مكافحة الإرهاب، ومواجهة مناهج التطرف العنيف، وتقديم دعم أكبر لحوارات الأديان والتدريب والتعليم، فضلا عن خطط التوظيف والتركيز على تمكين النساء والشباب.

وقال روزاند إن "المزيد من الاستثمارات في مجال الوقاية يعني أنه من غير المرجح أن يتصاعد العنف المتطرف، واحتمال أقل لنشر القوات، والدخول في حروب لا نهاية لها. يجب التفكير في كل هذا على أساس مستمر".
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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داعش يشن هجمات إرهابية جديدة في العراق

الحرة / وكالات - واشنطن
04 مايو 2020
هجمات جديدة لداعش في العراق
هجمات جديدة لداعش في العراق

أعلنت قوات الحشد الشعبي أن مقاتلي داعش شنوا هجمات جديدة على عدة مواقع في العراق في وقت متأخر من يوم الأحد، حسب شبكة روداو الكردية العراقية.

وقال القسم الإعلامي لقوات الحشد إن مجموعات مسلحة من التنظيم الإرهابي هاجمت  وحدات الحشد في محافظة صلاح الدين شرقي العراق، وبلدة جرف الصخر جنوب غربي بغداد، بشكل منفصل مساء الأحد.

وأكدت قوات الحشد الشعبي تمكنها من صد الهجومين، حسب شبكة روداو.

وعلى الرغم من أن الحكومة العراقية أعلنت هزيمة داعش في ديسمبر 2017، إلا أن فلول التنظيم عادت إلى تكتيكات التمرد السابقة، فقامت بنصب كمائن لقوات الأمن وعمليات خطف وإعدام، فضلا عن ابتزاز سكان الريف الضعفاء لجمع الأموال منهم.

و في الأيام الأخيرة زادت أنشطة داعش في العراق بشكل ملحوظ.

فقد قتل إرهابيو التنظيم ثلاثة من ضباط الشرطة العراقية وجرحوا اثنين آخرين في هجوم على مركز شرطة في محافظة ديالى في وقت متأخر من يوم السبت.

كما نفذوا هجمات ضد قوات الأمن العراقية في وقت مبكر من يوم السبت في محافظة صلاح الدين، ما أسفر عن مقتل عشرة منهم، وكان هذا أكبر هجوم لداعش في العراق منذ هزيمته الإقليمية.

وفي الأسبوع الماضي، تعهد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري بـ"تكثيف" الجهود ضد تنظيم داعش.

وعلى الرغم من القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كورونا الفيروسي في العراق، وانسحاب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من عدة قواعد عسكرية في البلاد، كثفت قوى الأمن العراقية عملياتها ضد فلول داعش في مناطق نائية في البلاد.

ويوم الأحد حذر مسؤولون حكوميون وباحثون من تزايد خطر الجماعات الإرهابية والإجرامية حول العالم، مع انشغال الدول بالتصدي لوباء كورونا الفيروسي.

وقال تقرير لصحيفة "ذا هيل" إن الجماعات الإرهابية تستغل جائحة كورونا والإحباط العام من الحكومات الهشة، لمواصلة هجماتها العنيفة في أفريقيا والشرق الأوسط، وفرض أجندتها المعادية للغرب.

الحرة / وكالات - واشنطن