داعش يشن هجمات إرهابية جديدة في العراق

أعلنت قوات الحشد الشعبي أن مقاتلي داعش شنوا هجمات جديدة على عدة مواقع في العراق في وقت متأخر من يوم الأحد، حسب شبكة روداو الكردية العراقية.

وقال القسم الإعلامي لقوات الحشد إن مجموعات مسلحة من التنظيم الإرهابي هاجمت وحدات الحشد في محافظة صلاح الدين شرقي العراق، وبلدة جرف الصخر جنوب غربي بغداد، بشكل منفصل مساء الأحد.

وأكدت قوات الحشد الشعبي تمكنها من صد الهجومين، حسب شبكة روداو.

وعلى الرغم من أن الحكومة العراقية أعلنت هزيمة داعش في ديسمبر 2017، إلا أن فلول التنظيم عادت إلى تكتيكات التمرد السابقة، فقامت بنصب كمائن لقوات الأمن وعمليات خطف وإعدام، فضلا عن ابتزاز سكان الريف الضعفاء لجمع الأموال منهم.

و في الأيام الأخيرة زادت أنشطة داعش في العراق بشكل ملحوظ.

فقد قتل إرهابيو التنظيم ثلاثة من ضباط الشرطة العراقية وجرحوا اثنين آخرين في هجوم على مركز شرطة في محافظة ديالى في وقت متأخر من يوم السبت.

كما نفذوا هجمات ضد قوات الأمن العراقية في وقت مبكر من يوم السبت في محافظة صلاح الدين، ما أسفر عن مقتل عشرة منهم، وكان هذا أكبر هجوم لداعش في العراق منذ هزيمته الإقليمية.

وفي الأسبوع الماضي، تعهد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري بـ"تكثيف" الجهود ضد تنظيم داعش.

وعلى الرغم من القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كورونا الفيروسي في العراق، وانسحاب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من عدة قواعد عسكرية في البلاد، كثفت قوى الأمن العراقية عملياتها ضد فلول داعش في مناطق نائية في البلاد.

ويوم الأحد حذر مسؤولون حكوميون وباحثون من تزايد خطر الجماعات الإرهابية والإجرامية حول العالم، مع انشغال الدول بالتصدي لوباء كورونا الفيروسي.

وقال تقرير لصحيفة "ذا هيل" إن الجماعات الإرهابية تستغل جائحة كورونا والإحباط العام من الحكومات الهشة، لمواصلة هجماتها العنيفة في أفريقيا والشرق الأوسط، وفرض أجندتها المعادية للغرب.