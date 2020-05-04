عربي ودولي

داعش يشن هجمات إرهابية جديدة في العراق

الحرة / وكالات - واشنطن
04 مايو 2020
هجمات جديدة لداعش في العراق
هجمات جديدة لداعش في العراق

أعلنت قوات الحشد الشعبي أن مقاتلي داعش شنوا هجمات جديدة على عدة مواقع في العراق في وقت متأخر من يوم الأحد، حسب شبكة روداو الكردية العراقية.

وقال القسم الإعلامي لقوات الحشد إن مجموعات مسلحة من التنظيم الإرهابي هاجمت  وحدات الحشد في محافظة صلاح الدين شرقي العراق، وبلدة جرف الصخر جنوب غربي بغداد، بشكل منفصل مساء الأحد.

وأكدت قوات الحشد الشعبي تمكنها من صد الهجومين، حسب شبكة روداو.

وعلى الرغم من أن الحكومة العراقية أعلنت هزيمة داعش في ديسمبر 2017، إلا أن فلول التنظيم عادت إلى تكتيكات التمرد السابقة، فقامت بنصب كمائن لقوات الأمن وعمليات خطف وإعدام، فضلا عن ابتزاز سكان الريف الضعفاء لجمع الأموال منهم.

و في الأيام الأخيرة زادت أنشطة داعش في العراق بشكل ملحوظ.

فقد قتل إرهابيو التنظيم ثلاثة من ضباط الشرطة العراقية وجرحوا اثنين آخرين في هجوم على مركز شرطة في محافظة ديالى في وقت متأخر من يوم السبت.

كما نفذوا هجمات ضد قوات الأمن العراقية في وقت مبكر من يوم السبت في محافظة صلاح الدين، ما أسفر عن مقتل عشرة منهم، وكان هذا أكبر هجوم لداعش في العراق منذ هزيمته الإقليمية.

وفي الأسبوع الماضي، تعهد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري بـ"تكثيف" الجهود ضد تنظيم داعش.

وعلى الرغم من القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كورونا الفيروسي في العراق، وانسحاب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من عدة قواعد عسكرية في البلاد، كثفت قوى الأمن العراقية عملياتها ضد فلول داعش في مناطق نائية في البلاد.

ويوم الأحد حذر مسؤولون حكوميون وباحثون من تزايد خطر الجماعات الإرهابية والإجرامية حول العالم، مع انشغال الدول بالتصدي لوباء كورونا الفيروسي.

وقال تقرير لصحيفة "ذا هيل" إن الجماعات الإرهابية تستغل جائحة كورونا والإحباط العام من الحكومات الهشة، لمواصلة هجماتها العنيفة في أفريقيا والشرق الأوسط، وفرض أجندتها المعادية للغرب.

الحرة / وكالات - واشنطن

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هجمات جديدة لداعش في العراق
عربي ودولي

داعش يشن هجمات إرهابية جديدة في العراق

بتوجيهات روسية.. اعتقال أكثر من 28 من مدراء وتقنيي شركة "سيرياتيل" للاتصالات
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حملة على "مدراء" شركة رامي مخلوف.. وقوات روسية تتدخل

الحرة - واشنطن
04 مايو 2020
بتوجيهات روسية.. اعتقال أكثر من 28 من مدراء وتقنيي شركة "سيرياتيل" للاتصالات
بتوجيهات روسية.. اعتقال أكثر من 28 من مدراء وتقنيي شركة "سيرياتيل" للاتصالات

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، إن قوات النظام السوري شنت حملة اعتقالات ضد شخصيات مقربة من ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد رامي مخلوف.

وذكر المرصد أن تقريره الأخير يأتي في إطار مواكبته لـ"تطورات الصراع الروسي مع.. مخلوف، وعملية تضييق الخناق على ممتلكات الأخير، عبر فرض قيود كثيرة اضطرت مخلوف للظهور بمقاطع مصورة بدور الحمل الوديع، للدفاع عن نفسه، محاولاً استعطاف الرأي العام".

وحسب المرصد، فإن أجهزة أمنية اعتقلت " أكثر من 28 من مدراء وتقنيي شركة " "سيريتل" للاتصالات، العائدة ملكيتها لرامي مخلوف، وذلك بتوجيهات روسية".

ولم يتقصر الأمر على التوجيهات فقط، وفق المرصد، الذي أشار  إلى أن قوات روسية واكبت "حملات الدهم والاعتقال للمدراء والتقنيين"، علما بأن "مخلوف لايزال حرا طليقاً حتى اللحظة".

وأضاف المصدر نفسه أن موظفي وتقنيي شركة "سيريتل" منعوا "من الدخول إلى أبراج الاتصالات لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، بعد أن كانت عملية دخولهم إلى تلك الأبراج اعتيادية بموافقة أمنية تلقائية".

وتأتي تطورات القضية هذه، بعد" إصرار روسيا على الاستحواذ على شركة سيرياتيل وعزل ابن خال رئيس النظام السوري، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 كما أن هناك مخاوف كبيرة في أوساط الموالين للنظام السوري من تداعيات القضية وانهيار الوضع الاقتصادي، نظراً لأن هناك عشرات الآلاف يعملون ضمن شركات مخلوف.

وأكد المرصد السوري أن الأسماء التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي للمعتقلين من شركة سيرياتيل، تعود لأشخاص كانوا يعملون سابقاً في الشركة وانفصلوا عنها قبل أشهر.

وبعد انتشار فيديو مخلوف، جاء رد دمشق عبر  بيان أصدرته الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد ونشرته وكالة "سانا" الرسمية، تؤكد فيه أن المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخليوية هي مبالغ مستحقة للدولة وفقاً لوثائق واضحة وموجودة.

الحرة - واشنطن