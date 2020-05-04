عربي ودولي

رسميا.. 3,5 ملايين إصابة بفيروس كورونا في العالم بينها 246 ألف وفاة

فرانس برس
04 مايو 2020
العدد لا يعكس إلا جزءا من العدد الفعلي للمصابين
العدد لا يعكس إلا جزءا من العدد الفعلي للمصابين

سُجّل رسميّاً ما يزيد على 3,5 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في جميع أنحاء العالم، أكثر من ثلاثة أرباعها في أوروبا والولايات المتحدة، وفقاً لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الإثنين الساعة 3 صباحاً بتوقيت غرينتش.

وقد سُجّلت 3,500,517 إصابة على الأقلّ، بينها 246,893 وفاة. وسُجّلت في أوروبا، وهي القارّة الأكثر تأثّراً، 1,547,180 إصابة و143,584 وفاة. وفي الولايات المتحدة سُجّلت 1,158,040 إصابة، بما في ذلك 67,680 وفاة. 

وهذا العدد لا يعكس إلا جزءا من العدد الفعلي للمصابين، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفيات.

يأتي ذلك في وقت تستمر أوروبا في تخفيف إجراءات العزل التي فرضت على سكانها للحد من انتشار وباء كوفيد-19، بقرارات جديدة يفترض أن تطبق اعتبارا من بداية الأسبوع في نحو 15 بلدا، بينها إيطاليا التي تخضع لحجر منذ شهرين وتنتظر بتوتر الرفع الجزئي للقيود الاثنين.
 

كما عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبته في السماح باستئناف أنشطة البلاد بطريقة حذرة ولكن "في أسرع ما يكون"، مبديا في الوقت نفسه تفاؤلا حيال الآفاق الاقتصادية ومتوقعا أن تكون سنة 2021 "مذهلة".

فرانس برس

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إثر نزيف في المخ.. مندوب إيران في منظمة أوبك يرقد في غيبوبة

رويترز
04 مايو 2020
كاظم بور أردبيلي هو شخصية رئيسية في صناعة النفط الإيرانية
كاظم بور أردبيلي هو شخصية رئيسية في صناعة النفط الإيرانية

 ذكر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة النفط الإيرانية (شانا) أن مندوب إيران لدى منظمة أوبك حسين كاظم بور أردبيلي يرقد في غيبوبة بعد "إصابته بنزيف حاد في المخ"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وقالت الوكالة إن كاظم بور أردبيلي نقل إلى المستشفى يوم الجمعة لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.

كاظم بور أردبيلي هو شخصية رئيسية في صناعة النفط الإيرانية وعمل كنائب وزير خارجية البلاد ونائب وزير النفط في الثمانينيات. كان سفيرا في اليابان في أوائل التسعينات، بينما كان في الوقت نفسه يعمل في منصب حاكم "أوبك".

رويترز