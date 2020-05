بتهمة "الاحتيال" لتحصيل مساعدات.. ألمانيا تداهم منازل "سلفيين"

داهمت الشرطة الألمانية، الخميس، مساكن "سلفيين" في العاصمة برلين بسبب اتهامات بحصولهم "عن طريق الاحتيال" على تعويضات مخصصة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وقالت الشرطة الألمانية في بيان إن "أكثر من مئة شرطي وعنصر طوارئ فتشوا منازل وعربات خمسة أشخاص ينتمون إلى "التيار السلفي".

Rund 100 Einsatzkräfte, darunter Kolleg. vom #LKA & der #EHu, durchsuchen heute Morgen bei 5 Beschuldigten aus der salafistischen Szene an mehreren Orten stadtweit in #Berlin Wohnungen & Autos wegen des Verdachts des Betruges an #Covid19-Soforthilfen.

