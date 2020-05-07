عربي ودولي

بتهمة "الاحتيال" لتحصيل مساعدات.. ألمانيا تداهم منازل "سلفيين"

الحرة / ترجمات - واشنطن
08 مايو 2020
This picture taken on May 2, 2020 in Frankfurt am Main, western Germany, shows police wearing face masks at a protest against…
عناصر في الشرطة الألمانية

داهمت الشرطة الألمانية، الخميس، مساكن "سلفيين" في العاصمة برلين بسبب اتهامات بحصولهم "عن طريق الاحتيال" على تعويضات مخصصة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وقالت الشرطة الألمانية في بيان إن "أكثر من مئة شرطي وعنصر طوارئ فتشوا منازل وعربات خمسة أشخاص ينتمون إلى "التيار السلفي".

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن المشتبه بهم ينتمون إلى مجموعة رئيسية داومت على الحضور في مسجد فوسليت الإسلامي الذي يمتلك "سمعة سيئة" في برلين وخارجها بسبب إيوائه سابقا لعدة أشخاص تصنفهم الشرطة على أنهم "خطرون"، من بينهم أنيس عمري، الذي قتل 12 شخصا في هجوم بشاحنة على سوق عيد الميلاد في برلين في ديسمبر 2016.

وذكرت صحيفة "تاغسشبيغل" في برلين أن من بين المشتبه بهم الخمسة الذين استهدفوا الخميس، مساعد سابق لعمري وإمام مسجد.

ويعتقد أن الجماعة "حصلت بطريقة احتيالية" على مساعدات اقتصادية تقدمها مدينة برلين "لتخفيف تأثير وباء الفيروس التاجي"، وفقا لما ذكره ممثلو الادعاء.

وتراوحت المبالغ التي حصلت عليها المجموعة بين 50-60 ألف يورو، بحسب مصادر الصحيفة.

وبينما قدمت الحكومة الألمانية مساعدات مالية للشركات الصغيرة لتجاوز أزمة الفيروس، شهد توزيع هذه المساعدات عدة محاولات احتيال، من خلال إنشاء المحتالين مواقع إلكترونية مزيفة تحمل معلومات أعمال حقيقية وتحصيل المساعدات الحكومية المخصصة لها.

وأدى هذا إلى تعليق نظام المساعدات في ولاية شمال الراين الألمانية في أبريل الماضي بسبب زيادة وتيرة عمليات النصب.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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"الماء الذكي".. لحماية الآثار العراقية

فرانس برس
08 مايو 2020
John Russell, an expert on Iraqi antiquities, looks at cuneiform tablets that are being returned to Iraq by Immigration and…
تعرضت الكثير من الآثار العراقية للسرقة

بدأ العراق العراق باعتماد تقنية جديدة لحماية "مئات الآلاف من القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن"، بتمويل من المجلس الثقافي البريطاني، عبر استخدام نهج يسمح بتتبع المسروقات المكتشفة إلى الموقع الذي سرقت منه، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس، الخميس.

وأضافت الوكالة أن قرابة 273 ألف قطعة أثرية في متحفين عراقيين غطيت بسائل شفاف يحتفظ ببصمات أصابع من يتعامل مع تلك القطع لكن بدون أن يتمكن أحد من رؤيتها دون الاستعانة بتقنية خاصة.

وسيسمح المشروع بتتبع الآثار وإثبات سرقتها وتحديد هوية المتعاملين بها، مما سيخلق "رادعا قويا للصوص المحتملين والمتاجرين بها"، بحسب الوكالة.

ويستخدم المشروع المبتكر الذي يقوده عالم الآثار الشهير البروفيسور روجر ماثيوز في جامعة ريدينغ، سائل الطب الشرعي "Smart Water" المُعد خصيصًا للتعامل مع الآثار، ويسمح المركب غير المرئي بالعين المجردة، بحفظ بصمات الأصابع التي يمكن رؤيتها  باستخدام "الضوء الأسود".

وأثبتت الاختبارات التي أجراها العلماء في جامعة ريدينغ أن سائل الطب الشرعي لا يسبب أي ضرر للحجر أو الفخار أو المعدن أو الزجاج ويمكن أن يتحمل الحرارة الشديدة والمذيبات الشزيدة والظروف البيئية القاسية لعقود.

وقال البروفيسور ماثيوز لوكالة فرانس برس إن "القطع الموجودة في مجموعات المتحف التي عملنا معها لا تقدر بثمن فيما يتعلق بالقيمة الثقافية الهائلة التي تقدمها للعراق، وستعطي هذه المبادرة لها بصمة كيميائية بشكل فعال، مما يسمح بتتبعها إذا وقعت في الأيدي الخاطئة".

ويضيف "تزود المادة أيضا وكالات إنفاذ القانون بالأدلة اللازمة لاعتقال ومحاكمة أولئك الذين يقومون بحيازة غير قانونية للقطع الأثرية ".

ويمتد تاريخ القطع الأثرية العراقية من العصر الحجري الحديث عندما تم إنشاء أولى القرى الزراعية في العالم، وإلى الفترات الإسلامية المتأخرة في البلاد.

وتعرض مخزون العراق الأثري إلى النهب في عام 2003، وخلال احتلال داعش للموصل بين عامي 2014 و2017.

فرانس برس