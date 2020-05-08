عربي ودولي

تخليدا لضحايا مجازر الاستعمار الفرنسي.. الجزائر تعلن "يوماً وطنياً للذاكرة" 

فرانس برس
08 مايو 2020
أتى الإعلان عشية الذكرى الـ75 للمجازر التي وقعت في سطيف
أتى الإعلان عشية الذكرى الـ75 للمجازر التي وقعت في سطيف

 أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس الثامن من مايو من كل عام "يوماً وطنياً للذاكرة" تخليداً لذكرى ضحايا المجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في ذلك اليوم من سنة 1945.
 
وقال تبون في رسالة إلى الأمة عشيّة الذكرى الـ75 للمجازر التي وقعت في سطيف (300 كلم شرق الجزائر العاصمة) "لقد أصدرت بهذه المناسبة قراراً باعتبار الثامن مايو من كل سنة، يوماً وطنياً للذاكرة".
 
وأضاف "كما أعطيت تعليمات بإطلاق قناة تلفزيونية وطنية خاصة بالتاريخ، تكون سنداً للمنظومة التربوية في تدريس هذه المادة التي نريدها أن تستمرّ حيّة مع كل الأجيال".
 
وفي رسالته التي نشرت نصّها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية شدّد تبون على أنّ مجازر 1945 هي "جرائم ضد الإنسانية وضد القيم الحضارية، لأنها قامت على التطهير العرقي لاستبدال السكان الأصليين باستقدام الغرباء".
 
ودعا الرئيس الجزائري إلى "التصدّي لمناورات تيارات ولوبيات عنصرية على الضفّة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، توقّف بها الزمن في عهد قبرته إرادة الشعب (الجزائري) إلى غير رجعة".
 
وكانت سطيف شهدت في 8 مايو 1945 تظاهرات رفعت خلالها الأعلام الجزائرية مطالبة بالاستقلال عن فرنسا التي كانت في ذلك اليوم تحتفل بانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية. وامتدت التظاهرات إلى مدينتي قالمة وخراطة المجاورتين لسطيف، قبل أن تقمعها السلطات الاستعمارية الفرنسية ما أسفر عن آلاف القتلى.
 
وفي حين يتحدّث الجزائريون عن سقوط 45 ألف قتيل على أيدي قوات الشرطة والجيش وميليشيات المستوطنين، يقول الفرنسيون إن عدد القتلى يتراوح بين 1500 و2000 بينهم 103 أوروبيين قتلوا على يد المقاومين الجزائريين.
 
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى في فبراير 2017، حين كان لا يزال مرشّحاً للرئاسة، زيارة إلى الجزائر تخللتها مقابلة مع قناة تلفزيونية جزائرية وصف فيها الاستعمار الفرنسي للجزائر بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، في تصريح أثار يومها عاصفة من الجدل في فرنسا.

فرانس برس

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تعرضت الكثير من الآثار العراقية للسرقة

بدأ العراق العراق باعتماد تقنية جديدة لحماية "مئات الآلاف من القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن"، بتمويل من المجلس الثقافي البريطاني، عبر استخدام نهج يسمح بتتبع المسروقات المكتشفة إلى الموقع الذي سرقت منه، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس، الخميس.

وأضافت الوكالة أن قرابة 273 ألف قطعة أثرية في متحفين عراقيين غطيت بسائل شفاف يحتفظ ببصمات أصابع من يتعامل مع تلك القطع لكن بدون أن يتمكن أحد من رؤيتها دون الاستعانة بتقنية خاصة.

وسيسمح المشروع بتتبع الآثار وإثبات سرقتها وتحديد هوية المتعاملين بها، مما سيخلق "رادعا قويا للصوص المحتملين والمتاجرين بها"، بحسب الوكالة.

ويستخدم المشروع المبتكر الذي يقوده عالم الآثار الشهير البروفيسور روجر ماثيوز في جامعة ريدينغ، سائل الطب الشرعي "Smart Water" المُعد خصيصًا للتعامل مع الآثار، ويسمح المركب غير المرئي بالعين المجردة، بحفظ بصمات الأصابع التي يمكن رؤيتها  باستخدام "الضوء الأسود".

وأثبتت الاختبارات التي أجراها العلماء في جامعة ريدينغ أن سائل الطب الشرعي لا يسبب أي ضرر للحجر أو الفخار أو المعدن أو الزجاج ويمكن أن يتحمل الحرارة الشديدة والمذيبات الشزيدة والظروف البيئية القاسية لعقود.

وقال البروفيسور ماثيوز لوكالة فرانس برس إن "القطع الموجودة في مجموعات المتحف التي عملنا معها لا تقدر بثمن فيما يتعلق بالقيمة الثقافية الهائلة التي تقدمها للعراق، وستعطي هذه المبادرة لها بصمة كيميائية بشكل فعال، مما يسمح بتتبعها إذا وقعت في الأيدي الخاطئة".

ويضيف "تزود المادة أيضا وكالات إنفاذ القانون بالأدلة اللازمة لاعتقال ومحاكمة أولئك الذين يقومون بحيازة غير قانونية للقطع الأثرية ".

ويمتد تاريخ القطع الأثرية العراقية من العصر الحجري الحديث عندما تم إنشاء أولى القرى الزراعية في العالم، وإلى الفترات الإسلامية المتأخرة في البلاد.

وتعرض مخزون العراق الأثري إلى النهب في عام 2003، وخلال احتلال داعش للموصل بين عامي 2014 و2017.

فرانس برس