حجر صحي لمئات الروهينغا على جزيرة في بنغلادش

صرح مسؤولون الجمعة بأن القوات البحرية في بنغلادش أنقذت نحو 280 شخصا من الروهينغا في خليج البنغال، وقطرت قاربهم إلى جزيرة حيث سيوضعون في الحجر الصحي كتدبير وقائي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقا لرويترز.

ورُصد الركاب على متن قارب خشبي متهالك في وقت مبكر الخميس، في المياه الإقليمية لبنغلادش ثم تم سحبهم إلى جزيرة بهاسان تشار قبالة الساحل الجنوبي للبلاد، حيث بنت الحكومة مساكن وملاجئ للحماية من الأعاصير.

وقال مسؤول بالبحرية طلب عدم نشر اسمه "كانوا يتضورون جوعا وقدمنا لهم طعاما وماء"، وأضاف "قررنا وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوما وستبت الحكومة في أمرهم لاحقا".

وتراقب البحرية وخفر السواحل المياه الإقليمية لبنغلادش تحسبا لوجود قوارب أخرى عجزت عن تحديد مسارها بسبب تقلب البحار نتيجة تغيرات موسمية.

ولم يرد مسؤولون حكوميون على اتصالات هاتفية من رويترز للتعقيب.

وفي فبراير شباط، تراجعت بنغلادش على ما يبدو عن خطط تسكين لاجئي الروهينغا في بهاسان تشار بعد تعرضها لانتقادات شديدة من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة.

لكن الذعر المرتبط بتفشي فيروس كورونا بعد ذلك أقنع السلطات فيما يبدو باستخدام المنشآت على الجزيرة على الأقل لوضع اللاجئين الروهينغا الذين يجري إنقاذ قواربهم في الحجر الصحي.