عربي ودولي

مسؤول أميركي: لم ندعم هجوم حفتر على طرابلس والمرتزقة الروس يعقدون الأزمة في ليبيا

فرانس برس
08 مايو 2020
تقرير للأمم المتحدة يؤكد وجود مرتزقة روس في ليبيا
تقرير للأمم المتحدة يؤكد وجود مرتزقة روس في ليبيا

اتّهمت وزارة الخارجية الأميركية الخميس موسكو بتصعيد حدّة النزاع في ليبيا حيث أكّد تقرير للأمم المتحدة وجود مرتزقة روس يقاتلون في صفوف قوات المشير خليفة حفتر، داعية طرفي النزاع الدائر في هذا البلد للتوصّل إلى تسوية سلمية للنزاع.

وبحسب تقرير لخبراء في الأمم المتحدة مكلّفين بمراقبة الحظر المفروض على شحن الأسلحة إلى ليبيا، فإنّ هذا البلد فيه حالياً ما بين 800 و1200 مرتزق تابعين لمجموعة فاغنر الروسية يدعمون المشير خليفة حفتر الذي يشنّ منذ أبريل 2019 هجوماً للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وكالة فرانس برس نقلت عن المتخصّص بشؤون روسيا في الخارجية الأميركية، كريس روبنسون، قوله إنّ الدعم الروسي "أدّى إلى تصعيد كبير لحدّة النزاع وإلى تدهور للوضع الإنساني في ليبيا".

روبنسون قال كذلك خلال مؤتمر صحفي "غالباً ما تُعتبر فاغنر، عن خطأ، أنّها شركة أمنية خاصة، لكنّها في الواقع أداة للحكومة الروسية يستخدمها الكرملين لتحقيق أهدافه بتكلفة أقل ومخاطر أقل". 

وأكّد الدبلوماسي الأميركي أنّ الصور التي التقطت للأسلحة "الثقيلة والمتطورة " التي يمتلكها عناصر فاغنر في الميدان ثثبت أن هذه ليست مجرّد شركة خاصة. 

بدوره اعتبر هنري ووستر، المسؤول عن شمال أفريقيا في الخارجية الأميركية، أنّ موسكو لا تبدو على استعداد للانسحاب من ليبيا التي أصبحت بالنسبة إليها بعد سوريا جزءاً من استراتيجيتها للتأثير في المنطقة.

وقال "لا يأملنّ أحد أن تحزم روسيا حقائبها وتغادر بعد أن استثمرت في الصراع الليبي".

وناشد ووستر موسكو، التي لطالما نفت أي دور لها في وجود مرتزقة روس في ليبيا، بالانضمام إلى الدعوات لاستئناف الحوار بين حفتر وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها أممياً ومقرّها طرابلس.

وشدّد الدبلوماسي الأميركي على أنّ بلاده لم تدعم الهجوم الذي تشنّه قوات حفتر على طرابلس لانها تعتبر أنه أضرّ بالمهمّة الأساسية المتمثّلة بمحاربة جهاديي تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذّر في يناير الماضي أنقرة من مغبّة التدخّل في ليبيا، .

ومنذ 2015 تتنازع الحكم في ليبيا سلطتان: حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السرّاج ومقرّها طرابلس (غرب) وحكومة موازية يدعمها المشير حفتر والبرلمان المنتخب في شرق البلاد.

ومنذ أبريل 2019 يشنّ حفتر، هجوماً عسكرياً واسع النطاق للسيطرة على طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

فرانس برس

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حجر صحي لمئات الروهينغا على جزيرة في بنغلادش

الحرة / وكالات - واشنطن
08 مايو 2020
خصصت بنغلادش جزيرة بهاسان كموقع للحجر الصحي.
خصصت بنغلادش جزيرة بهاسان كموقع للحجر الصحي.

صرح مسؤولون الجمعة بأن القوات البحرية في بنغلادش أنقذت نحو 280 شخصا من الروهينغا في خليج البنغال، وقطرت قاربهم إلى جزيرة حيث سيوضعون في الحجر الصحي كتدبير وقائي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقا لرويترز.

ورُصد الركاب على متن قارب خشبي متهالك في وقت مبكر الخميس، في المياه الإقليمية لبنغلادش ثم تم سحبهم إلى جزيرة بهاسان تشار قبالة الساحل الجنوبي للبلاد، حيث بنت الحكومة مساكن وملاجئ للحماية من الأعاصير.

وقال مسؤول بالبحرية طلب عدم نشر اسمه "كانوا يتضورون جوعا وقدمنا لهم طعاما وماء"، وأضاف "قررنا وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوما وستبت الحكومة في أمرهم لاحقا".

وتراقب البحرية وخفر السواحل المياه الإقليمية لبنغلادش تحسبا لوجود قوارب أخرى عجزت عن تحديد مسارها بسبب تقلب البحار نتيجة تغيرات موسمية.

ولم يرد مسؤولون حكوميون على اتصالات هاتفية من رويترز للتعقيب.

وفي فبراير شباط، تراجعت بنغلادش على ما يبدو عن خطط تسكين لاجئي الروهينغا في بهاسان تشار بعد تعرضها لانتقادات شديدة من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة.

لكن الذعر المرتبط بتفشي فيروس كورونا بعد ذلك أقنع السلطات فيما يبدو باستخدام المنشآت على الجزيرة على الأقل لوضع اللاجئين الروهينغا الذين يجري إنقاذ قواربهم في الحجر الصحي.

الحرة / وكالات - واشنطن