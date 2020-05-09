عربي ودولي

أول مسؤول يعاود نشاطه الدبلوماسي في العالم.. بومبيو سيزور إسرائيل

فرانس برس
09 مايو 2020
بومبيو ونتانياهو في لقاء سابق
بومبيو ونتانياهو في لقاء سابق

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيزور إسرائيل للتعبير عن دعمه للحكومة الجديدة، مستأنفا بذلك رحلاته الخارجية التي علقت بسبب وباء كوفيد-19.

وسيلتقي بومبيو خلال زيارته، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وشريكه في الائتلاف الحكومي بيني غانتس، في 13 مايو، بمناسبة أداء الحكومة الجديدة اليمين.

وتأتي زيارة بومبيو بينما عبرت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن تأييدها لخطط نتانياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية على الرغم من تحذيرات الفلسطينيين من أن ذلك سيقتل آفاق اتفاق للسلام على الأمد الطويل.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس في بيان إن بومبيو "سيبحث في الجهود الأميركية والإسرائيلية لمكافحة وباء كوفيد-19 ومسائل الأمن الإقليمي المرتبطة بتأثير إيران الخبيث".

وأضافت أن "التزام الولايات المتحدة بإسرائيل لم يكن أقوى مما هو عليه في عهد قيادة الرئيس ترامب".

وصرح ديفيد شينكير كبير الدبلوماسيين الأميركيين للشرق الأوسط أن بومبيو سيتوجه إلى إسرائيل بدعوة من الحكومة. وأضاف أن "إسرائيل محظوظة بوجود قيادة قوية ومحنكة لها كهذه في زمن تحديات".

كما أشاد بتحرك إسرائيل الحاسم في مواجهة وباء كوفيد-19، موضحا أن "أداءها أفضل من الكثير من الدول الأخرى في تطويق التهديد".

استئناف الرحلات 

وبهذه الزيارة، سيكون بومبيو واحدا من أوائل كبار المسؤولين في العالم الذين يستأنفون رحلاتهم مع بدء التخفيف التدريجي لإجراءات العزل التي فرضت لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت آخر رحلة قام بها بومبيو إلى الخارج جرت في 23 مارس وقادته إلى أفغانستان وقطر.

وردا على سؤال الأربعاء حول زيارته لإسرائيل التي تحدّثت عنها وسائل إعلام إسرائيلية، قال بومبيو إنه "يأمل باستئناف الجولات الخارجية والعمل الميداني" بعد القيود التي فرضت لاحتواء الوباء.

وقال لصحفيين "سأبدأ ببطء لكننا نأمل أن نعاود ذلك على غرار ما نأمله بالنسبة لإعادة تحريك العجلة الاقتصادية ليس في الولايات المتحدة فحسب بل في كل أنحاء العالم أيضا".

وكان ترامب كشف في يناير خطته المنتظرة منذ فترة طويلة للسلام في الشرق الأوسط.

وقد منح بموجبها إسرائيل الضوء الأخضر لضمّ غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية التي تشكّل 30 في المئة من مساحة الضفّة الغربية، والمستوطنات المبنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ورحّب نتانياهو بالخطة التي وصفها بـ"التاريخية" لكنها واجهت انتقادات من الفلسطينيين والاتحاد الأوروبي الذين قالوا إنها تغلق الباب أمام حل الدولتين في الشرق الأوسط.

ويمكن للحكومة الجديدة أن تقرر المضي قدما في ضم المناطق اعتبارا من يوليو لكن ينبغي أن تشاور، وفق الاتفاق الذي شكلت بموجبه، الولايات المتحدة التي لا تعترض على ذلك.

وسيتولى غانتس رئاسة الحكومة بعد 18 شهرا، بموجب الاتفاق نفسه.

فرانس برس

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كتلة برلمانية قريبة من إيران تطلب من واشنطن دعم العراق ومساندته

الحرة - واشنطن
09 مايو 2020
أمام الكاظمي حتى التاسع من مايو الحالي لتقديم تشكيلته الحكومية
أمام الكاظمي حتى التاسع من مايو الحالي لتقديم تشكيلته الحكومية

بعد أقل من 48 ساعة على تمرير البرلمان العراقي حكومة مصطفى الكاظمي، سارعت كتلة الفتح النيابية، القريبة من إيران، إلى مناشدة واشنطن "زيادة دعمها للعراق".

وقال رئيس الكتلة محمد الغبان في بيان تناقلته الجمعة وسائل إعلام عراقية، قوله إن "على واشنطن أن تبرهن على اهتمامها بالعراق بإعطائه أولوية في المساندة والدعم في هذا الظرف الحرج".

وطلب الغبان من الولايات المتحدة "ألا تعتبر تمرير الحكومة انتصارا لها وخسارة لخصومها في العراق والمنطقة"، في إشارة إلى حكومة الكاظمي.

الغبان ناشد كذلك واشنطن بألا تنحاز إلى أي طرف في العراق، وقال إن عليها "أن تؤكد للشعب العراقي جديتها في تقديم المساعدة له، وليس انحيازها لطرف سياسي عراقي ضد طرف آخر".

وتابع أن "الموقف الأميركي على المحك اليوم والعراقيون يراقبون من يقف معهم عمليا ممن يكتفي بإطلاق المواقف والتصريحات".

وعلى عكس سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، حظي الكاظمي بإجماع معظم القوى السياسية عند تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح الشهر الماضي، لكن أطرافا سياسية قريبة من إيران حاولت في ما بعد عرقلة جهوده في تشكيل الحكومة، وكان ائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري في مقدمة الذين حاولوا إفشال تكليف الكاظمي.

وقالت وسائل إعلام إن الكاظمي تمكن من تقويض محاولات أطراف في البرلمان العراقي قريبة من إيران عرقلة تمرير أعضاء توليفته الحكومية.

الكاتب والمحلل السياسي سرمد الطائي قال في تصريح سابق لموقع الحرة إن "مرور الكاظمي يمثل خرقا جديد ونوعيا في العملية السياسية، لأنه كسر القواعد الكلاسيكية وبدء العمل بقواعد جديدة".

وأضاف أن هذا الخرق يؤشر إلى أن "الوسطية العراقية والتيار المعتدل المنادي بالإصلاح ربح جولة مهمة، على حساب التيار المتشدد الموالي لإيران".

وتابع الطائي أن "إيران خسرت كثيرا من وصول الكاظمي، الذي أكد مرارا وتكرارا أنه يريد حصر السلاح بيد الدولة وإبعاد البلاد عن الصراعات".

واعتبر مراقبون أن منح الثقة لحكومة الكاظمي يترجم تراجع الزخم الإيراني في العراق، على خلفية حركة الاحتجاج الشعبية الواسعة التي انطلقت مطلع أكتوبر من العام الماضي، احتجاجا على الفساد تدخل طهران في الشأن العراقي.

الحرة - واشنطن