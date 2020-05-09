باكستان تعلن مئات الإصابات بكورونا بين مواطنيها العائدين من الشرق الأوسط

كشفت السلطات الباكستانية، الجمعة، أنّ مئات من مواطنيها العائدين من الشرق الأوسط قد ثبُتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجدّ عند رجوعهم إلى البلاد.

وقال رئيس حكومة إقليم السند مراد علي شاه في مؤتمر صحفي إنّ من بين 2069 شخصاً أعيدوا حتّى الآن إلى السند، هناك 516 ثبتت إصابتهم بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس التاجي.

أمّا في إقليم خيبر بختونخوا الشمالي الغربي، فتمّ إحصاء 211 مصاباً من أصل زهاء 1600 شخص عادوا من الخارج، حسب ما قال مسؤول كبير لوكالة فرانس برس.

أعادت باكستان حتّى الآن نحو عشرين ألفاً من مواطنيها الذين كان عدد كبير منهم يعيش في دول الخليج حيث فقدوا وظائفهم نتيجة الانهيار الاقتصادي المرتبط بالوباء.

وبحسب السلطات، أعرب 110 آلاف آخرون عن رغبتهم في العودة إلى بلادهم.