عربي ودولي

باكستان تعلن مئات الإصابات بكورونا بين مواطنيها العائدين من الشرق الأوسط

فرانس برس
09 مايو 2020
ثبتت إصابة المئات بمرض كوفيد-19
ثبتت إصابة المئات بمرض كوفيد-19

كشفت السلطات الباكستانية، الجمعة، أنّ مئات من مواطنيها العائدين من الشرق الأوسط قد ثبُتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجدّ عند رجوعهم إلى البلاد. 

وقال رئيس حكومة إقليم السند مراد علي شاه في مؤتمر صحفي إنّ من بين 2069 شخصاً أعيدوا حتّى الآن إلى السند، هناك 516 ثبتت إصابتهم بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس التاجي.

أمّا في إقليم خيبر بختونخوا الشمالي الغربي، فتمّ إحصاء 211 مصاباً من أصل زهاء 1600 شخص عادوا من الخارج، حسب ما قال مسؤول كبير لوكالة فرانس برس. 

أعادت باكستان حتّى الآن نحو عشرين ألفاً من مواطنيها الذين كان عدد كبير منهم يعيش في دول الخليج حيث فقدوا وظائفهم نتيجة الانهيار الاقتصادي المرتبط بالوباء.

وبحسب السلطات، أعرب 110 آلاف آخرون عن رغبتهم في العودة إلى بلادهم.

فرانس برس

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أول مسؤول يعاود نشاطه الدبلوماسي في العالم.. بومبيو سيزور إسرائيل

فرانس برس
09 مايو 2020
بومبيو ونتانياهو في لقاء سابق
بومبيو ونتانياهو في لقاء سابق

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيزور إسرائيل للتعبير عن دعمه للحكومة الجديدة، مستأنفا بذلك رحلاته الخارجية التي علقت بسبب وباء كوفيد-19.

وسيلتقي بومبيو خلال زيارته، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وشريكه في الائتلاف الحكومي بيني غانتس، في 13 مايو، بمناسبة أداء الحكومة الجديدة اليمين.

وتأتي زيارة بومبيو بينما عبرت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن تأييدها لخطط نتانياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية على الرغم من تحذيرات الفلسطينيين من أن ذلك سيقتل آفاق اتفاق للسلام على الأمد الطويل.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس في بيان إن بومبيو "سيبحث في الجهود الأميركية والإسرائيلية لمكافحة وباء كوفيد-19 ومسائل الأمن الإقليمي المرتبطة بتأثير إيران الخبيث".

وأضافت أن "التزام الولايات المتحدة بإسرائيل لم يكن أقوى مما هو عليه في عهد قيادة الرئيس ترامب".

وصرح ديفيد شينكير كبير الدبلوماسيين الأميركيين للشرق الأوسط أن بومبيو سيتوجه إلى إسرائيل بدعوة من الحكومة. وأضاف أن "إسرائيل محظوظة بوجود قيادة قوية ومحنكة لها كهذه في زمن تحديات".

كما أشاد بتحرك إسرائيل الحاسم في مواجهة وباء كوفيد-19، موضحا أن "أداءها أفضل من الكثير من الدول الأخرى في تطويق التهديد".

استئناف الرحلات 

وبهذه الزيارة، سيكون بومبيو واحدا من أوائل كبار المسؤولين في العالم الذين يستأنفون رحلاتهم مع بدء التخفيف التدريجي لإجراءات العزل التي فرضت لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت آخر رحلة قام بها بومبيو إلى الخارج جرت في 23 مارس وقادته إلى أفغانستان وقطر.

وردا على سؤال الأربعاء حول زيارته لإسرائيل التي تحدّثت عنها وسائل إعلام إسرائيلية، قال بومبيو إنه "يأمل باستئناف الجولات الخارجية والعمل الميداني" بعد القيود التي فرضت لاحتواء الوباء.

وقال لصحفيين "سأبدأ ببطء لكننا نأمل أن نعاود ذلك على غرار ما نأمله بالنسبة لإعادة تحريك العجلة الاقتصادية ليس في الولايات المتحدة فحسب بل في كل أنحاء العالم أيضا".

وكان ترامب كشف في يناير خطته المنتظرة منذ فترة طويلة للسلام في الشرق الأوسط.

وقد منح بموجبها إسرائيل الضوء الأخضر لضمّ غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية التي تشكّل 30 في المئة من مساحة الضفّة الغربية، والمستوطنات المبنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ورحّب نتانياهو بالخطة التي وصفها بـ"التاريخية" لكنها واجهت انتقادات من الفلسطينيين والاتحاد الأوروبي الذين قالوا إنها تغلق الباب أمام حل الدولتين في الشرق الأوسط.

ويمكن للحكومة الجديدة أن تقرر المضي قدما في ضم المناطق اعتبارا من يوليو لكن ينبغي أن تشاور، وفق الاتفاق الذي شكلت بموجبه، الولايات المتحدة التي لا تعترض على ذلك.

وسيتولى غانتس رئاسة الحكومة بعد 18 شهرا، بموجب الاتفاق نفسه.

فرانس برس