عربي ودولي

بعد بيع ملايين.. السلطات الصحية الأميركية تلغي مصادقتها على كمامات صينية

الحرة / ترجمات - واشنطن
09 مايو 2020
لم تظهر بعض الكمامات أدنى مستويات التنقية التي نصت عليها الاتفاقيات.
لم تظهر بعض الكمامات أدنى مستويات التنقية التي نصت عليها الاتفاقيات.

أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأميركية الخميس أنها ألغت مصادقتها على بيع عدد من المصنعين الصينيين لكمامات "N95" الطبية، في الولايات المتحدة بسبب فشلها في توفير حماية مناسبة ضد فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل".

وقالت الوكالة إن عددا من هذه الكمامات فشلت عند الاختبار في إثبات وجود الحد الأدنى من الكفاءة المطلوبة لترشيح الجسيمات بنسبة 95 في المائة.

وصنفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها هذا النوع من الكمامات على وجه التحديد ضمن المواد الوقائية الضرورية، والتي يجب الاحتفاظ بها لاستخدام الكوادر الطبية.

ويأتي القرار الذي اتخذته هيئة الغذاء والدواء الأميركية الخميس، بعد مطالبتها  الصين الشهر الماضي بتعديل القواعد الجديدة لمراقبة جودة صادرات معدات الحماية الضرورية، حتى لا تشكل عقبة أمام وصول الإمدادات في الوقت المناسب.

وتخطت الهيئة متطلبات المصادقة على الكمامات في البداية، والتي تشمل الكثير من الاختبارات، في محاولة لسد النقص في معدات الوقاية، والذي تسببت به أزمة كورونا.

وبسبب فشل بعض الكمامات في الاختبارات، سحبت الهيئة مصادقتها عن جميع الكمامات التي انطبقت عليها ذات المعايير.

ونتيجة لذلك، تم حظر 65 مصنعا صينيا من بيع كماماتهم في الولايات المتحدة.

وخلال الفترة التي سمحت هيئة الغذاء والدواء بدخول الكمامات دون إجراء جميع الاختبارات الاعتيادية، تم بيع الملايين من الكمامات الصينية في الولايات المتحدة حتى جاء قرار إلغاء المصادقة عليها.

ورغم عدم إجراء جميع الاختبارات لدى دخول الكمامات البلاد، قام علماء يعملون لدى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها باختبارها بعد طرحها في السوق، ما أدى لسحب اعتمادها.

وفي ظل النقص الناجم عن احتدام أزمة تفشي فيروس كورونا، طلب من الكوادر الطبية تعقيم كماماتهم وإعادة استخدامها، في محاولة للاستفادة منها إلى أقصى حد ممكن.

واضطرت الكوادر الطبية لاستخدام كمامات توفر مستويات أقل من الحماية في بعض الحالات، بسبب النقص.

ويعتبر استخدام الكمامات المقلدة من طراز N95، والتي لا توفر حماية كاملة، مصدرا لزيادة المخاطر على الكوادر الطبية، كونها تمنحهم شعورا وهميا بالأمان بينما لا تقوى أغشيتها على ترشيح الفيروسات المميتة التي قد يتعرضون لها خلال عملهم.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أول مسؤول يعاود نشاطه الدبلوماسي في العالم.. بومبيو سيزور إسرائيل

فرانس برس
09 مايو 2020
بومبيو ونتانياهو في لقاء سابق
بومبيو ونتانياهو في لقاء سابق

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيزور إسرائيل للتعبير عن دعمه للحكومة الجديدة، مستأنفا بذلك رحلاته الخارجية التي علقت بسبب وباء كوفيد-19.

وسيلتقي بومبيو خلال زيارته، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وشريكه في الائتلاف الحكومي بيني غانتس، في 13 مايو، بمناسبة أداء الحكومة الجديدة اليمين.

وتأتي زيارة بومبيو بينما عبرت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن تأييدها لخطط نتانياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية على الرغم من تحذيرات الفلسطينيين من أن ذلك سيقتل آفاق اتفاق للسلام على الأمد الطويل.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس في بيان إن بومبيو "سيبحث في الجهود الأميركية والإسرائيلية لمكافحة وباء كوفيد-19 ومسائل الأمن الإقليمي المرتبطة بتأثير إيران الخبيث".

وأضافت أن "التزام الولايات المتحدة بإسرائيل لم يكن أقوى مما هو عليه في عهد قيادة الرئيس ترامب".

وصرح ديفيد شينكير كبير الدبلوماسيين الأميركيين للشرق الأوسط أن بومبيو سيتوجه إلى إسرائيل بدعوة من الحكومة. وأضاف أن "إسرائيل محظوظة بوجود قيادة قوية ومحنكة لها كهذه في زمن تحديات".

كما أشاد بتحرك إسرائيل الحاسم في مواجهة وباء كوفيد-19، موضحا أن "أداءها أفضل من الكثير من الدول الأخرى في تطويق التهديد".

استئناف الرحلات 

وبهذه الزيارة، سيكون بومبيو واحدا من أوائل كبار المسؤولين في العالم الذين يستأنفون رحلاتهم مع بدء التخفيف التدريجي لإجراءات العزل التي فرضت لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت آخر رحلة قام بها بومبيو إلى الخارج جرت في 23 مارس وقادته إلى أفغانستان وقطر.

وردا على سؤال الأربعاء حول زيارته لإسرائيل التي تحدّثت عنها وسائل إعلام إسرائيلية، قال بومبيو إنه "يأمل باستئناف الجولات الخارجية والعمل الميداني" بعد القيود التي فرضت لاحتواء الوباء.

وقال لصحفيين "سأبدأ ببطء لكننا نأمل أن نعاود ذلك على غرار ما نأمله بالنسبة لإعادة تحريك العجلة الاقتصادية ليس في الولايات المتحدة فحسب بل في كل أنحاء العالم أيضا".

وكان ترامب كشف في يناير خطته المنتظرة منذ فترة طويلة للسلام في الشرق الأوسط.

وقد منح بموجبها إسرائيل الضوء الأخضر لضمّ غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية التي تشكّل 30 في المئة من مساحة الضفّة الغربية، والمستوطنات المبنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ورحّب نتانياهو بالخطة التي وصفها بـ"التاريخية" لكنها واجهت انتقادات من الفلسطينيين والاتحاد الأوروبي الذين قالوا إنها تغلق الباب أمام حل الدولتين في الشرق الأوسط.

ويمكن للحكومة الجديدة أن تقرر المضي قدما في ضم المناطق اعتبارا من يوليو لكن ينبغي أن تشاور، وفق الاتفاق الذي شكلت بموجبه، الولايات المتحدة التي لا تعترض على ذلك.

وسيتولى غانتس رئاسة الحكومة بعد 18 شهرا، بموجب الاتفاق نفسه.

فرانس برس