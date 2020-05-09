"حرب الصحفيين".. واشنطن ترد على بكين

أصدرت الولايات المتحدة، الجمعة، قواعد جديدة تشدد إجراءات منح تأشيرات للصحفيين الصينيين، قائلة إن ذلك رد على طريقة معاملة الصحفيين الأميركيين في الصين.

ويأتي هذا التحول وسط توترات بين البلدين بسبب جائحة فيروس كورونا العالمية.

وترد واشنطن بهذا القرار على سلسلة من الإجراءات الانتقامية التي قامت بها بكين وتتعلق بالصحفيين خلال الأشهر الأخيرة.

ففي مارس الماضي طردت الصين صحفيين أميركيين من ثلاث صحف شهيرة، بعد شهر من إعلان الولايات المتحدة إنها ستبدأ في معاملة خمس وسائل إعلام تديرها الدولة في الصين لها نشاط في الولايات المتحدة بنفس طريقة معاملة السفارات الأجنبية.

وبعد يوم من الحكم الأميركي على المؤسسات الصينية التي تديرها الدولة، طردت بكين ثلاثة مراسلين لصحيفة وول ستريت جورنال، اثنان منهم أميركيان والآخر استرالي عقب نشر عمود رأي نددت به الصين بوصفه عنصريا.

وبإصدار القواعد الجديدة يوم الجمعة أشارت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إلى قمع الصين للصحافة المستقلة.

وستسري القواعد الجديدة بدءا من يوم الاثنين، وستقصر تأشيرات الصحفيين الصينيين على فترة 90 يوما مع وجود خيار للتجديد.

ومثل هذه التأشيرات تكون عادة مفتوحة ولا تحتاج لتمديدها ما لم ينتقل الموظف لشركة مختلفة.

وكالة رويترز نقلت عن مسؤول كبير بوزارة الأمن الداخلي طلب عدم نشر اسمه، قوله إن القواعد الجديدة ستسمح للوزارة بمراجعة طلبات الصحفيين الصينيين للحصول على تأشيرات بشكل أكثر تواترا ومن المرجح أن تقلص إجمالي عدد الصحفيين الصينيين في الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إن القواعد الجديدة لن تسري على الصحفيين الذين يحملون جوازات سفر من هونغ كونغ أو مكاو وهما المنطقتان الصينيتان شبه المستقلتين.

وتزايدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين في الأشهر الأخيرة مع اجتياح فيروس كورونا المستجد العالم وفتكه بأكثر من 269 ألف شخص في شتى أنحاء العالم حتى الآن.