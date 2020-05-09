عربي ودولي

"حرب الصحفيين".. واشنطن ترد على بكين

رويترز
09 مايو 2020
صحفيو وول ستريت جورنال الذين طرتدهم الصين
صحفيو وول ستريت جورنال الذين طرتدهم الصين

أصدرت الولايات المتحدة، الجمعة، قواعد جديدة تشدد إجراءات منح تأشيرات للصحفيين الصينيين، قائلة إن ذلك رد على طريقة معاملة الصحفيين الأميركيين في الصين.

ويأتي هذا التحول وسط توترات بين البلدين بسبب جائحة فيروس كورونا العالمية.

وترد واشنطن بهذا القرار على سلسلة من الإجراءات الانتقامية التي قامت بها بكين وتتعلق بالصحفيين خلال الأشهر الأخيرة.

ففي مارس الماضي طردت الصين صحفيين أميركيين من ثلاث صحف شهيرة، بعد شهر من إعلان الولايات المتحدة إنها ستبدأ في معاملة خمس وسائل إعلام تديرها الدولة في الصين لها نشاط في الولايات المتحدة بنفس طريقة معاملة السفارات الأجنبية.

وبعد يوم من الحكم الأميركي على المؤسسات الصينية التي تديرها الدولة، طردت بكين ثلاثة مراسلين لصحيفة وول ستريت جورنال، اثنان منهم أميركيان والآخر استرالي عقب نشر عمود رأي نددت به الصين بوصفه عنصريا.

وبإصدار القواعد الجديدة يوم الجمعة أشارت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إلى قمع الصين للصحافة المستقلة.

وستسري القواعد الجديدة بدءا من يوم الاثنين، وستقصر تأشيرات الصحفيين الصينيين على فترة 90 يوما مع وجود خيار للتجديد.

ومثل هذه التأشيرات تكون عادة مفتوحة ولا تحتاج لتمديدها ما لم ينتقل الموظف لشركة مختلفة.

وكالة رويترز نقلت عن مسؤول كبير بوزارة الأمن الداخلي طلب عدم نشر اسمه، قوله إن القواعد الجديدة ستسمح للوزارة بمراجعة طلبات الصحفيين الصينيين للحصول على تأشيرات بشكل أكثر تواترا ومن المرجح أن تقلص إجمالي عدد الصحفيين الصينيين في الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إن القواعد الجديدة لن تسري على الصحفيين الذين يحملون جوازات سفر من هونغ كونغ أو مكاو وهما المنطقتان الصينيتان شبه المستقلتين.

وتزايدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين في الأشهر الأخيرة مع اجتياح فيروس كورونا المستجد العالم وفتكه بأكثر من 269 ألف شخص في شتى أنحاء العالم حتى الآن.

رويترز

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عربي ودولي

"حرب الصحفيين".. واشنطن ترد على بكين

تكنولوجيا

تطبيق من منظمة الصحة العالمية لتشخيص كورونا

رويترز
09 مايو 2020
سيزود التطبيق بمعلومات أخرى منها كيفية الخضوع للكشف وفقا لبلد المستخدم
سيزود التطبيق بمعلومات أخرى منها كيفية الخضوع للكشف وفقا لبلد المستخدم

قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية الجمعة إن المنظمة تدرس تدشين تطبيق هذا الشهر يتيح للأفراد في البلدان قليلة الموارد معرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بفيروس كورونا وتدرس أيضا إضافة خاصية تعتمد على البلوتوث لاقتفاء المخالطين.

وقال برناندو ماريانو كبير مسؤولي نظم المعلومات بالمنظمة إن التطبيق سيسأل الناس عن الأعراض ويقدم إرشادات بشأن ما إذا كانوا قد أصيبوا بكورنا.

وسيزود التطبيق بمعلومات أخرى منها كيفية الخضوع للكشف وفقا لبلد المستخدم.

وأضاف ماريانو عبر الهاتف أن المنظمة ستطرح نسخة على متاجر التطبيقات في أنحاء العالم لكنه أوضح أن أي بلد سيتمكن من استخدام التكنولوجيا الخاصة بالتطبيق وإضافة خواص وطرح نسخته الخاصة على متاجر التطبيقات.

وطرحت الهند وأستراليا والمملكة المتحدة تطبيقات عن الفيروس باستخدام تكنولوجيا خاصة بكل بلد فضلا عن خصائص مشتركة منها إبلاغ الناس بما إذا كان يتعين عليهم الخضوع للكشف بناء على الأعراض وتسجيل حركاتهم لتوفير المزيد من الكفاءة في تتبع المخالطين للمصابين.

وتكثف عدة دول جهود اقتفاء المخالطين حيث ينظر لها باعتبارها عملية حيوية لفتح الاقتصادات.

رويترز