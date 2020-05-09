عربي ودولي

"خائف من السمّ".. الإجراءات التي يتخذها كيم لحماية نفسه

الحرة / ترجمات - واشنطن
09 مايو 2020
كيم قد يكون يعاني من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم
كيم قد يكون يعاني من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم

عندما قص كيم جون أون شريطا في حفل افتتاح مصنع جديد للأسمدة في مدينة سونشون الغربية في 1 مايو، كانت أخته، ولا أحد غيرها، من مدت له المقص، تبعا لإجراءات صارمة في كوريا الشمالة لحماية الزعيم، وفق تقرير لموقع "ايجين ريفيو".

وقال التقرير إن كيم يو جونغ لعبت دورا مماثلا في قمة كيم جونغ أون عام 2018 مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، حيث جلبت له قلما في حفل التوقيع. 

وتسيطر كوريا الشمالية بصرامة على من يكون على اتصال جسدي مع زعيمها الأعلى. وكيم متوتر بشكل خاص بشأن السم، الذي يعتقد على نطاق واسع أنه استخدم لاغتيال الحكام والورثة عبر التاريخ الكوري، حسب التقرير.

وقال مسؤول كبير سابق في حزب العمال الكوري إن "كل ورقة وكل وثيقة تذهب إليه كل يوم يتم تطهيرها".

وقال تقرير في يوليو 2016 إن كيم قد يكون يعاني من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو النقرس أو أمراض القلب أو غيرها من الحالات التي تنتج عن نمط حياة غير صحي.

وذكر التقرير أن وزن الزعيم ارتفع إلى 130 من 90 كيلوغرام فى عام 2012 بسبب الأرق الناجم عن الإجهاد والإفراط فى تناول الطعام والشرب بشراهة.

وقال التقرير إن كيم يجلب أخته معه في رحلات اقتصادية علامة على ثقته الكبيرة بها، للتعامل مع أي شيء غير متوقع قد ينشأ على الطريق.

وشغل كيم الإعلام الدولي بعد اختفائه لثلاثة أسابيع، وفيما قال البعض إنه منعزل خارج بيونغ يانغ لتجنب عدوى فيروس كورونا المستجد، ذهبت تقارير إلى أن كيم كان مريضا وأجرى عملية جراحية على قلبه.

وغاب عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسس البلاد جده إيل سونغ، وهي أهم مناسبة لديه.

وأظهرت لقطات فيديو الأسبوع الماضي كيم وهو يجر قدمه اليسرى، كما التقطت عدسات الكاميرا ندبة جراحية واضحة على معصمه وتورم في وجهه خلال افتتاحه مصنع للأسمدة.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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علاج لفيروس كورونا يقتل صاحبه

الحرة / ترجمات - واشنطن
09 مايو 2020
أطباء يصلون مستشفى يعالج المصابين بكورونا في مدينة خيمكي شمال غربي العاصمة الروسية موسكو
أطباء يصلون مستشفى يعالج المصابين بكورونا في مدينة خيمكي شمال غربي العاصمة الروسية موسكو

توفي صيدلي هندي فيما نقل رئيسه إلى المستشفى بعد أن شربا خليطا كيماويا طوراه في محاولة لعلاج فيروس كورونا المستجد، وفقا لموقع "لايف مينت" الهندي.

وكانا يعملان لصالح شركة أدوية أعشاب و رغبا في اختبار علاج كانا يعملان عليه، وهو مزيج من أكسيد النيتريك ونترات الصوديوم، في منزل في تشيناي.

وقال رئيس الشرطة المحلية إن كيه سيفانسان، 47 عاما، لقي مصرعه على الفور، فيما نقل زميله راجكومار إلى المستشفى وهو الآن يتعافى من التسمم.

واشترى سيفانسان المواد الكيماوية من سوق محلي وطور هذه الصيغة بعد إجراء أبحاث على الإنترنت، وفق ما جاء في الموقع.

ودخلت مختبرات وشركات أدوية مختلفة في جميع أنحاء العالم في سباق للوصول إلى علاج ولقاح يوقف الفيروس.

وسجلت الهند ما يقرب من 60 ألف حالة، وفرضت نيودلهي إغلاقا شديدا في جميع أنحاء البلاد في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

وتخضع الهند لإجراءات إغلاق هي الأكبر في العالم منذ 25 مارس، وقد تم تشديدها في أحمد أباد الجمعة بسبب سرعة تفشي الفيروس.

وانتشر مئات العسكريين في الشوارع لمنع تواجد الناس فيما جميع المتاجر مغلقة منذ أسبوع على الأقل.

ويتفشى الفيروس بسرعة خصوصا في مدن رئيسية مثل بومباي ونيودلهي وأحمد أباد. ويقول خبراء أن أعداد الإصابات والوفيات أعلى من الأرقام المعلنة بسبب عدم توفر اختبارات الكشف وعدم اكتمال سجلات الوفيات.

الحرة / ترجمات - واشنطن