واشنطن تعلق على محاولة "التوغل" في فنزويلا.. وترد على مادورو

نفى مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، الجمعة، أي ضلوع أميركي في توغل بفنزويلا هذا الأسبوع قالت تقارير إنه كان يهدف إلى إطاحة الرئيس الفنزويلي المطعون في شرعيته نيكولا مادورو.

وكان مادورو قد قال في كلمة تلفزيونية إن السلطات اعتقلت 13 "إرهابيا" الاثنين لأنهم تورطوا في مخطط قال إنه كان بالتنسيق مع واشنطن لدخول فنزويلا عبر ساحل البحر الكاريبي والإطاحة به.

وأعلن إلقاء القبض على أميركيين اثنين يعملان مع عسكري أميركي من قدامى المحاربين "أعلن مسؤوليته" عن "محاولة التوغل المسلح" الفاشلة الأحد، وهي المحاولة التي أدت بحسب نظام مادورو إلى مقتل ثمانية أشخاص.

وعرض مادورو جوازي سفر وبطاقات هوية أخرى، قال إنها تخص الأميركيين آيران بيري ولوك دنمان، اللذين قال إنهما محتجزان وكانا يعملان مع جوردان جودرو الذي يرأس شركة أمنية مقرها فلوريدا تُدعى سيلفركورب يو إس إيه.

وجاء في بيان مجلس الأمن القومي أن "الحكومة الأميركية ليس لها أي علاقة بالأحداث الأخيرة المزعومة في فنزويلا" مشيرا إلى أنها "ادعاءات ليست ذات مصداقية".

وأضاف أنه "إذا كانت هذه عملية خططت لها الولايات المتحدة بحسب زعم مادورو" لكانت "علنية ومباشرة وفعالة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد نفى قيام الولايات المتحدة بتنفيذ عملية توغل في فنزويلا، وجاء بيان مجلس الأمن القومي ليؤكد ذلك.

وشكك زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو في رواية الحكومة لما حدث الأحد، وقال إن مادورو يسعى لصرف الانتباه عن مشاكل أخرى وقعت في الأيام القليلة الماضية ومنها أعمال شغب دامية في سجن ومعركة عنيفة مع عصابة في كراكاس.

وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية صارمة على فنزويلا في مسعى للإطاحة بمادورو الذي تتهمه بتزوير الانتخابات عام 2018.