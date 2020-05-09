عربي ودولي

واشنطن تعلق على محاولة "التوغل" في فنزويلا.. وترد على مادورو

رويترز
09 مايو 2020
الرئيس الفنزويلي المطعون في شرعيته نيكولا مادورو زعم تورط واشنطن في عملية توغل
الرئيس الفنزويلي المطعون في شرعيته نيكولا مادورو زعم تورط واشنطن في عملية توغل

نفى مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، الجمعة، أي ضلوع أميركي في توغل بفنزويلا هذا الأسبوع قالت تقارير إنه كان يهدف إلى إطاحة الرئيس الفنزويلي المطعون في شرعيته نيكولا مادورو.

وكان مادورو قد قال في كلمة تلفزيونية إن السلطات اعتقلت 13 "إرهابيا" الاثنين لأنهم تورطوا في مخطط قال إنه كان بالتنسيق مع واشنطن لدخول فنزويلا عبر ساحل البحر الكاريبي والإطاحة به.

وأعلن إلقاء القبض على أميركيين اثنين يعملان مع عسكري أميركي من قدامى المحاربين "أعلن مسؤوليته" عن "محاولة التوغل المسلح" الفاشلة الأحد، وهي المحاولة التي أدت بحسب نظام مادورو إلى مقتل ثمانية أشخاص.

وعرض مادورو جوازي سفر وبطاقات هوية أخرى، قال إنها تخص الأميركيين آيران بيري ولوك دنمان، اللذين قال إنهما محتجزان وكانا يعملان مع جوردان جودرو الذي يرأس شركة أمنية مقرها فلوريدا تُدعى سيلفركورب يو إس إيه.

وجاء في بيان مجلس الأمن القومي أن "الحكومة الأميركية ليس لها أي علاقة بالأحداث الأخيرة المزعومة في فنزويلا" مشيرا إلى أنها "ادعاءات ليست ذات مصداقية".

وأضاف أنه "إذا كانت هذه عملية خططت لها الولايات المتحدة بحسب زعم مادورو" لكانت "علنية ومباشرة وفعالة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد نفى قيام الولايات المتحدة بتنفيذ عملية توغل في فنزويلا، وجاء بيان مجلس الأمن القومي ليؤكد ذلك.

وشكك زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو في رواية الحكومة لما حدث الأحد، وقال إن مادورو يسعى لصرف الانتباه عن مشاكل أخرى وقعت في الأيام القليلة الماضية ومنها أعمال شغب دامية في سجن ومعركة عنيفة مع عصابة في كراكاس.

وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية صارمة على فنزويلا في مسعى للإطاحة بمادورو الذي تتهمه بتزوير الانتخابات عام 2018.

رويترز

اقرأ أيضا

أكدت الجامعة تسجيل 1635 حالة وفاة في يوم واحد
أميركا

الولايات المتحدة.. حصيلة يومية ترفع عدد الوفيات القياسي بكورونا

ملصق مسلسل "بـ 100 وش"
من زاوية أخرى

الشباب في الدراما العربية... "بـ 100 وش" نموذجا
تعرض صحفيان في قناة الأمازيغية لـ"اعتداء" والسلطات المغربية تحقق
المغرب

السلطات فتحت تحقيقا.. فيديو لـ"اعتداء" على صحفيين في المغرب

شعار نادي برشلونة الإسباني
رياضة

لقب آخر لنادي برشلونة

تداولت وسائل إعلام صينية مقطع فيديو يسخر من تعامل الولايات المتحدة مع الفيروس
عربي ودولي

فيديو ساخر وتعليقات غاضبة.. الصين تحاول النأي بنفسها عن أزمة كورونا

الرئيس الفنزويلي المطعون في شرعيته نيكولا مادورو زعم تورط واشنطن في عملية توغل
عربي ودولي

واشنطن تعلق على محاولة "التوغل" في فنزويلا.. وترد على مادورو

محتجون إيرانيون يتظاهرون بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية
إيران

محاكمات الطائرة الأوكرانية المنكوبة.. هيومان رايتس ووتش: إيران تتهرب من المسؤولية

المغرب

السلطات فتحت تحقيقا.. فيديو لـ"اعتداء" على صحفيين في المغرب

الحرة - واشنطن
09 مايو 2020
تعرض صحفيان في قناة الأمازيغية لـ"اعتداء" والسلطات المغربية تحقق
تعرض صحفيان في قناة الأمازيغية لـ"اعتداء" والسلطات المغربية تحقق

أعلنت السلطات الأمنيّة المغربيّة، الجمعة، فتح تحقيق داخلي في تعرّض فريق صحفي محلي لـ"اعتداء" خلال إعداده تحقيقا في الرباط الثلاثاء، نافية اتهامات وجهتها منظمة "مراسلون بلا حدود" لعناصر من الشرطة بالاعتداء على الفريق.  

وأظهر شريط فيديو للحادثة نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي قيام موظفين إداريين في وزارة الداخليّة بدفع صحفيين في قناة الأمازيغيّة.

ونشر البعض صورا تظهر تعرض المصور لجروح بعد "الاعتداء":

وكانت "مراسلون بلا حدود" وصفت في بيان لها الخميس سلوك الشرطة في هذه الحادثة بأنه "غير مقبول".

وقالت النقابة الوطنية للصحافة، بحسب وسائل إعلام محلية، إن القناة كانت تسعى لعمل تقارير عن تزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية بمدينة تيفلت في ظل جائحة كورونا، لكن فريق العمل تعرض للسب والدفع ومحاولة تكسير كاميرا التصوير، ما تسبب في جرح يد الصحفي المصور.

وأكدت نقابة الصحفيين على أن مثل هذه الحالات "غير المسؤولة وغير المحسوبة تسيء لسمعة المغرب وتعتبر انتهاكا صريحا لحرية الصحافة والحق في الإعلام، وتستحق المحاسبة والإدانة".

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي في بيان إن عناصر الشرطة الذين "يبذلون قصارى جهودهم لتسهيل عمل الصحفيين منذ بدء جائحة كوفيد-19 لم يباشروا أي تدخل كيفما كان نوعه ضد أي صحفي بمناسبة مزاولته لمهامه، ولم يعترضوا نهائيا على إنجاز أي عملية تواصلية لطاقم قناة الأمازيغية".

وشدّدت المديريّة على أنّها "استجابت لجميع طلبات التصوير الصادرة عن المنابر الإعلاميّة الوطنيّة والدوليّة، بشأن مواكبة العمل الأمني خلال تدبير جائحة كوفيد-19" وأنّها "حاليّاً بصدد تصوير عدّة تقارير إعلامية بالتعاون مع قناة الأمازيغيّة".

وطالبت النقابة الوطنيّة للصحفيّين المغربيّين وزارة الداخلية الخميس بـ"تسريع الإجراءات" بشأن "هذا الاعتداء الواضح على حرّية الصحافة".

وقال متحدّث باسم وزارة الداخليّة لوكالة فرانس برس إنّ الوزارة "فتحت تحقيقا داخليا لتحديد ظروف الحادثة وتحديد الحقيقة".

الحرة - واشنطن