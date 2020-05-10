عربي ودولي

 إيران: مستعدون لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة دون شروط مسبقة

رويترز
10 مايو 2020
ربيعي: طهران مستعدة لمناقشة هذه القضية لكن واشطن لم تعلن موقفها بعد
ربيعي: طهران مستعدة لمناقشة هذه القضية لكن واشطن لم تعلن موقفها بعد

ذكرت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قوله إن "طهران مستعدة للتبادل الكامل للسجناء مع الولايات المتحدة من دون أي شروط مسبقة".
 
ونقلت رويترز عن موقع "خبر أون لاين" الإيراني أن طهران "مستعدة لمناقشة هذه القضية لكن واشطن لم تعلن موقفها بعد".

وحمل ربيعي الولايات المتحدة "مسؤولية سلامة الإيرانيين في سجونها وسط تفشي الفيروس التاجي الجديد".

 وكانت صحيفة نيويورك تايمز كشفت منذ أيام ان مفاوضات سرية تجري بين طهران وواشنطن لإطلاق سراح عدد من السجناء.

ووفقاً للصحيفة يتفاوض الطرفان على صفقة من شأنها إطلاق سراح ضابط سابق بالبحرية الأميركية تحتجزه السلطات الإيرانية مقابل طبيب إيراني أميركي تحتجزه واشنطن.

وأكدت الصحيفة أن هذه المفاوضات استثنائية لأنها تأتي في وقت يتزايد فيه التوتر بين واشنطن وطهران، وقطع العلاقة بينهما بشكل كامل.

رويترز

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العراق

عن عمر يناهز 100 عاماً.. وفاة آخر أميرات العائلة المالكة في العراق

الحرة / وكالات - دبي
10 مايو 2020
وفاة آخر أميرات العراق
وفاة آخر أميرات العراق

توفيت الأميرة بديعة بنت علي بن الحسين، آخر أميرات العائلة المالكة في العراق، مساء السبت في إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن عن عمر يناهز 100 عاماً.

ولدت الأميرة بديعة عام 1920 في دمشق، وقضت طفولتها في مكة المكرمة، قبل أن تنتقل إلى بغداد، بعد تأسيس المملكة الهاشمية في العراق عام 1921 على يد الملك فيصل الأول، وهي آخر أميرات العائلة المالكة والناجية من مجزرة قصر الرحاب، حيث تم القضاء على الحكم الملكي وبداية الحكم الجمهوري في العراق عام 1958.

 

والأميرة بديعة هي ابنة الملك علي بن الحسين آخر ملوك المملكة الهاشمية، وحفيدة الشريف الحسين بن علي ملك العرب وقائد الثورة العربية الكبرى، وابنة أخ الملك فيصل الأول، أول ملوك العراق، وابنة أخ الملك عبد الله الأول، ملك ومؤسس المملكة الأردنية الهاشمية.

كما أنها شقيقة الأمير عبد الإله الذي عمل وصياً على الملك فيصل الثاني بين عامي 1939 -1953، قبل قتلهما على يد نوري السعيد بعد انقلاب عام 1958.

وقد نجت الأميرة بديعة من الانقلاب لأنها غابت عن قصر الرحاب عند قتل شقيقها، ولجأت إلى السفارة السعودية في بغداد وهربت من العراق إلى القاهرة، قضت بعض الوقت في مصر ثم انتقلت إلى سويسرا ثم إلى المملكة المتحدة.

يذكر أن الأميرة بديعة واحدة من أبرز معارضي الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، كما سعى نجلها إلى إعادة تأسيس الملكية في العراق، لكن جهوده لم تلقى دعماً واسع النطاق.
 

وعلى الإثر  أصدر الديوان الملكي الأردني بياناً نعى فيه "صاحبة السمو الملكي الأميرة بديعة بنت الملك علي بن الحسين"، بحسب نص التعزية.

 

الحرة / وكالات - دبي