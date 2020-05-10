عربي ودولي

التوتر يتصاعد بين الجارتين النوويتين.. مقتل سيدة باكستانية برصاص هندي في كشمير

أسوشيتد برس
10 مايو 2020
مقتل سيدة باكستانية برصاص هندي في كشمير
مقتل سيدة باكستانية برصاص هندي في كشمير

أعلنت شرطة الشطر الباكستاني من كشمير أن القوات الهندية عبر الحدود المتنازع عليها فتحت النار ببنادق آلية اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل سيدة.
  
وقال تشودري ذو القرنين، مسؤول الشرطة في منطقة روالاكوت الحدودية، حيث وقع إطلاق النار، إن السيدة شوزية أختار أصيبت برصاصة في الرأس والصدر خلال قيامها بتحضير وجبة الإفطار في منزلها على الحدود، بينما لم ترد الهند على هذه التقارير.
  
وتتمركز آلاف القوات الباكستانية والهندية على طول الحدود المضطربة، التي تفصل بين إقليم كشمير المقسم بين الجارتين المسلحتين نوويا.
  
وتكررت الهجمات عبر الحدود، لكن وتيرتها تزايدت في الأيام الماضية، حيث أبلغت كل من باكستان والهند عن مقتل جنود خلال الاشتباكات.
  
في ثلاث مرات الشهر الماضي، استدعت باكستان الدبلوماسيين الهنود إلى وزارة الخارجية لتقديم شكوى.

يذكر أن كلا البلدين تزعم أحقيتهما الكاملة في كشمير، وخاضا ثلاثة حروب في الماضي.
  
تصاعدت التوترات بشكل خطير العام الماضي، عندما قصفت الهند أراض باكستانية ردا على هجوم دام شنته جماعة جيش محمد الباكستانية المسلحة، والذي أسفر عن مقتل عشرات الجنود الهنود، وردت باكستان بإسقاط مقاتلة هندية وأسر طيار، لكنها أعادته إلى الهند في اليوم التالي.

أسوشيتد برس

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العراق

"عودة الثورة".. متظاهرو العراق بين مطالب إسقاط الحكومة وإعطائها فرصة

الحرة - دبي
10 مايو 2020
توافد المتظاهرون على الميادين في العراق تحضيراً لتظاهرات 10 أيار
توافد المتظاهرون على الميادين في العراق تحضيراً لتظاهرات 10 أيار

تداول ناشطون في عدد من المحافظات العراقية فيديوهات لحشود من المتظاهرين في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد وذلك بعد أيام من التحضير لمظاهرات 10 مايو. 

 وأظهرت مقاطع الفيديو حشوداً من المتظاهرين وهم ينتشرون في ميادين رئيسية بمحافظات عدة على رأسها واسط، بابل، البصرة، وكربلاء، وهتف المتظاهرون لـ"عودة الثورة". 

 وفي الأثناء تداولت وسائل إعلام محلية أنباءً عن عمليات حرق نفذها مجهولون ضد مقار حزبية، فيما عزت مصادر محلية في محافظة واسط تلك الحوادث إلى صراع قديم في مجلس المحافظة بالتزامن مع عودة التظاهرات. 

كما أصدر المتظاهرون في محافظة واسط بياناً أعلنوا فيه رفضهم للنظام السياسي في البلاد، وسقوط الحكومة المحلية بالمحافظة، ومنعوا النواب من دخولها.

 كما انضمت ساحة التحرير إلى التظاهرات ونشر بعض الناشطين مقاطع مصورة تظهر موجة التصعيد.

 من جهة أخرى، نشر اتحاد طلبة محافظة كربلاء بياناً أعربوا فيه عن رغبتهم في تمديد المهلة للحكومة حتى أواخر يوليو، وطالبوا أقرانهم في اتحاد واسط بتمديد المهلة، بسبب إجراءات مكافحة وباء كورونا لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق، ما دفع اتحاد كربلاء إلى تأجيل فعالياتهم التصعيدية.
 

الحرة - دبي