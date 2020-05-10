عربي ودولي

بكين تستغل كورونا لبسط سيطرتها وواشنطن ترد بـ3 سفن حربية.. هل تندلع الحرب من بحر الصين؟

الحرة / ترجمات - دبي
10 مايو 2020
أميركا ترسل 3 سفن حربية إلى بحر الصين الجنوبي
أميركا ترسل 3 سفن حربية إلى بحر الصين الجنوبي

تحاول الصين استغلال انشغال العالم بفيروس كورونا، لبسط سيطرتها على بحر الصين الجنوبي، وفقاً لصحيفة ديلي ميل الإنكليزية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوات تُقلق الولايات المتحدة، حيث أن واشنطن ردت سريعاً بإرسال 3 سفن حربية هناك.

وبحسب الصحيفة، تتجاهل بكين القانون الدولي، وتحاول السيطرة على مساحة نحو ميلوني ميل مربع في بحر الصين الجنوبي بطريقة غير قانونية، وتخطط لعسكرة الجزر والشعاب في المنطقة، واستغلال حقول النفط والمعادن، كما تخطط لبناء مفاعلات نووية فيها.

وأضافت الصحيفة أن الخبراء يتوقعون أن بحر الصين هو المنطقة التي من الممكن أن تبدأ فيها الحرب بين أميركا من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، وأن الدول المجاورة ماليزيا والفلبين وفيتنام وتايوان وبروناي كلها ستصبح في مرمى النيران وتتورط بطريقة غير مباشرة في الصراع.

وكان وزير الدفاع الصيني، وي فنغ، قد أعلن أن بلاده ستقاتل بأي ثمن إذا اندلعت الحرب مع الولايات المتحدة.

ويُعد بحر الصين الجنوبي مكانا حيويا بالنسبة للاقتصاد العالمي، فهو يحتوي على أكثر ممرات الشحن ربحا في العالم، ويحمل تجارة تبلغ قيمتها حوالي 4.2 تريليون دولار سنويًا.

ويقدر أن ما نسبته 12% من التجارة البريطانية المنقولة بحرا (120 مليار دولار من الواردات والصادرات سنويا) تمر عبر المنطقة.

ويعود الخلاف حول المنطقة إلى عام 1947 عندما رسمت بكين، في أعقاب استسلام اليابان عام 1945، ما يسمى بخط "الخطوط التسع"، مما يعني أن نحو 90% من بحر الصين الجنوبي أصبح تحت سيادتها، وقد أثار هذا غضب الدول الأخرى، معتبرين أن هذا الأمر يشكل انتهاكا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ويتركز الخلاف في مطالبات الدول المتنافسة بملكية أرخبيل باراسيل وسبراتلي والمياه والموارد المحيطة به.

بدورها، حولت الصين ثلاث جزر كبيرة متنازع عليها إلى قواعد عسكرية كما تظهر صور الأقمار الصناعية، وتم تجهيز مطار آخر في جزيرة دياويو بالصواريخ والطائرات المقاتلة وأنظمة الرادار هناك.

ومن المتوقع أن تزداد الأمور سوءاً بعد أن ألقى الرئيس الأميركي اللوم على الصين في تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن هذه التحركات تأتي بعد أيام من كشف تقارير إعلامية أن الصين تستعد  للإعلان عن قاذفة الصواريخ الأسرع من الصوت في وقت لاحق هذا العام.

ووفقاً لهذه التقارير، فإن قاذفة الصواريخ الجديدة " the Xian H-20" ستجعل الصين الدولة الثالثة بعد الولايات المتحدة وروسيا،  القادرة على إطلاق الأسلحة النووية من البر أو البحر أو الجو أو ما يٌعرف بـ "الثالوث النووي".  

الحرة / ترجمات - دبي

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عن عمر يناهز 100 عاماً.. وفاة آخر أميرات العائلة المالكة في العراق

الحرة / وكالات - دبي
10 مايو 2020
وفاة آخر أميرات العراق
وفاة آخر أميرات العراق

توفيت الأميرة بديعة بنت علي بن الحسين، آخر أميرات العائلة المالكة في العراق، مساء السبت في إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن عن عمر يناهز 100 عاماً.

ولدت الأميرة بديعة عام 1920 في دمشق، وقضت طفولتها في مكة المكرمة، قبل أن تنتقل إلى بغداد، بعد تأسيس المملكة الهاشمية في العراق عام 1921 على يد الملك فيصل الأول، وهي آخر أميرات العائلة المالكة والناجية من مجزرة قصر الرحاب، حيث تم القضاء على الحكم الملكي وبداية الحكم الجمهوري في العراق عام 1958.

 

والأميرة بديعة هي ابنة الملك علي بن الحسين آخر ملوك المملكة الهاشمية، وحفيدة الشريف الحسين بن علي ملك العرب وقائد الثورة العربية الكبرى، وابنة أخ الملك فيصل الأول، أول ملوك العراق، وابنة أخ الملك عبد الله الأول، ملك ومؤسس المملكة الأردنية الهاشمية.

كما أنها شقيقة الأمير عبد الإله الذي عمل وصياً على الملك فيصل الثاني بين عامي 1939 -1953، قبل قتلهما على يد نوري السعيد بعد انقلاب عام 1958.

وقد نجت الأميرة بديعة من الانقلاب لأنها غابت عن قصر الرحاب عند قتل شقيقها، ولجأت إلى السفارة السعودية في بغداد وهربت من العراق إلى القاهرة، قضت بعض الوقت في مصر ثم انتقلت إلى سويسرا ثم إلى المملكة المتحدة.

يذكر أن الأميرة بديعة واحدة من أبرز معارضي الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، كما سعى نجلها إلى إعادة تأسيس الملكية في العراق، لكن جهوده لم تلقى دعماً واسع النطاق.
 

وعلى الإثر  أصدر الديوان الملكي الأردني بياناً نعى فيه "صاحبة السمو الملكي الأميرة بديعة بنت الملك علي بن الحسين"، بحسب نص التعزية.

 

الحرة / وكالات - دبي