تحطم صاروخ روسي في مدار الأرض

أكدت وكالة روسكوزموس الروسية، الأحد، أن أحد صواريخها التي استخدمت في عمليات إطلاق في السابق والطافية في مدار الأرض، تحطم تاركا الأجزاء في الفضاء.

وقالت وكالة الفضاء الروسية إن الصاروخ "فريغات-إس بي" تم استخدامه لوضع القمر الاصطناعي العلمي الروسي "سبيكتر آر" في المدار في عام 2011.

وأوضحت في بيان "وقع الحادث في الثامن من مايو 2020" بين الخامسة والسادسة صباحا بتوقيت غرينتش فوق المحيط الهندي.

وأضافت "نعمل حاليا على جمع البيانات حول أجزاء الصاروخ".

وأعلن عن تحطم "فريغات"، السبت، عبر حساب "سبايس كونترول سكوادرون" وهي وحدة تابعة لسلاح الجو الأميركي تتبع الحطام الفضائي، على تويتر.

وأضافت أن الصاروخ تحطم إلى 65 جزءا، لكن لم يكن هناك ما يشير إلى أن سبب تحطمه هو اصطدام.

#18SPCS confirmed that the breakup of FREGAT DEB (TANK) (#37756, 2011-037B) occurred on May 8, 2020, between 0402 and 0551 UTC. Tracking 65 associated pieces – no indication caused by collision. #spaceflightsafety #spacedebris