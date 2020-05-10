عربي ودولي

تحطم صاروخ روسي في مدار الأرض

فرانس برس
10 مايو 2020
الصاروخ الروسي تحطم تاركا الأجزاء في الفضاء
الصاروخ الروسي تحطم تاركا الأجزاء في الفضاء

أكدت وكالة روسكوزموس الروسية، الأحد، أن أحد صواريخها التي استخدمت في عمليات إطلاق في السابق والطافية في مدار الأرض، تحطم تاركا الأجزاء في الفضاء.

وقالت وكالة الفضاء الروسية إن الصاروخ "فريغات-إس بي" تم استخدامه لوضع القمر الاصطناعي العلمي الروسي "سبيكتر آر" في المدار في عام 2011.

وأوضحت في بيان "وقع الحادث في الثامن من مايو 2020" بين الخامسة والسادسة صباحا بتوقيت غرينتش فوق المحيط الهندي.

وأضافت "نعمل حاليا على جمع البيانات حول أجزاء الصاروخ".

وأعلن عن تحطم "فريغات"، السبت، عبر حساب "سبايس كونترول سكوادرون" وهي وحدة تابعة لسلاح الجو الأميركي تتبع الحطام الفضائي، على تويتر.

وأضافت أن الصاروخ تحطم إلى 65 جزءا، لكن لم يكن هناك ما يشير إلى أن سبب تحطمه هو اصطدام.


وتوقف التلسكوب "سبيكتر آر" عن الاستجابة للتحكم الأرضي في يناير 2019، وأعلن عن اكتمال المهمة بعد أشهر عدة.

فرانس برس

اقرأ أيضا

خلال زمن الأوبئة تترك إجراءات تهدف إلى حماية المواطنين، النساء والفتيات عرضة للعنف
أزمة كورونا

العنف الجنسي في زمن كورونا.. دروس من إيبولا

مهاجم ليفربول ساديو مانيه
رياضة

لقطع الطريق أمام ريال مدريد.. ليفربول يخطط لعقد جديد مع ماني

جانب من الفيديو الذي أثار أزمة بين النائب إلهامي عجينة (على يسار الصورة) والأطباء
مصر

معركة فيديوهات تحتدم بين نائب مصري والأطباء

دراسة تظهر أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عبر العين وأن وسائل الوقاية قد توسع لتشمل تغطية العين
صحة

كورونا.. الفيروس يدخل من العين والدموع تنقل العدوى

الصاروخ الروسي تحطم تاركا الأجزاء في الفضاء
عربي ودولي

تحطم صاروخ روسي في مدار الأرض

تجاوز أعداد الإصابات بفيروس كورونا 4 ملايين شخص حول العالم
صحة

مؤرخون: جائحة كورونا قد تنتهي اجتماعيا قبل إيجاد لقاح

مجلس الوزراء العراقي يعقد أولى جلساته برئاسة مصطفى الكاظمي
العراق

فيديو الكاظمي "يوبخ" شقيقه.. رسالتان شديدتا اللهجة وعراقيون ينقسمون حول المغزى

العراق

فيديو الكاظمي "يوبخ" شقيقه.. رسالتان شديدتا اللهجة وعراقيون ينقسمون حول المغزى

الحرة / خاص - واشنطن
10 مايو 2020
مجلس الوزراء العراقي يعقد أولى جلساته برئاسة مصطفى الكاظمي
مجلس الوزراء العراقي يعقد أولى جلساته برئاسة مصطفى الكاظمي | Source: iraqi government

في أول جولاته، ظهر رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي وهو يتصل بشقيقه "عماد" من داخل غرفة مدير دائرة التقاعد العراقية التي كان الكاظمي يزورها.

الكاظمي، طلب من شقيقه، بلهجة حادة، عدم "الاتصال بأي أحد في الدولة العراقية" بصفته شقيق رئيس الوزراء، محذرا إياه بالعراقية الدارجة "دير بالك (إحذر)"، وأضاف الكاظمي "اليوم أنا ملك الناس وليس ملكك".

وفي تفاصيل القضية يروي الصحفي العراقي هيوا عثمان، أن "موظفا" في هيئة التقاعد العراقية قال للكاظمي إنه "يعرف أخاه الكبير وإن علاقته به طيبة"، مضيفا "اعتقد الكاظمي بأن هذا نوع من أنواع الوساطات واتصل بأخيه أمام الموظف".

الفيديو الذي وصف بـ"المسرب" أثار بمجرد انتشاره جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي العراقية، بعد أن استبشر به البعض كإشارة على تغير في نهج الإدارة الحكومية العراقية التي اتبها المسؤولون سابقا والتي كانت تحابي وتفرق في المعاملة بحسب العلاقات والمصالح الذاتية.

لكن آخرين اعتبروا مقطع الفيديو "استعراضا إعلاميا لا يحبه العراقيون"، واصفين إياه بـ"الدقلات الرئاسية والقشمريات (حركات خداع أو إدعاء أو تحايل)"، محذرين من أن "العراقيين يعرفون هذا" الأسلوب. 

وقال صحفيون عراقيون إن "التكثيف الإعلامي ليس بصالح رئيس الوزراء"، محذرين من أن "يحرق (رئيس الوزراء) نفسه بأول أيامه".

لكن، بحسب الصحفي زياد العجيلي، القريب من رئيس الوزراء، فإن "من الطبيعي أن يتصرف أي رئيس وزراء بهذا الأسلوب خاصة بعد السنوات الماضية التي رأينا فيها كيف يكون الاستغلال من قبل المسؤولين والمقربين منهم للسلطة".

ويقول العجيلي في حديث لـ"موقع الحرة" إن "الكاظمي يعرف بحكم عمله وخبراته السابقة التأثير السلبي لهذا الاستغلال، لهذا أراد تنبيه الأقارب والأصدقاء والأخوان على أن السلطة هي سلطة قوانين ولا تحكمها العلاقات والعواطف".

ويتفق المراقب للشأن السياسي أمين ناصر مع العجيلي، مؤكدا أن الكاظمي أراد بالفيديو إرسال نوعين من الرسائل، الأول هو رسائل "خاصة" إلى "محيطه الضيق من "العائلة والأصدقاء وزملاء المهنة"، و"عامة إلى الطبقة السياسية والرأي العام للقول بأن العمل يحتاج إلى وضع القرابة على الرف والسير نحو تمكين الكفاءات".

ويقول ناصر في حديث لـ"موقع الحرة"، "عادة ما تعالج أمور "الزحف" على الدولة من قبل العائلة وذوي القربى بطرق تختلف كل الاختلاف وتبتعد كل البعد عن الطريقة التي صورت الكاظمي وهو يهاتف شقيقه الأكبر موبخا إياه، مع أيمان غليظة بأشد العقوبات إلى درجة تعميم اسمه على أنه منتحل لصفة القرابة دون تخويل".

وأضاف أن "هذا الأمر لا تجده في حكومات خلت فعبد المهدي المستقيل أو المخلوع مكن شقيقه الأكبر وأتاح له فرصة السمسرة في جميع مرافق الدولة كما زوج ابنته وزوج شقيقته، وهكذا الأمر من المالكي مع ابنه أحمد وأصهاره ياسر صخيل وأبو رحاب والجعفري وقبلهم علاوي"، مؤكدا "وكذلك الرئيس الراحل جلال طلباني وخلفه فؤاد معصوم".

وبحسب ناصر فإن "الوحيد الذي نهج الكاظمي نهجه كان العبادي الذي رفض تقريب أي من ذويه أو تمكينهم من البروز على حساب القرابة والمحسوبية".

وقبل الفيديو، أثار الكاظمي جدلا آخر بسبب الوضعيات التي ظهر فيها في أول ظهور له بعد تكليفه، وأول اجتماع لمجلس الوزراء بعد التصويت عليه بالثقة من البرلمان، وقارن مدونون عراقيون بين صور الكاظمي، وبين صور من المسلسل الأميركي الشهير House Of Cards الذي يصور خفايا السياسة في أروقة البيت الأبيض.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت، إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين شاركوا في الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر 2019، كما أعاد تعيين الفريق عبد الوهاب الساعدي، الذي اقترن اسمه بالعمليات العسكرية ضد داعش خلال معارك التحرير، ورقاه إلى منصب قائد لجهاز مكافحة الإرهاب، وأعلن أيضا إعادة صرف رواتب المتقاعدين التي أوقفت من قبل حكومة عبد المهدي بسبب الأزمة المالية التي يعيشها العراق.

ونال الكاظمي ثقة البرلمان العراقي في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، ليصبح رئيس وزراء خلفا لعادل عبد المهدي الذي استقال قبل إكمال مدته بسبب احتجاجات عارمة اجتاحت البلاد لأشهر.

الحرة / خاص - واشنطن