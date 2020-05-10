عربي ودولي

قد تصبح البؤرة الجديدة.. وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 10 آلاف

فرانس برس
10 مايو 2020
أحصت السلطات 10627 وفاة و155939 إصابة بكوفيد-19
أحصت السلطات 10627 وفاة و155939 إصابة بكوفيد-19

سجّلت البرازيل أكثر من 10 آلاف حالة وفاة و150 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، حسب أرقام نشرتها السبت وزارة الصحة في البلاد التي تُعتبر الأكثر تأثّرا بالفيروس في أميركا الجنوبية.

وأحصت السلطات 10627 وفاة و155939 إصابة بكوفيد-19، وهي أرقام تواجه بتشكيك كبير من المجتمع العلمي الذي يعتبر أن الحصيلة للضحايا أعلى بـ15 أو حتى 20 مرة بسبب ضعف عدد الفحوص.

ونظرا إلى نسق انتشار العدوى، يمكن أن يصير البلد الذي يقطنه 210 ملايين نسمة البؤرة الجديدة للوباء الذي أودى بحياة 276 ألف شخص على الأقل حول العالم.

ومساء السبت، أعلنت البرازيل تسجيل 730 وفاة إضافية خلال 24 ساعة، وهو رقم قريب من الحصيلة القياسية التي سجلت قبل يوم (751)، وأحصيت 10701 إصابة مؤكدة في يوم.

ودعا رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب البرازيليين إلى "اتباع توصيات السلطات الصحّية" قبل "العودة الأكيدة والنهائية للوضع العادي".

فرانس برس

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تقرير أميركي يكشف "تعاونا صينيا روسيا" لنشر أخبار كورونا الكاذبة

الحرة / ترجمات - واشنطن
10 مايو 2020
تعاون صيني روسي لنشر الشائعات بخصوص كورونا على الإنترنت
تعاون صيني روسي لنشر الشائعات بخصوص كورونا على الإنترنت

تتعاون كل من روسيا والصين بشكل متزايد، لنشر المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا المستجد عبر الإنترنت، في محاولة من بكين للحذو على نفس خط سير موسكو فيما يتعلق بتكتيكات زرع الارتباك عبر مواقع التواصل الاجتماعي،  بحسب تقرير لمركز الاشتباك العالمي "GEC" التابع لوزارة الخارجية الأميركية نقله موقع "ذا هيل".

وفي تقرير المركز المتخصص في تحليل البروباغندا الرقمية ومحاربتها، وصفت مبعوثة الخارجية الأميركية ليا غابريال، التعاون الصيني-الروسي بأنه "انتهازي" وليس على مستوى الحكومات.

وأضافت غابريال في تصريحات صحفية "نرى هذا التقارب نتيجة لما نعتبره براغماتية بين الطرفين، اللذين يرغبان في تشكيل الوعي العام بخصوص وباء كوفيد-19 من أجل تحقيق أهدافهما"، بحسب التقرير. 

وتدهورت العلاقات الصينية الأميركية بعد انتشار وباء كوفيد-19، بينما ذكر وزير الخارجية الأميركية وجود أدلة بأن الفيروس انتشر من مختبر بمدينة ووهان الصينية، البؤرة الأساسية لتفشي مرض كوفيد-19.

وكانت الاستخبارات الأميركية قد اتفقت مع إجماع خبراء الصحة العامة بأن الفيروس لم يصنع على يد البشر أو تم تعديله وراثيا، ولكن لم تستبعد بعد احتمالية نشوئه في مختبر بينما رجح آخرون احتمالية تسرب الفيروس من المختبر عن طريق الخطأ.

من جانبها، أنكرت بكين هذه الاتهامات مطالبة واشنطن في نفس الوقت تحمل مسؤوليتها تجاه الوباء، كما رفضت الدعوات المطالبة لفتح تحقيق بخصوص الأمر.

وبدأ مسؤولون صينيون في مهاجمة الولايات المتحدة عبر الإنترنت، بدلا من الترويج لجهود الصين في مكافحة الفيروس، كما كانوا يفعلون سابقا.

وقال غابريال إن "GEC" قد لاحظ ازدياد متابعين مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني على تويتر بمقدار 22 مرة على أساس يومي، أي ارتفاع بمعدل يتراوح بين 30 إلى 720 متابعا في اليوم الواحد.

وأوضحت غابريال أن معظم هذه الحسابات تم إنشاؤها حديث، وتتبع لنفس المسؤولين.

وأضافت غابريال "بناء على الخصائص، والمحتوى، وسلوك هذه الحسابات، فإن GEC يرى ارتباطا كبيرا بين (هذه الحسابات) وبين الحزب الشيوعي الصيني".

وقال "GEC" إن روسيا تساعد الصين في دعايتها بشكل متزايد، باستخدام شبكتها الخاصة من الذباب الإلكتروني المدعوم من الدولة.

كما رصد "GEC" حسابات صينية وروسية تعيد نشر تغريدات تثير المخاوف بخصوص إشاعات عن تمويل الولايات المتحدة لمعامل بيولوجية في دول الاتحاد السوفيتي السابقة.

وأشارت غابريال إلى أنه حتى قبل أزمة فيروس كورونا، كان هناك مستوى من التعاون بين روسيا والصين في مجال الدعاية السياسية، إلا أن التعاون قد ازداد مع انتشار الوباء العالمي.

الحرة / ترجمات - واشنطن