عربي ودولي

ارتفاع لليوم الثاني على التوالي.. 17 إصابة "محلية" بكورونا في الصين 

فرانس برس
11 مايو 2020
سجلت الصين الاثنين بشكل إجمالي 17 إصابة بكوفيد-19 على أراضيها
سجلت الصين الاثنين بشكل إجمالي 17 إصابة بكوفيد-19 على أراضيها

أعلنت الصين عن خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في ووهان، البؤرة الأولى لوباء كوفيد-19، غداة الإعلان عن أول إصابة في المدينة الواقعة وسط الصين منذ أكثر من شهر.

وسجلت هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة ووضعت تحت الحجر الصحي أواخر يناير لأكثر من شهرين، أكبر عدد وفيات بالفيروس في الصين، وأصاب الوباء 83 ألف شخص وأدى إلى 4633 في الصين وفق الأرقام الرسمية.

وسجلت الصين الاثنين بشكل إجمالي 17 إصابة بكوفيد-19 على أراضيها، بينها 10 إصابات مصدرها محلي، في ارتفاع لليوم الثاني على التوالي.

ومنذ الأول من مايو، بقي عدد الإصابات اليومية في البلاد مستقراً عند ثلاث إصابات. 

وبين الإصابات الجديدة، رصدت خمس في شمال شرق البلاد القريب من روسيا وكوريا الشمالية، ما أثار مخاوف من ظهور بؤر جديدة للعدوى في الصين.

ووضعت مدينة شولان التي يبلغ عدد سكانها نحو 670 ألف نسمة تحت الحجر بعد اكتشاف 11 إصابة فيها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق التلفزيون الرسمي.

فرانس برس

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الثاني في أقل من شهر.. مقتل 9 أشخاص في حريق بمركز للمسنين في روسيا

فرانس برس
11 مايو 2020
مقتل تسعة أشخاص في حريق اندلع في مركز للمسنين قرب موسكو
مقتل تسعة أشخاص في حريق اندلع في مركز للمسنين قرب موسكو

توفي تسعة أشخاص في حريق نشب داخل دار للمسنين في منطقة قريبة من العاصمة الروسية موسكو، ونقل عدة أشخاص آخرين إلى العناية المركزة في المستشفى، حسب ما أفادت السلطات المحلية الاثنين.

واندلع الحريق في مركز الرعاية الخاص في مدينة كراسنوغورسك قرابة منتصف ليل الأحد الاثنين، وأخمد في غضون ساعات بحسب أجهزة الطوارئ.

وأوضحت سلطات كراسنوغورسك البلدية في بيان أنه "قضى تسعة أشخاص في المكان ونقل تسعة آخرون إلى المستشفى في حالة خطرة ويعالجون في العناية المركزة".

وذكرت وكالات الأنباء الروسية أن 37 شخصا كانوا في المبنى عند اندلاع الحريق.

وأوضحت صحيفة "كومرسانت" أن الكثير من النزلاء في مركز الرعاية كانوا عاجزين عن التحرك وتعذر على العاملين حملهم بسبب الدخان رغم أن الحريق كان صغيرا.

وهذا ثاني حادث من نوعه في محيط موسكو في غضون شهر، فالتحقيقات ما زالت جارية بشأن حريق ثان في مركز فخم للمسنين قضى فيه ستة أشخاص في أبريل الماضي.

يذكر أن روسيا تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، فقد سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 11 ألف حالة إصابة، ليصل إجمالي عدد الإصابة أكثر من 220 ألف حالة، ويبلغ عدد الوفيات نحو 2000 حالة.

فرانس برس