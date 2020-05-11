الأعنف منذ توقيع اتفاق السلام بين واشنطن وطالبان.. 4 تفجيرات تهز العاصمة الأفغانية كابل

انفجرت أربعة ألغام مزروعة على جوانب الطريق بشكل متعاقب في حي يقع شمال العاصمة الأفغانية كابل الاثنين، ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بينهم طفل بجروح، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقال المتحدث باسم شرطة كابل فردوس فارامرز إن فريقاً مختصاً بإزالة الألغام توجه إلى موقع الهجمات، ولم يتبن أي طرف الهجوم حتى الآن.

وغالباً ما تنفذ تنظيمات مثل داعش وطالبان تفجيرات وهجمات صاروخية في البلاد.

ومنذ توقيع الاتفاق التاريخي بين واشنطن وحركة طالبان في فبراير الماضي، لم تنفذ طالبان أي هجوم كبير في العاصمة، لكن يبدو هجوم الاثنين كأول هجوم منسق منذ أشهر.

وتأتي هذه التفجيرات فيما تفرض تدابير عزل على العاصمة الأفغانية بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن واشنطن وحركة طالبان وقعتا اتفاق سلام تاريخي في الدوحة لبدء سحب الجنود الأميركيين من أفغانستان بعد 18 عاما من الحرب، في 29 فبراير الماضي.

ووقع المفاوض الأميركي الرئيسي والدبلوماسي زلماي خليل زاد ورئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الملا عبد الغني برادر الاتفاق في الدوحة بحضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

ويأمل الأفغان أن يؤدي الاتفاق لإنهاء أربعة عقود من النزاعات وكذلك فتح باب الحوار بين حكومة كابول والحركة المتطرفة بهدف وضع حد للمعاناة في البلد الفقير.