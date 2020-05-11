الثاني في أقل من شهر.. مقتل 9 أشخاص في حريق بمركز للمسنين في روسيا

توفي تسعة أشخاص في حريق نشب داخل دار للمسنين في منطقة قريبة من العاصمة الروسية موسكو، ونقل عدة أشخاص آخرين إلى العناية المركزة في المستشفى، حسب ما أفادت السلطات المحلية الاثنين.

واندلع الحريق في مركز الرعاية الخاص في مدينة كراسنوغورسك قرابة منتصف ليل الأحد الاثنين، وأخمد في غضون ساعات بحسب أجهزة الطوارئ.

وأوضحت سلطات كراسنوغورسك البلدية في بيان أنه "قضى تسعة أشخاص في المكان ونقل تسعة آخرون إلى المستشفى في حالة خطرة ويعالجون في العناية المركزة".

وذكرت وكالات الأنباء الروسية أن 37 شخصا كانوا في المبنى عند اندلاع الحريق.

وأوضحت صحيفة "كومرسانت" أن الكثير من النزلاء في مركز الرعاية كانوا عاجزين عن التحرك وتعذر على العاملين حملهم بسبب الدخان رغم أن الحريق كان صغيرا.

وهذا ثاني حادث من نوعه في محيط موسكو في غضون شهر، فالتحقيقات ما زالت جارية بشأن حريق ثان في مركز فخم للمسنين قضى فيه ستة أشخاص في أبريل الماضي.

يذكر أن روسيا تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، فقد سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 11 ألف حالة إصابة، ليصل إجمالي عدد الإصابة أكثر من 220 ألف حالة، ويبلغ عدد الوفيات نحو 2000 حالة.