عربي ودولي

الثاني في أقل من شهر.. مقتل 9 أشخاص في حريق بمركز للمسنين في روسيا

فرانس برس
11 مايو 2020
مقتل تسعة أشخاص في حريق اندلع في مركز للمسنين قرب موسكو
مقتل تسعة أشخاص في حريق اندلع في مركز للمسنين قرب موسكو

توفي تسعة أشخاص في حريق نشب داخل دار للمسنين في منطقة قريبة من العاصمة الروسية موسكو، ونقل عدة أشخاص آخرين إلى العناية المركزة في المستشفى، حسب ما أفادت السلطات المحلية الاثنين.

واندلع الحريق في مركز الرعاية الخاص في مدينة كراسنوغورسك قرابة منتصف ليل الأحد الاثنين، وأخمد في غضون ساعات بحسب أجهزة الطوارئ.

وأوضحت سلطات كراسنوغورسك البلدية في بيان أنه "قضى تسعة أشخاص في المكان ونقل تسعة آخرون إلى المستشفى في حالة خطرة ويعالجون في العناية المركزة".

وذكرت وكالات الأنباء الروسية أن 37 شخصا كانوا في المبنى عند اندلاع الحريق.

وأوضحت صحيفة "كومرسانت" أن الكثير من النزلاء في مركز الرعاية كانوا عاجزين عن التحرك وتعذر على العاملين حملهم بسبب الدخان رغم أن الحريق كان صغيرا.

وهذا ثاني حادث من نوعه في محيط موسكو في غضون شهر، فالتحقيقات ما زالت جارية بشأن حريق ثان في مركز فخم للمسنين قضى فيه ستة أشخاص في أبريل الماضي.

يذكر أن روسيا تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، فقد سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 11 ألف حالة إصابة، ليصل إجمالي عدد الإصابة أكثر من 220 ألف حالة، ويبلغ عدد الوفيات نحو 2000 حالة.

فرانس برس

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الأعنف منذ توقيع اتفاق السلام بين واشنطن وطالبان.. 4 تفجيرات تهز العاصمة الأفغانية كابل

فرانس برس
11 مايو 2020
4 انفجارات متعاقبة تهز العاصمة الأفغانية كابل
4 انفجارات متعاقبة تهز العاصمة الأفغانية كابل

انفجرت أربعة ألغام مزروعة على جوانب الطريق بشكل متعاقب في حي يقع شمال العاصمة الأفغانية كابل الاثنين، ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بينهم طفل بجروح، وفق ما أعلنت الشرطة. 

وقال المتحدث باسم شرطة كابل فردوس فارامرز إن فريقاً مختصاً بإزالة الألغام توجه إلى موقع الهجمات، ولم يتبن أي طرف الهجوم حتى الآن. 

وغالباً ما تنفذ تنظيمات مثل داعش وطالبان تفجيرات وهجمات صاروخية في البلاد. 

ومنذ توقيع الاتفاق التاريخي بين واشنطن وحركة طالبان في فبراير الماضي، لم تنفذ طالبان أي هجوم كبير في العاصمة، لكن يبدو هجوم الاثنين كأول هجوم منسق منذ أشهر. 

وتأتي هذه التفجيرات فيما تفرض تدابير عزل على العاصمة الأفغانية بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن واشنطن وحركة طالبان وقعتا اتفاق سلام تاريخي في الدوحة لبدء سحب الجنود الأميركيين من أفغانستان بعد 18 عاما من الحرب، في 29 فبراير الماضي.

ووقع المفاوض الأميركي الرئيسي والدبلوماسي زلماي خليل زاد ورئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الملا عبد الغني برادر الاتفاق في الدوحة بحضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

ويأمل الأفغان أن يؤدي الاتفاق لإنهاء أربعة عقود من النزاعات وكذلك فتح باب الحوار بين حكومة كابول والحركة المتطرفة بهدف وضع حد للمعاناة في البلد الفقير.

فرانس برس