عربي ودولي

"فرصة لتوحيد القوى".. 3 دول خليجية طلبت المساعدة من إسرائيل في مكافحة كورونا

الحرة / ترجمات - دبي
11 مايو 2020
البحرين ودول خليجية أخرى تطلب المساعدة من إسرائيل لمكافحة كورونا
البحرين ودول خليجية أخرى تطلب المساعدة من إسرائيل لمكافحة كورونا

تواصلت ثلاث دول خليجية مع إسرائيل في الأسابيع الأخيرة لطلب المعلومات والمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا، وفقاً لصحيفة جيروزالم بوست.

وأفادت الصحيفة أن البحرين ودولتين آخرتين، تواصلوا خلال الأسابيع الماضية مع مركز شيبا الطبي في تل هشومير، للمساعدة في مكافحة الوباء.

من جانبه، قال الحاخام مارك شناير، رئيس منظمة الحوار بين الأديان ومؤسسة التفاهم العرقي: "لقد سمعت القادة في الخليج يشكرون مرارا وتكرارا بمواردنا وثروتنا والابتكارات الإسرائيلية، يمكننا إنشاء لقاح وعلاج، لقد رأوا هذا الوباء كفرصة للتعاون بينهم وبين إسرائيل".

وأضاف: "هناك فرصة لتوحيد القوى هنا، الكثير من القضايا تتجاوز السياسة في الشرق الأوسط".

بدوره، أكد شناير ويويل هريفين، مدير القسم الدولي بمركز شيبا، أن البحرين ودول خليجية أخرى، رفض تسميتها، اهتمت بالطبابة عن بعد أو ابتكارات الطب عن بعد في إسرائيل والطرق التي استجابت بها لمكافحة الوباء.

وذكر هريفين: "قدمنا لهم أي مساعدة يحتاجونها، حتى لو كانت ترتبط بالأطباء أو الممرضات، أو إرسال فرق لهم لتبادل المعرفة اللوجستية، مهما كانت المساعدة التي يمكننا تقديمها لجيراننا - سنفعل ذلك بسعادة".

 

دولة مركزية

 

وأوضح أن إحدى هذه الدول مركزية ومختلفة في الخليج وهي ليست دولة اعتدنا أن نسمع عنها، مضيفًا أنه ليس من المعروف أن لإسرائيل علاقات بها.

وأشار هريفين إلى أن هناك الكثير من الأشياء تحدث فوق وتحت السطح، وأن الحكومات في هذه الدول شديدة المركزية، مما يعني أن الاتصال بهذه الدول حدث بموافقة الزعماء، قائلاً: "إنهم يؤمنون بقوة العلاقة مع الطب الإسرائيلي وإسرائيل بشكل عام".

وليست هذه المرة الأولى التي يحدث فيها تعاون بين المركز ودول الخليج، فقد روى هريفين أن المنظمة شاركت في المؤتمر المدعوم من الولايات المتحدة في البحرين العام الماضي والذي كان يهدف إلى تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني بهدف السلام.

وأكد أنه منذ ذلك الحين أصبح على اتصال بعدد من الشخصيات الخليجية الذين يخططون لزيارة إسرائيل، مضيفاً ان الشؤون الطبية ليست القضية الوحيدة التي تجمع إسرائيل بدول الخليج.

 

العلاقات الإسرائيلية الخليجية

 

يأتي هذه الإعلان بعد أيام من تصريحات سفيرة الإمارات في الأمم المتحدة، لانا نسيبة، التي أعلنت فيها استعداد بلادها للتعاون مع إسرائيل بشأن لقاح كورونا، وهي التصريحات التي احتفت بها وزارة الخارجية الإسرائيلية ونشرتها على موقعها على تويتر الناطق باللغة العربية.

وقالت نسيبة يوم الثلاثاء خلال ندوة عبر الإنترنت استضافتها اللجنة اليهودية الأميركية أنها لا ترى أي تعاون حالي بين بلدها وإسرائيل، لكنها أضافت: "منظورنا للعلم ومعالجة هذا الوباء هو أنه لا يجب أن يعرف الحدود، أنا متأكدة من أن هناك مجالًا كبيرًا للتعاون، لا أعتقد أننا سنعارضه".

يذكر أن العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج تطورت خلال السنوات الأخيرة، في ضوء اتفاقهم على ضرورة الحد من نشاطات إيران في المنطقة.

في الأسبوع الماضي، قال السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان إنه "متفائل للغاية" بشأن العلاقات القوية بين إسرائيل ودول الخليج في السنوات القادمة، ومن المرجح أن تأتي بشكل جماعي.

الحرة / ترجمات - دبي

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عربي ودولي

الصين ترد على 24 اتهاما بشأن كورونا بـ30 صفحة.. والاستخبارات الألمانية تكذبها

الحرة / ترجمات - دبي
11 مايو 2020
الخارجية الصينية تفند 24 اتهاما بشأن فيروس كورونا
الخارجية الصينية تفند 24 اتهاما بشأن فيروس كورونا

أصدرت الصين بياناً مطولاً ردت فيه على ما أسمته "24 ادعاء غير معقول" من قبل السياسيين الأميركيين حول قضية تفشي فيروس كورونا، وفقاً لوكالة رويترز.

وكرست وزارة الخارجية الصينية معظم بياناتها الصحفية خلال الأسبوع الماضي لرفض اتهامات الساسة الأميركيين، وخاصة وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي اتهم الصين بأنها حجبت معلومات عن فيروس كورونا، وأنه نشا في مختبر ووهان.

ونشرت بكين ردها في 30 صفحة على موقع وزارة الخارجية، ويحتوي اليان على 11 ألف كلمة، وبدأ بتصريح لرئيس الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر أبراهام لينكولن.

وذكرت الوزارة في مقدمة بيانها: "كما قال لينكولن، يمكنك خداع بعض الناس في كل وقت وخداع كل الناس في بعض الأحيان، ولكن لا يمكنك خداع كل الناس في كل وقت".

كما استشهد البيان بتقارير إعلامية قالت إن أميركيين أصيبوا بالفيروس قبل تأكيد أول حالة في ووهان.

وبالنسبة لاتهامات أن الفيروس تم تصنيعه في معهد ووهان للفيروسات وأنه تسرب عن عمد، أكدت الوزارة أن جميع الأدلة تظهر أن الفيروس ليس من صنع الإنسان وأن المعهد غير قادر على صناعة فيروس تاجي جديد.

 

في الوقت المناسب

 

وأشار البيان إلى أن الصين قدمت المعلومات إلى المجتمع الدولي في الوقت المناسب وبطريقة شفافة، وهو ما نفته الكثير من التقارير الاستخباراتية والإعلامية.

فقد نشرت صحيفة "دير شبيغل" نقلا عن تقرير الاستخباراتية الألمانية أن الصين حاولت حجب المعلومات في بداية الأزمة نحو 4 -6 أسابيع، وهي مدة كانت كفيلة لاستخدامها في مكافحة الفيروس.

وكشفت الصحيفة أن الرئيس الصيني شي جينغ بينغ طلب من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في 21 يناير الماضي، عدم الإعلان عن الكثير من المعلومات عن الوباء وخاصة أن الفيروس ينتقل بين البشر.

من جانبها نفت منظمة الصحة العالمية هذه المعلومات، وأكدت أنه لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن الرئيس الصيني ورئيس المنظمة لم يتحدثا في هذا اليوم، كما أن الصين أعلنت أن الفيروس معدي في 20 يناير.

بدوره، قال معهد روبرت كوخ الألماني إنه كان عليه أن يلجأ إلى الاستخبارات الألمانية للحصول على معلومات حول الفيروس في البداية، لأن الصين لم تفصح عن كل المعلومات عن الفيروس.

كما رفض بيان وزارة الخارجية الصينية الانتقادات الغربية لطريقة تعامل بكين مع الدكتور لي ون ليانغ، الذي دق ناقوس الخطر قبل أن تقوم الشرطة باعتقاله وتهديده.

وقالت الوزارة إن لي لم يكن المبلغ عن الفيروس وأنه لم يتم القبض عليه من الأساس كما تقول التقارير الغربية.

وكانت العديد من التقارير نشرت رسائل لدكتور لي يحذر فيه زملائه من فيروس غامض جديد ظهر في ووهان، وأن الشرطة هددته وطالب منه عدم نشر هذه المعلومات، قبل أن يموت مصابا بالفيروس.
 

الحرة / ترجمات - دبي