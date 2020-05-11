فيديو.. احتجاجات عمالية في إيران رغم انتشار فيروس كورونا

لم يجد عمال مناجم الفحم الحجري في إيران حلا أمام خصخصة قطاعهم إلا الاحتجاج في الشوارع خوفا على وظائفهم التي يعتاشون منها رغم أزمة كورونا المستجد في البلاد.

ونشرت شبكة إيران إنترناشيونال بالعربي في تغريدة على تويتر مقطع فيديو يظهر احتجاج العمال في منطقة كرمان جنوب شرقي البلاد، وهي مدينة من ثلاث مدن أخرى تشهد احتجاجات بعد بيع الحكومة شركة كرمان للفحم الحجري إلى القطاع الخاص.

تجمع عمال #مناجم_الفحم الحجري، في كرمان، جنوب شرقي #إيران، في اليوم السابع من إضرابهم، اليوم الاثنين احتجاجا على الخصخصة. ويقول العمال إنهم قلقون بشأن أمنهم الوظيفي وظروفهم المعيشية pic.twitter.com/o3tsuDujpF — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) May 11, 2020

ووفق وسائل إعلام معارضة فإن أكثر من 3000 عامل في مدن راور وكوهبنان وزرند توقفوا عن العمل منذ 20 أبريل، معتبرين أن الخصخصة التي تنفذها السلطات حاليا جزء من "نهب ممتلكات الشعب الإيراني".

ويرى عمال المناجم أنفسهم أمام خيار صعب فإما تعرض أمنهم الوظيفي للخطر، وإما إصابتهم بفيروس كورونا.

وبحسب وكالة إيلنا فإن العمال يتخوفون من إحالتهم إلى تأمين البطالة لتقليل التكاليف، فيما عرضت 45 في المئة من أسهم الشركة في البورصة.