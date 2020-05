فيديو.. احتجاجات عمالية في إيران رغم انتشار فيروس كورونا

على الرغم من التكتم الإيراني الشديد وقلة التفاصيل، نشر موقع ذا درايف المتخصص في الشؤون الأمنية، صورا تكشف مدى الضرر الذي لحق بسفينة الإمداد الحربية الإيرانية "كوناراك"، التي تعرضت لنيران صديقة بصاروخ يوم الأحد في خليج عمان، ما أسفر عن مقتل 19 بحارا على الأقل.

الصورة تظهر الهيكل العلوي للسفينة الإيرانية وقد طمس بالكامل جراء الضربة الصاروخية

صورة تظهر حجم الضرر الذي لحق بالبارجة الإيرانية كوناراك-المصدر موقع ذا درايف

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحادثة وقعت قرب ميناء جاسك على بعد 1270 كيلومترا جنوب شرقي طهران في خليج عمان، وأن المدمرة (جماران) أصابت سفينة الدعم (كوناراك) بصاروخ C-802.

وتجري إيران بانتظام تدريبات في المنطقة، وهي مغلقة على مضيق هرمز الاستراتيجي، الممر الاستراتيجي في الخليج العربي الذي يمر منه 20 بالمئة من نفط العالم.

وقد تم سحب السفينة إلى ميناء جاسك بعد الضربة الصاروخية، ولكن كما يبدو في الصور، فقد تحطمت تماما ولم يبق منها سوى الهيكل.

ضرر بالغ يلحق بالسفينة الإيرانية كوناراك إثر تعرضها لضربة صاروخية صديقة في خليج عمان-المصدر موقع ذا درايف

ومن المؤكد أن الجيش الإيراني يحرص على عدم تسليط الضوء على مثل هذه المآسي المحرجة، خاصة أنها الثانية بعد أشهر من استهداف الحرس الثوري الإيراني طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ في مطلع يناير الماضي، ما أسفر عن مقتل جميع الركاب على متن الطائرة وعددهم 176 راكبا.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل مقطعا مصورا للحظة انطلاق الصاروخ وإصابته السفينة الإيرانية، من دون أن يتسنى لموقع الحرة التحقق من مصداقيته

cruise missile fired at the sea, which was fired from the #Jamaran to the #Konarak frigate

20 people were martyred and 15 were injured in this incident. pic.twitter.com/07Nl4zt5UB — जय श्री राम Bultyy Jaglan 🇮🇳🇮🇳 (@bultyy_jaglan) May 11, 2020

وكانت بعض وسائل الإعلام الإيرانية شبه الحكومية قد سعت في بادئ الأمر إلى التقليل من حجم الحادثة، بنقل صور لا تظهر سوى جزء صغير من السفينة الإيرانية المنكوبة، نافية على لسان مسؤولين بحريين تعرضها إلى "دمار كامل".

ولكن مقاطع مصورة نشرها لاحقا PressTV كشفت فعلا حجم الضرر الذي لحق بـ"كوناراك"

Video shows the aftermath of an incident in #Iran's southern waters in which 19 naval personnel have been martyred and 15 others injured. #Iran pic.twitter.com/iTYAwBihqC — Press TV (@PressTV) May 11, 2020

كما نشرت القناة ذاتها صور الضباط الذين لقوا حتفهم في الحادث

Combined photo shows the 19 Iranian naval personnel who were martyred in an incident involving the Iranian Navy’s Kenarak logistical vessel in the country’s southern waters on Sunday. #Iran pic.twitter.com/oWsRRhC9um — Press TV (@PressTV) May 11, 2020

وختم تقرير ذا درايف بالقول "إن حوادث الصواريخ المضادة للسفن التي غالبا ما تعمل بشكل مستقل بعد إطلاقها، ليست جديدة، ولكن خطأ مثل هذا في منطقة متوترة تمر بها نسبة مقدرة من شحنات النفط العالمية، قد يؤدي إلى اندلاع صراع كبير يصعب إيقافه".

ويأتي الحادث وسط أشهر من التوترات المتزايدة بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية في عام 2018، وفرض عقوبات صارمة على إيران.