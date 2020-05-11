فيديو.. احتجاجات عمالية في إيران رغم انتشار فيروس كورونا
الحرة / وكالات - واشنطن
11 مايو 2020
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لم يجد عمال مناجم الفحم الحجري في إيران حلا أمام خصخصة قطاعهم إلا الاحتجاج في الشوارع خوفا على وظائفهم التي يعتاشون منها رغم أزمة كورونا المستجد في البلاد.
ونشرت شبكة إيران إنترناشيونال بالعربي في تغريدة على تويتر مقطع فيديو يظهر احتجاج العمال في منطقة كرمان جنوب شرقي البلاد، وهي مدينة من ثلاث مدن أخرى تشهد احتجاجات بعد بيع الحكومة شركة كرمان للفحم الحجري إلى القطاع الخاص.
فيديو للحظة استهداف "كوناراك" وصور لبقايا سفينة الإمداد الإيرانية
الحرة / ترجمات - واشنطن
11 مايو 2020
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على الرغم من التكتم الإيراني الشديد وقلة التفاصيل، نشر موقع ذا درايف المتخصص في الشؤون الأمنية، صورا تكشف مدى الضرر الذي لحق بسفينة الإمداد الحربية الإيرانية "كوناراك"، التي تعرضت لنيران صديقة بصاروخ يوم الأحد في خليج عمان، ما أسفر عن مقتل 19 بحارا على الأقل.
الصورة تظهر الهيكل العلوي للسفينة الإيرانية وقد طمس بالكامل جراء الضربة الصاروخية
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحادثة وقعت قرب ميناء جاسك على بعد 1270 كيلومترا جنوب شرقي طهران في خليج عمان، وأن المدمرة (جماران) أصابت سفينة الدعم (كوناراك) بصاروخ C-802.
وتجري إيران بانتظام تدريبات في المنطقة، وهي مغلقة على مضيق هرمز الاستراتيجي، الممر الاستراتيجي في الخليج العربي الذي يمر منه 20 بالمئة من نفط العالم.
وقد تم سحب السفينة إلى ميناء جاسك بعد الضربة الصاروخية، ولكن كما يبدو في الصور، فقد تحطمت تماما ولم يبق منها سوى الهيكل.
ومن المؤكد أن الجيش الإيراني يحرص على عدم تسليط الضوء على مثل هذه المآسي المحرجة، خاصة أنها الثانية بعد أشهر من استهداف الحرس الثوري الإيراني طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ في مطلع يناير الماضي، ما أسفر عن مقتل جميع الركاب على متن الطائرة وعددهم 176 راكبا.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل مقطعا مصورا للحظة انطلاق الصاروخ وإصابته السفينة الإيرانية، من دون أن يتسنى لموقع الحرة التحقق من مصداقيته
— जय श्री राम Bultyy Jaglan 🇮🇳🇮🇳 (@bultyy_jaglan) May 11, 2020
وكانت بعض وسائل الإعلام الإيرانية شبه الحكومية قد سعت في بادئ الأمر إلى التقليل من حجم الحادثة، بنقل صور لا تظهر سوى جزء صغير من السفينة الإيرانية المنكوبة، نافية على لسان مسؤولين بحريين تعرضها إلى "دمار كامل".
ولكن مقاطع مصورة نشرها لاحقا PressTV كشفت فعلا حجم الضرر الذي لحق بـ"كوناراك"
كما نشرت القناة ذاتها صور الضباط الذين لقوا حتفهم في الحادث
Combined photo shows the 19 Iranian naval personnel who were martyred in an incident involving the Iranian Navy’s Kenarak logistical vessel in the country’s southern waters on Sunday. #Iranpic.twitter.com/oWsRRhC9um
وختم تقرير ذا درايف بالقول "إن حوادث الصواريخ المضادة للسفن التي غالبا ما تعمل بشكل مستقل بعد إطلاقها، ليست جديدة، ولكن خطأ مثل هذا في منطقة متوترة تمر بها نسبة مقدرة من شحنات النفط العالمية، قد يؤدي إلى اندلاع صراع كبير يصعب إيقافه".
ويأتي الحادث وسط أشهر من التوترات المتزايدة بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية في عام 2018، وفرض عقوبات صارمة على إيران.