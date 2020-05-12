عربي ودولي

أفغانستان.. مسلحون يحاولون خطف أجانب من مستشفى وانتحاري يفجر نفسه بجنازة

الحرة - دبي
12 مايو 2020
المهاجمون يحاولون الوصول الى دار الضيافة خلف مقر المستشفى حيث تتواجد مجموعة من الأجانب
المهاجمون يحاولون الوصول الى دار الضيافة خلف مقر المستشفى حيث تتواجد مجموعة من الأجانب

اقتحم مسلحون مستشفى في كابل تدعمه منظمة أطباء بلا حدود، وفق ما أفادت مسؤولة حكومية وطبيب فر من المكان تحدّث عن سماعه دوي انفجار عند المدخل.

وأشارت وزارة الداخلية الأفغانية إلى مسلحين اقتحموا مقر مستشفى في منطقة دشت برجي غرب العاصمة، وترافق ذلك مع دوي انفجارين.

وقال مصدر أمني للحرة إن المهاجمين يحاولون الوصول إلى دار الضيافة خلف مقر المستشفى حيث تتواجد مجموعة من الأجانب.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن "قواتنا الخاصة في المكان".

بدوره، أفاد طبيب الأطفال الذي طلب عدم ذكر اسمه "كان المستشفى مليئا بالمرضى والأطباء، عمّت حالة من الذعر في الداخل".

 

أطباء بلا حدود

 

وتعليقا على الهجوم قالت منظمة أطباء بلا حدود للحرة: "نحن على علم بالهجوم المستمر على مستشفى داش برشي الذي ندعمه، وفي الوقت الحالي ، أولويتنا هي سلامة مرضانا وموظفينا".

ويأتي الهجوم بعد يوم على انفجار أربع قنابل زرعت على جانب طريق في حي بشمال كابل، ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بجروح بينهم طفل.

وأعلن تنظيم داعش لاحقا مسؤوليته عن تفجيرات الاثنين، وفق مجموعة "سايت" الأميركية لمتابعة المواقع الجهادية.

ويذكر أن عناصر التنظيم نفذوا هجوما في مارس 2017 استهدف أحد أكبر مستشفيات البلاد في العاصمة حيث تنكر مسلحون من التنظيم بملابس أطباء واقتحموا المبنى وقتلوا العشرات.

وتعرّضت المجموعة المتطرفة في السنوات الأخيرة لانتكاسات عديدة بعدما استهدفت من قبل القوات الأميركية والأفغانية وحتى عناصر طالبان، إلا أنها لا تزال  قادرة على شن هجمات كبيرة في المدن. 

 

 انتحاري في جنازة

 

إلى ذلك، قتل وأصيب العشرات بجروح في تفجير انتحاري وقع خلال جنازة في شرق أفغانستان، وفق ما أفاد متحدث باسم الحكومة المحلية. وفجّر المهاجم نفسه وسط الجنازة، بحسب ما أفاد المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار عطاء الله كوغياني قائلا "تظهر المعلومات الأوليّة أن نحو 40 شخصا قتلوا أو أصيبوا في الهجوم".

الحرة - دبي

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إسرائيل

مقتل جندي إسرائيلي رشقا بالحجارة في الضفة الغربية

الحرة / وكالات - دبي
12 مايو 2020
مقتل جندي إسرائيلي رشقا بالحجارة في الضفة الغربية
مقتل جندي إسرائيلي رشقا بالحجارة في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء مقتل جندي إسرائيلي رشقاً بالحجارة في بلدة يعبد في شمال الضفة الغربية خلال عملية للجيش في المنطقة.

وقال الجيش في بيان أن الجندي الرقيب عميت بن إيغال (21 عاماً) أصيب صباح اليوم نتيجة تعرضه لرشق بالحجارة في رأسه أثناء نشاط للجيش في بلدة يعبد غرب مدينة جنين، ما تسبب بمقتله".

وبحسب مراسل "الحرة" اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في قرية يعبد، وأطلق القوات الإسرائيلية الرصاص الحي بكثافة، أثناء تمشيطها القرية بحثاً عن ملقي الحجارة.

تأتي هذه المواجهات في الوقت الذي تستعد فيه تل أبيب للإعلان عن ضم أماكن جديدة في الضفة الغربية خلال الأسابيع القادمة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن الحكومة ستبدأ في يوليو بحث توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية ‭‭‬‬‬وهو ما جرى بحثه في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وعبر الفلسطينيون عن غضبهم إزاء خطط إسرائيل تعزيز قبضتها على الأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967.

من جانبهم، أعلن ثلاثة دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أن فرنسا تحث شركاءها في الاتحاد على بحث تهديد إسرائيل برد صارم إذا مضت قدما في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الدبلوماسيون لرويترز أن بلجيكا وأيرلندا ولوكسمبورغ، تريد أيضا مناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية خلال اجتماع لوزراء الخارجية يوم الجمعة، وذلك رغم أن جميع الدول الأعضاء عليها أن توافق على أي إجراء جماعي.

الحرة / وكالات - دبي