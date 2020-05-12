أفغانستان.. مسلحون يحاولون خطف أجانب من مستشفى وانتحاري يفجر نفسه بجنازة

اقتحم مسلحون مستشفى في كابل تدعمه منظمة أطباء بلا حدود، وفق ما أفادت مسؤولة حكومية وطبيب فر من المكان تحدّث عن سماعه دوي انفجار عند المدخل.

وأشارت وزارة الداخلية الأفغانية إلى مسلحين اقتحموا مقر مستشفى في منطقة دشت برجي غرب العاصمة، وترافق ذلك مع دوي انفجارين.

وقال مصدر أمني للحرة إن المهاجمين يحاولون الوصول إلى دار الضيافة خلف مقر المستشفى حيث تتواجد مجموعة من الأجانب.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن "قواتنا الخاصة في المكان".

بدوره، أفاد طبيب الأطفال الذي طلب عدم ذكر اسمه "كان المستشفى مليئا بالمرضى والأطباء، عمّت حالة من الذعر في الداخل".

أطباء بلا حدود

وتعليقا على الهجوم قالت منظمة أطباء بلا حدود للحرة: "نحن على علم بالهجوم المستمر على مستشفى داش برشي الذي ندعمه، وفي الوقت الحالي ، أولويتنا هي سلامة مرضانا وموظفينا".

ويأتي الهجوم بعد يوم على انفجار أربع قنابل زرعت على جانب طريق في حي بشمال كابل، ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بجروح بينهم طفل.

وأعلن تنظيم داعش لاحقا مسؤوليته عن تفجيرات الاثنين، وفق مجموعة "سايت" الأميركية لمتابعة المواقع الجهادية.

ويذكر أن عناصر التنظيم نفذوا هجوما في مارس 2017 استهدف أحد أكبر مستشفيات البلاد في العاصمة حيث تنكر مسلحون من التنظيم بملابس أطباء واقتحموا المبنى وقتلوا العشرات.

وتعرّضت المجموعة المتطرفة في السنوات الأخيرة لانتكاسات عديدة بعدما استهدفت من قبل القوات الأميركية والأفغانية وحتى عناصر طالبان، إلا أنها لا تزال قادرة على شن هجمات كبيرة في المدن.

انتحاري في جنازة

إلى ذلك، قتل وأصيب العشرات بجروح في تفجير انتحاري وقع خلال جنازة في شرق أفغانستان، وفق ما أفاد متحدث باسم الحكومة المحلية. وفجّر المهاجم نفسه وسط الجنازة، بحسب ما أفاد المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار عطاء الله كوغياني قائلا "تظهر المعلومات الأوليّة أن نحو 40 شخصا قتلوا أو أصيبوا في الهجوم".