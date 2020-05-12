إيطاليا.. زيادة حادة في إصابات كورونا المؤكدة

شهد أكثر أقاليم إيطاليا تضررا من جائحة كورونا ارتفاعا حادا في الإصابات المؤكدة بالفيروس، وأسهم بشكل كبير في أعلى زيادة يومية في عدد الإصابات في البلاد منذ عدة أيام.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الإيطالية، فإن إقليم لومباردي سجل 1033 حالة مؤكدة منذ مساء الاثنين، من مجموع 1402 حالة جديدة سجلت في إيطاليا. وسجلت في إيطاليا حتى الآن 221216 حالة إصابة مؤكدة بكورونا.

ويقول الخبراء إن الحصيلة أعلى بكثير، منوهين إلى أن عددا كبيرا يصاب بأعراض طفيفة، لذا لا يخضعون في الغالب للفحص.

وسجلت السلطات 172 حالة وفاة بين المرضى المصابين خلال الساعات الـ24 التي انتهت مساء الثلاثاء، ما يرفع حصيلة الضحايا المؤكدة إلى 30911 حالة وفاة.

وسجلت نصف الوفيات تقريبا في لومباردي، حيث بدأ أكبر تفش للجائحة في البلاد في فبراير الماضي.

ويترقب مسؤولو الصحة بقلق أعداد الحالات اليومية التي ستسجل في وقت لاحق من الأسبوع، لتحديد ما إذا كان التخفيف الجزئي لقيود الإغلاق، الذي بدأ في الرابع من مايو الجاري، وراء معدلات الإصابة أم لا.