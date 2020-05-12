عربي ودولي

إيطاليا.. زيادة حادة في إصابات كورونا المؤكدة

أسوشيتد برس
12 مايو 2020
بدأت إيطاليا تخفيفا جزئيا لقيود الإغلاق في الرابع من مايو
بدأت إيطاليا تخفيفا جزئيا لقيود الإغلاق في الرابع من مايو

شهد أكثر أقاليم إيطاليا تضررا من جائحة كورونا ارتفاعا حادا في الإصابات المؤكدة بالفيروس، وأسهم بشكل كبير في أعلى زيادة يومية في عدد الإصابات في البلاد منذ عدة أيام.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الإيطالية، فإن إقليم لومباردي سجل 1033 حالة مؤكدة منذ مساء الاثنين، من مجموع 1402 حالة جديدة سجلت في إيطاليا. وسجلت في إيطاليا حتى الآن 221216 حالة إصابة مؤكدة بكورونا.

ويقول الخبراء إن الحصيلة أعلى بكثير، منوهين إلى أن عددا كبيرا يصاب بأعراض طفيفة، لذا لا يخضعون في الغالب للفحص.

وسجلت السلطات 172 حالة وفاة بين المرضى المصابين خلال الساعات الـ24 التي انتهت مساء الثلاثاء، ما يرفع حصيلة الضحايا المؤكدة إلى 30911 حالة وفاة.

وسجلت نصف الوفيات تقريبا في لومباردي، حيث بدأ أكبر تفش للجائحة في البلاد في فبراير الماضي.

ويترقب مسؤولو الصحة بقلق أعداد الحالات اليومية التي ستسجل في وقت لاحق من الأسبوع، لتحديد ما إذا كان التخفيف الجزئي لقيود الإغلاق، الذي بدأ في الرابع من مايو الجاري، وراء معدلات الإصابة أم لا.

أسوشيتد برس

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وسم "نصر الله خرب البلد" يتصدر تويتر لبنان والعراق

الحرة - واشنطن
12 مايو 2020
الامين العام لحزب الله حسن نصرالله اثناء القائه للكلمة
الامين العام لحزب الله حسن نصرالله اثناء القائه للكلمة

تصدر وسم (هاشتاق) بعنوان #نصرالله_خرب_البلد على شبكة تويتر في لبنان والعراق، الثلاثاء، ورأى مغردون أن وجوده هو وحزب الله الذي يتزعمه والمدعوم من إيران، تسبب في دمار بلادهم.

ودعا العديد من المغردين إلى ضرورة قيام المجلس النيابي اللبناني بمهامه وإجراء مساءلة حول ملف تهريب الطحين والمحروقات من لبنان إلى سوريا.

 

واعتبر بعض المغردين أن بداية الإصلاح في البلاد تأتي من استعادة "بلد مسلوب الهوية سلمه نصر الله لإيران"، مشيرين إلى أن حزب الله إرهابي ويسيطر على كامل البلاد.

ورغم أن هذا الشأن يتعلق بلبنان، إلا أن الوسم تصدر الترند على تويتر العراق، حيث يعاني السكان من ذات المشكلة. إذ يتدخل حزب الله في بلدهم من خلال وسطائه الفاعلين من الميليشيات المسلحة التي تسعى لإحباط استقرار العراق، وتدين بالولاء لطهران.

 

ويرى مغردون لبنانيون أن معاناة الشعب تسببت بها مغامرات حزب غير مسؤول جر البلد إلى ويلات الحروب، وانتهى مؤخرا بتهريب طحين ومحروقات الشعب اللبناني إلى سوريا، ناهيك عن دوره في أزمة المغالاة بأسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

الحرة - واشنطن