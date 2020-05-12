عربي ودولي

الحكومة اليمنية: سنتصدى للتمرد المسلح في الجنوب

الحرة / وكالات - واشنطن
12 مايو 2020
قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تسيطر على المؤسسات في عدن وتعلن الإدارة الذاتية
قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تسيطر على المؤسسات في عدن وتعلن الإدارة الذاتية

قالت الحكومة اليمنية الثلاثاء إن القوات الحكومية ستتصدى "لتمرد مسلح" من جانب الانفصاليين في الجنوب، مضيفة أن المجلس الانتقالي الجنوبي رفض وقف تصعيد الموقف بعد إعلانه الإدارة الذاتية الشهر الماضي.

وأعلن المجلس يوم 25 أبريل نيسان الإدارة الذاتية في عدن ومناطق مجاورة مما هدد بإشعال الصراع مرة أخرى مع الحكومة المدعومة من السعودية وهي حليفته اسما في التحالف الذي يحارب جماعة الحوثي اليمنية.

وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي إن المجلس الانتقالي الجنوبي رفض الاستجابة لدعوات الحكومة والمجتمع الدولي للتراجع عن خطوة إعلان الإدارة الذاتية للجنوب.

وأضاف أن الجيش سيقوم "بكل ما يلزم للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وسلامة المواطنين".

وحث الحضرمي المجلس على تنفيذ اتفاق الرياض لتقاسم السلطة الذي توسطت بشأنه السعودية في نوفمبر لنزع فتيل التوتر بعدما سيطر المجلس على عدن لفترة وجيزة في أغسطس آب.

وتبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن تصرفات عسكرية أدت إلى زعزعة الاستقرار في الجنوب خاصة في محافظة أبين.

وفي خطاب ألقاه الاثنين، دعا عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القوات الجنوبية إلى الاستعداد وحث أهالي المنطقة على "الدفاع عن المكاسب الوطنية".

ويوجد في عدن المقر المؤقت للحكومة التي أجبرها الحوثيون المتحالفون مع إيران على الخروج من العاصمة صنعاء أواخر عام 2014.
وسجلت عدن العدد الأكبر من حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليمن، والتي تبلغ في المجمل 58 حالة، وقالت الحكومة إن الخلافات السياسية مع المجلس

الانتقالي الجنوبي تعرقل مكافحة الفيروس، فيما اتهم المجلس الحكومة بالفساد وعدم الكفاءة.

وقوضت الحرب المستمرة منذ خمس سنوات منظومة الصحة في اليمن ودفعت بالملايين إلى شفا المجاعة.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن اليمن يعاني من تفشي الفيروس على نطاق واسع بين السكان الذين يعانون من أحد أدنى مستويات المناعة للأمراض.

وأعلن التحالف بقيادة السعودية هدنة من جانب واحد بعد مناشدة أطلقتها الأمم المتحدة للتركيز على مكافحة الوباء، لكن الحوثيين لم يقبلوا بها واستمر العنف.

وتحاول الأمم المتحدة إجراء محادثات عن بعد بخصوص الهدنة وبذل جهود منسقة لمكافحة الفيروس واتخاذ خطوات لبناء الثقة بهدف استئناف المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب.
 

الحرة / وكالات - واشنطن

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إسرائيل

مقتل جندي إسرائيلي رشقا بالحجارة في الضفة الغربية

الحرة / وكالات - دبي
12 مايو 2020
مقتل جندي إسرائيلي رشقا بالحجارة في الضفة الغربية
مقتل جندي إسرائيلي رشقا بالحجارة في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء مقتل جندي إسرائيلي رشقاً بالحجارة في بلدة يعبد في شمال الضفة الغربية خلال عملية للجيش في المنطقة.

وقال الجيش في بيان أن الجندي الرقيب عميت بن إيغال (21 عاماً) أصيب صباح اليوم نتيجة تعرضه لرشق بالحجارة في رأسه أثناء نشاط للجيش في بلدة يعبد غرب مدينة جنين، ما تسبب بمقتله".

وبحسب مراسل "الحرة" اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في قرية يعبد، وأطلق القوات الإسرائيلية الرصاص الحي بكثافة، أثناء تمشيطها القرية بحثاً عن ملقي الحجارة.

تأتي هذه المواجهات في الوقت الذي تستعد فيه تل أبيب للإعلان عن ضم أماكن جديدة في الضفة الغربية خلال الأسابيع القادمة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن الحكومة ستبدأ في يوليو بحث توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية ‭‭‬‬‬وهو ما جرى بحثه في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وعبر الفلسطينيون عن غضبهم إزاء خطط إسرائيل تعزيز قبضتها على الأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967.

من جانبهم، أعلن ثلاثة دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أن فرنسا تحث شركاءها في الاتحاد على بحث تهديد إسرائيل برد صارم إذا مضت قدما في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الدبلوماسيون لرويترز أن بلجيكا وأيرلندا ولوكسمبورغ، تريد أيضا مناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية خلال اجتماع لوزراء الخارجية يوم الجمعة، وذلك رغم أن جميع الدول الأعضاء عليها أن توافق على أي إجراء جماعي.

الحرة / وكالات - دبي