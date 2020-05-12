السودان يرفض مقترحا أثيوبيا لسد النهضة.. خبير دولي: موقف الخرطوم تغير ولا استبعد التصعيد

أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية الثلاثاء أن السودان رفض مقترحا أثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي حول ملء بحيرة سد النهضة المتوقع أن يبدأ في يوليو القادم، وهو ما أثار رد فعل من خبراء في الملف أعتبروا الرد السوداني "تبدلا في موقفه من السد بنسبة مائة في المئة".

وقالت الوزارة في تصريح مكتوب وزعته لأجهزة الإعلام إن عبد الله حمدوك رئيس الوزراء أبلغ أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي بذلك في رسالة رد على رسالة منه تتعلق بالمقترح الأثيوبي .

وأضاف التصريح "أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق"، وحددتها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية.

"الاستئناف الفوري للمفاوضات"

ونقل البيان عن حمد صالح كبير مفاوضي السودان "إن معظم القضايا تحت التفاوض وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا ليس فقط بالملء الأول وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى وبالتالي لا يمكن تجزئتها".

وأكد حمدوك في رسالته على موقفه بشأن التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين السودان ومصر وأثيوبيا، مشددا على أن "الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات".

"غير موقفه بنسبة 100 في المئة"

وفي تصريح لموقع الحرة قال الخبير في شؤون المياه الدولية أحمد المفتي إن القرار السوداني " خطوة سليمة ١٠٠ في المئة ....وتعني أن الخرطوم قد غيرت موقفها مائة 100 في المئة من دون أن تعلن ذلك. وهذا ما كنا ننادي به منذ عام 2005".

وأضاف المفتى أن القرار "يصب في صالح السودان ومصر كذلك، وسيخلق ضغوطا قوية على أثيوبيا لا استبعد أن تقود إلى توتر في العلاقات بين أديس والخرطوم".

بدأت أثيوبيا في 2011 ببناء سد النهضة بكلفة 6 مليارات دولار على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل. ويثير السد مخاوف السودان ومصر لجهة التأثير على إمداداتهما من مياه النيل.

ومنذ ذلك التاريخ دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق حول الحد من تأثير السد الأثيوبي على كل من السودان ومصر.

وفي فبراير الماضي رفضت أثيوبيا التوقيع على مقترح اتفاق تقدمت به الولايات المتحدة التي انخرطت في نوفمبر الماضي كوسيط إلى جانب البنك الدولي لايجاد حلول لخلافات الدول الثلاث.

وأشار صالح إلى تحركات سودانية لاستئناف التفاوض بمرجعية "مسار واشنطن"، قائلا إنه "من المتوقع أن نرى نتائج تلك الاتصالات باستئناف المفاوضات قريبا".





