عربي ودولي

السودان يرفض مقترحا أثيوبيا لسد النهضة.. خبير دولي: موقف الخرطوم تغير ولا استبعد التصعيد

الحرة / خاص - واشنطن
12 مايو 2020
السودان يرفض مقترحا أثيوبياً بتوقيع اتفاق جزئي حول سد النهضة
السودان يرفض مقترحا أثيوبياً بتوقيع اتفاق جزئي حول سد النهضة

أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية الثلاثاء أن السودان رفض مقترحا أثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي حول ملء بحيرة سد النهضة المتوقع أن يبدأ في يوليو القادم، وهو ما أثار رد فعل من خبراء في الملف أعتبروا الرد السوداني  "تبدلا  في موقفه من السد بنسبة مائة في المئة".

وقالت الوزارة في تصريح مكتوب وزعته لأجهزة الإعلام إن عبد الله حمدوك رئيس الوزراء أبلغ أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي بذلك في رسالة رد على رسالة منه تتعلق بالمقترح الأثيوبي .

وأضاف التصريح "أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق"، وحددتها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية.

"الاستئناف الفوري للمفاوضات"

ونقل البيان عن حمد صالح كبير مفاوضي السودان "إن معظم القضايا تحت التفاوض وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا ليس فقط بالملء الأول وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى وبالتالي لا يمكن تجزئتها".

وأكد حمدوك في رسالته على موقفه بشأن التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين السودان ومصر وأثيوبيا، مشددا على أن "الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات".

"غير موقفه بنسبة 100 في المئة"

وفي تصريح لموقع الحرة قال الخبير في شؤون المياه الدولية أحمد المفتي إن القرار السوداني " خطوة سليمة ١٠٠ في المئة ....وتعني أن الخرطوم قد غيرت موقفها مائة 100 في المئة من دون أن تعلن ذلك. وهذا ما كنا ننادي به منذ عام 2005".

وأضاف المفتى أن القرار "يصب في صالح السودان ومصر كذلك، وسيخلق ضغوطا قوية على أثيوبيا لا استبعد أن تقود إلى توتر في العلاقات بين أديس والخرطوم".

بدأت أثيوبيا في 2011 ببناء سد النهضة بكلفة 6 مليارات دولار على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل. ويثير السد مخاوف السودان ومصر لجهة التأثير على إمداداتهما من مياه النيل.

ومنذ ذلك التاريخ دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق حول الحد من تأثير السد الأثيوبي على كل من السودان ومصر.

وفي فبراير الماضي رفضت أثيوبيا التوقيع على مقترح اتفاق تقدمت به الولايات المتحدة التي انخرطت في نوفمبر الماضي كوسيط إلى جانب البنك الدولي لايجاد حلول لخلافات الدول الثلاث.

وأشار صالح إلى تحركات سودانية لاستئناف التفاوض بمرجعية "مسار واشنطن"، قائلا إنه "من المتوقع أن نرى نتائج تلك الاتصالات باستئناف المفاوضات قريبا".



الحرة / خاص - واشنطن

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الحرة - واشنطن
12 مايو 2020
مظاهرة سابقة أمام نقابة الصحفيين المصريين ضد تكميم الإعلام في مايو 2016
مظاهرة سابقة أمام نقابة الصحفيين المصريين ضد تكميم الإعلام في مايو 2016

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قرارا يلزم المؤسسات الإعلامية والصحف والمواقع الإلكترونية بعدم نشر أو بث أى مواد صحفية تحت أسماء مستعارة إلا بإذن. 

وقال المجلس الذي تأسس في 2016 ويتم تم تعيين أعضائه بقرار من رئيس الجمهورية إن على من يريد نشر أو بث مواد صحفية تحت أسماء مستعارة عليه "التقدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتضمن مدة استخدام الاسم المستعار والغرض من استخدامه وبيانات مستخدمه". 

وأضاف بيان المجلس الذي نشر على موقعه الإلكتروني "فى جميع الأحوال لا يجوز نشر أو بث المواد المشار إليها إلا بعد أخذ موافقة كتابية من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على استخدام الاسم المستعار". 

ويأتي القرار بعد أسابيع قليلة من إجراء المجلس تحقيقا مع مسؤولي صحيفة "المصري اليوم" بعد نشرها مقالا موقع باسم نيوتن يقترح فيه إقامة حكم ذاتي فيدرالي في سيناء، ليتضح أن من كتب المقال هو مالك الصحيفة رجل الأعمال صلاح دياب. 

ورغم أن عمود مقالات "نيوتن" موجود في الصحيفة منذ سنوات عديدة، قرر المجلس إلزام الصحيفة بإزالة "المحتوى المخالف" من الموقع الإلكتروني، ودفع غرامة 250 ألف جنيه، و"حجب الباب الذي نشرت وبثت به المواد المخالفة بالصحيفة والموقع الإلكتروني لمدة ثلاثة أشهر"، بحسب بيان نشره في 21 أبريل الماضي. 

وكان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد قد اعترف في مقابلة تليفزيونية فبراير الماضي أن حرية الرأي والتعبير في البلاد منقوصة وأن هناك تكميما للأفواه وتخويفا لمن يعبر عن رأيه.

ودعا أحمد الإعلاميين إلى انتزاع حقوقهم، "عمرنا ما خدنا حاجه بالإذن".

وطالب مكرم خلال لقاء تلفزيوني مساء الأحد، بإتاحة حرية الرأي والتعبير، وقال "حرية الرأي بالتأكيد منقوصة"، مضيفا "وأقول هذا الكلام علنا، وأقول إننا نحتاج إلى قدر أكبر من حرية الرأي والتعبير، لازم قدر من حرية التفكير والإبداع، ما انتاش قاعد مكمم الناس ومخوفهم من أن تقول رأيها".  

وتراجعت مصر في مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود" عام 2020 حيث حلت في المركز 166 بعدما كانت في المركز 163 عام 2019 في قائمة تشمل 180 دولة. 
 

الحرة - واشنطن