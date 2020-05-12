تطورات جديدة بشأن زعيم كوريا الشمالية يكشفها مستشار الأمن القومي الأميركي

أثار غياب الزعيم الكوري الشمالي تساؤلات حول صحته، والأسباب التي دفعته للاختفاء فجأة، إلى حين ظهوره في حفل افتتاح أحد المصانع في البلاد.

وبشأن التكهنات حول الصور الأخيرة لكيم جونع أون، قال روبرت تشارلز أوبراين مستشار الأمن القومي الأميركي إنها تشير إلى أنه على ما يرام وبصحة جيدة حتى لو لم يؤكد المسؤولون صحة تلك الصور.

وأضاف أوبراين في حديث للصحفيين يبدو أن كيم خرج وافتتح مصنعا للأسمدة، لذلك من الأرجح أنه في حالة جيدة، وفق وكالة بلومبيرغ.

ولم يكشف إذا ما كانت الولايات المتحدة قد تحققت من صحة الصور، لكنه أشار إلى أن كوريا الشمالية تشكل هدفا صعبا لوكالات المخابرات، فهم ليسوا صريحين بنشر المعلومات، لكنهم نشروا صورا وله وهو على قيد الحياة وبصحة جيدة.

وأثار غياب كيم لمدة 3 أسابيع تكهنات واسعة النطاق بأنه مريض أو خضع لعملية جراحية كبرى، حيث تعد معلومات صحة الرئيس أحد الأسرار الكبرى في هذا البلد المغلق.

وأرسل كيم بعد ظهوره في افتتاح مصنع الأسمدة رسالة للرئيس الصيني مشيدا به في إدارة أزمة فيروس كورونا، فيما رفضت الخارجية الصينية تقديم تفاصيل حول مضمون الرسالة.