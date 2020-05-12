عربي ودولي

تطورات جديدة بشأن زعيم كوريا الشمالية يكشفها مستشار الأمن القومي الأميركي

الحرة / ترجمات - واشنطن
12 مايو 2020
توارى كيم عن الأنظار لثلاثة أسابيع ما أثار عاصفة من التكهنات عن صحته
توارى كيم عن الأنظار لثلاثة أسابيع ما أثار عاصفة من التكهنات عن صحته

أثار غياب الزعيم الكوري الشمالي تساؤلات حول صحته، والأسباب التي دفعته للاختفاء فجأة، إلى حين ظهوره في حفل افتتاح أحد المصانع في البلاد.

وبشأن التكهنات حول الصور الأخيرة لكيم جونع أون، قال روبرت تشارلز أوبراين مستشار الأمن القومي الأميركي إنها تشير إلى أنه على ما يرام وبصحة جيدة حتى لو لم يؤكد المسؤولون صحة تلك الصور.

وأضاف أوبراين في حديث للصحفيين يبدو أن كيم خرج وافتتح مصنعا للأسمدة، لذلك من الأرجح أنه في حالة جيدة، وفق وكالة بلومبيرغ.

ولم يكشف إذا ما كانت الولايات المتحدة قد تحققت من صحة الصور، لكنه أشار إلى أن كوريا الشمالية تشكل هدفا صعبا لوكالات المخابرات، فهم ليسوا صريحين بنشر المعلومات، لكنهم نشروا صورا وله وهو على قيد الحياة وبصحة جيدة.

وأثار غياب كيم لمدة 3 أسابيع تكهنات واسعة النطاق بأنه مريض أو خضع لعملية جراحية كبرى، حيث تعد معلومات صحة الرئيس أحد الأسرار الكبرى في هذا البلد المغلق.

وأرسل كيم بعد ظهوره في افتتاح مصنع الأسمدة رسالة للرئيس الصيني مشيدا به في إدارة أزمة فيروس كورونا، فيما رفضت الخارجية الصينية تقديم تفاصيل حول مضمون الرسالة.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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عربي ودولي

تطورات جديدة بشأن زعيم كوريا الشمالية يكشفها مستشار الأمن القومي الأميركي

أعداد الوفيات بحدود ألفي وفاة في روسيا
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أزمة كورونا

رغم ارتفاع إصابات كورونا في روسيا.. السلطات تتجه لتخفيف الإغلاق

الحرة / وكالات - واشنطن
12 مايو 2020
أعداد الوفيات بحدود ألفي وفاة في روسيا
أعداد الوفيات بحدود ألفي وفاة في روسيا

تحركت روسيا لتخفيف الإغلاق المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء، على الرغم من ارتفاع عدد الحالات في الدولة، التي شهدت تسجيل ثاني أكبر عدد من الإصابات في العالم.

وسجلت روسيا أكثر من 230 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس، وحلت ثانيا بعد الولايات المتحدة، التي سجلت إصابة أكثر من 1.3 مليون شخص.

ومن بين الإصابات الجديدة المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين، ديمتري بيسكوف.

ويقول المسؤولون إن ارتفاع عدد الحالات المسجلة جاء نتيجة لحملة فحوص ضخمة، إذ أجري حوالي 5.8 مليون اختبار حتى الآن.

وأعلن بوتين، الاثنين، إنهاء فترة "التوقف عن العمل" التي فرضت على البلاد منذ أواخر مارس.

10 آلاف حالة إصابة يوميا

وأعاد المسؤولون فتح الحدائق العامة فى نوفوسيبيرسك في سيبيريا وفي باشكورتوستان في الأورال، بينما سمح لسكان ماغادان بمغادرة منازلهم لممارسة الرياضة.

وفي موسكو، سمح لنحو نصف مليون عامل في مجالي البناء والصناعة بالعودة إلى العمل، لكن ارتداء الأقنعة والقفازات أصبح إلزامياً في المتاجر وفي وسائل النقل العام.

وبعد الإبلاغ عن اكثر من 10 آلاف حالة إصابة جديدة يوميا لأكثر من أسبوع، تجاوزت روسيا بريطانيا وإسبانيا فى إجمالي عدد الاصابات المؤكدة، ولكن مع الإبلاغ عن 2116 حالة وفاة فقط جراء الفيروس حتى الآن، كان معدل الوفيات في روسيا أقل بكثير مقارنة بالبلدان التي سجلت معدلات إصابة مماثلة.

وتقول السلطات إن السبب في ذلك هو أن روسيا تمكنت من تعلم الدروس من تجارب أوروبا الغربية، وتتحرك بسرعة لعزل المسافرين والأشخاص المعرضين للخطر، وتحويل المستشفيات إلى علاج مرضى كورونا، وشن حملة واسعة لاختبار المصابين وفرض الحجر الصحي.

وقد ألقى النقاد بظلال من الشك على الأرقام، واتهموا المسؤولين بإنقاص الأعداد من خلال تسجيل وفيات مرتبطة بالفيروس على أنها ناجمة عن أسباب أخرى.

 

وقد جلبت خطوة الإغلاق حالة من عدم اليقين إلى اقتصاد يعاني بالفعل من انخفاض أسعار النفط، حيث يكافح أصحاب الأعمال لدفع رواتب كاملة للموظفين مع إغلاق أبوابهم أمام العملاء.

وقال بوتين إن "من مصلحتنا جميعا أن يعود الاقتصاد إلى طبيعته سريعا"، وأضاف أنه "يتعين إعادة تشغيل صناعات البناء والزراعة والطاقة أولا" .

الحرة / وكالات - واشنطن