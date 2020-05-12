حادثة البارجة الإيرانية ليست منفصلة.. حرب من نوع آخر تشتعل في الشرق الأوسط

كشفت صحيفة جيروزالم بوست أن حربا جديدة وهي من نوع آخر تلوح في أفق الشرق الأوسط وهي الحرب السيرانية بين إيران من جهة والولايات المتحدة وبعض الدول العربية وإسرئيل من جهة أخرى.

وخلال الساعات الماضية أعلنت وسائل إعلام إيرانية يوم الاثنين أن ميناء شاهد رجائي، الذي يشهد مؤخراً تركيب محطات حاويات جديدة لمشاريع نفطية، تعرض لهجوم إلكتروني.

كما زعمت بعض وسائل إعلام إيرانية أن حادثة النيران الصديقة التي أصابت البارجة كوناراك والتي وقعت على بعد 700 كيلومتر من ميناء رجائي أثناء القيام بمناورة بحرية في خليج عمان، مما أسفر عن مقتل 19 شخصاً وإصابة 9 آخرين، مرتبط بالتوترات السيبرانية التي تشهدها المنطقة.

وأكدت الصحيفة أن وتيرة الحرب السيبرانية والأمن السيبراني تزداد في الشرق الأوسط، فقد سعت إيران إلى تعزيز قدراتها في هذه الحروب من خلال تأسيس وحدات "الحرب السيبرانية" المدعومة مباشرة من الحرس الثوري الإيراني.

وتعود قدرات الحرب السيبرانية في إيران إلى عام 2010 عندما وضعت جميع امكانياتها لصد فيروس Stuxnet (أول فيروس يستهدف منظومات التحكم التابعة للمنشآت النووية الإيرانية).

وأشار مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى أن طهران كانت تحاول زيادة قوتها السيبرانية واستخدام الأنشطة السرية لتوجيه استراتيجيتها للعمليات باستخدام الإنترنت كأداة.

وذكر تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس في وقت سابق من هذا العام أنه منذ عام 2012 زادت الهجمات السيبرانية الإيرانية، مستهدفة مصالح أميركية ومصارف شركات خليجية على رأسها أرامكو السعودية.