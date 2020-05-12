عربي ودولي

حادثة البارجة الإيرانية ليست منفصلة.. حرب من نوع آخر تشتعل في الشرق الأوسط

الحرة / ترجمات - دبي
12 مايو 2020
هجمات سيبرانية متبادلة بين إيران وإسرائيل
هجمات سيبرانية متبادلة بين إيران وإسرائيل

كشفت صحيفة جيروزالم بوست أن حربا جديدة وهي من نوع آخر تلوح في أفق الشرق الأوسط وهي الحرب السيرانية بين إيران من جهة والولايات المتحدة وبعض الدول العربية وإسرئيل من جهة أخرى.

وخلال الساعات الماضية أعلنت وسائل إعلام إيرانية يوم الاثنين أن ميناء شاهد رجائي، الذي يشهد مؤخراً تركيب محطات حاويات جديدة لمشاريع نفطية، تعرض لهجوم إلكتروني.

كما زعمت بعض وسائل إعلام إيرانية أن حادثة النيران الصديقة التي أصابت البارجة كوناراك والتي وقعت على بعد 700 كيلومتر من ميناء رجائي أثناء القيام بمناورة بحرية في خليج عمان، مما أسفر عن مقتل 19 شخصاً وإصابة 9 آخرين، مرتبط بالتوترات السيبرانية التي تشهدها المنطقة.

وأكدت الصحيفة أن وتيرة الحرب السيبرانية والأمن السيبراني تزداد في الشرق الأوسط، فقد سعت إيران إلى تعزيز قدراتها في هذه الحروب من خلال تأسيس وحدات "الحرب السيبرانية" المدعومة مباشرة من الحرس الثوري الإيراني.

وتعود قدرات الحرب السيبرانية في إيران إلى عام 2010 عندما وضعت جميع امكانياتها لصد فيروس Stuxnet (أول فيروس يستهدف منظومات التحكم التابعة للمنشآت النووية الإيرانية).

وأشار مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى أن طهران كانت تحاول زيادة قوتها السيبرانية واستخدام الأنشطة السرية لتوجيه استراتيجيتها للعمليات باستخدام الإنترنت كأداة. 

وذكر تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس في وقت سابق من هذا العام أنه منذ عام 2012 زادت الهجمات السيبرانية الإيرانية، مستهدفة مصالح أميركية ومصارف شركات خليجية على رأسها أرامكو السعودية. 

الحرة / ترجمات - دبي

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إسرائيل

مقتل جندي إسرائيلي رشقا بالحجارة في الضفة الغربية

الحرة / وكالات - دبي
12 مايو 2020
مقتل جندي إسرائيلي رشقا بالحجارة في الضفة الغربية
مقتل جندي إسرائيلي رشقا بالحجارة في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء مقتل جندي إسرائيلي رشقاً بالحجارة في بلدة يعبد في شمال الضفة الغربية خلال عملية للجيش في المنطقة.

وقال الجيش في بيان أن الجندي الرقيب عميت بن إيغال (21 عاماً) أصيب صباح اليوم نتيجة تعرضه لرشق بالحجارة في رأسه أثناء نشاط للجيش في بلدة يعبد غرب مدينة جنين، ما تسبب بمقتله".

وبحسب مراسل "الحرة" اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في قرية يعبد، وأطلق القوات الإسرائيلية الرصاص الحي بكثافة، أثناء تمشيطها القرية بحثاً عن ملقي الحجارة.

تأتي هذه المواجهات في الوقت الذي تستعد فيه تل أبيب للإعلان عن ضم أماكن جديدة في الضفة الغربية خلال الأسابيع القادمة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن الحكومة ستبدأ في يوليو بحث توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية ‭‭‬‬‬وهو ما جرى بحثه في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وعبر الفلسطينيون عن غضبهم إزاء خطط إسرائيل تعزيز قبضتها على الأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967.

من جانبهم، أعلن ثلاثة دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أن فرنسا تحث شركاءها في الاتحاد على بحث تهديد إسرائيل برد صارم إذا مضت قدما في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الدبلوماسيون لرويترز أن بلجيكا وأيرلندا ولوكسمبورغ، تريد أيضا مناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية خلال اجتماع لوزراء الخارجية يوم الجمعة، وذلك رغم أن جميع الدول الأعضاء عليها أن توافق على أي إجراء جماعي.

الحرة / وكالات - دبي