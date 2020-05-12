عربي ودولي

حرائق المستشفيات ودور المسنين في روسيا تابع.. 5 قتلى في حريق بمستشفى سان بطرسبورغ

فرانس برس
12 مايو 2020
قتل خمسة أشخاص جراء حريق اندلع صباح الثلاثاء في مستشفى في مدينة سان بطرسبورغ
قتل خمسة أشخاص جراء حريق اندلع صباح الثلاثاء في مستشفى في مدينة سان بطرسبورغ

قتل خمسة أشخاص جراء حريق اندلع صباح الثلاثاء في مستشفى في مدينة سان بطرسبورغ، بحسب مصدر في وزارة الطوارئ الروسية.

وقال المصدر لـ"فرانس برس": قتل خمسة أشخاص ضحية للحريق، وأجلي 150"، اثر الحادث الذي وقع في مستشفى القديس جاورجيوس في شمال ثاني أكبر مدن روسيا، بحسب وكالة أنباء تاس، التي أوضحت أن المستشفى كان يخضع لإعادة تنظيم بهدف استقبال مرضى كوفيد-19.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر من خدمات الإغاثة أن الضحايا هم "خمسة مرضى كانوا موصولين بجهاز تنفس اصطناعي". 

ورجح المصدر أن يكون السبب "احتراق جهاز للتنفس".

وأشارت وكالة تاس الروسية  إلى أن مستشفى القديس جاورجيوس كان في منتصف مارس "من أوائل مستشفيات المدينة التي أعيد تأهيلها بالكامل، لتحويله إلى مستشفى للأمراض المعدية"، بينما كان الوباء لا يزال تحت السيطرة في روسيا. 

ويعد هذا الحريق الثاني من نوعه خلال أيام قليلة في مستشفى روسي تتم فيه معالجة المصابين بكوفيد-19، إذ توفي السبت شخص في موسكو في مستشفى يضم ما يقرب من 700 مصاب. واندلع الحريق، بحسب وكالات الأنباء الروسية، في وحدة العناية المركزة أيضا.
 

دور المسنين

 

ويوم أمس توفي تسعة أشخاص في حريق نشب داخل دار للمسنين في منطقة قريبة من العاصمة الروسية موسكو، ونقل عدة أشخاص آخرين إلى العناية المركزة في المستشفى، حسب ما أفادت السلطات المحلية الاثنين. واندلع الحريق في مركز الرعاية الخاص في مدينة كراسنوغورسك قرابة منتصف ليل الأحد الاثنين، وأخمد في غضون ساعات بحسب أجهزة الطوارئ.

كما شهدت موسكو في أبريل الماضي حريقا في مركز فخم للمسنين قضى فيه ستة أشخاص.

فرانس برس

اقرأ أيضا

مقتل جندي إسرائيلي رشقا بالحجارة في الضفة الغربية
إسرائيل

مقتل جندي إسرائيلي رشقا بالحجارة في الضفة الغربية

الفنان المصري أحمد الرافعي أثناء تجسيده شخصية عمر سرور
منوعات

جسد شخصية إرهابية في مسلسل مصري.. ممثل يثير الجدل: متطرف مثل الشخصية

هجمات سيبرانية متبادلة بين إيران وإسرائيل
عربي ودولي

حادثة البارجة الإيرانية ليست منفصلة.. حرب من نوع آخر تشتعل في الشرق الأوسط

تتوقع أيضاً تراجعاً بنسبة 19,8% في مبيعاتها العالمية للعام المقبل
اقتصاد

بعد تراجع أرباحها بنسبة 79 %.. "تويوتا" تتوقع انهيار نشاطها للعام المالي الحالي

المهاجمون يحاولون الوصول الى دار الضيافة خلف مقر المستشفى حيث تتواجد مجموعة من الأجانب
عربي ودولي

أفغانستان.. مسلحون يحاولون خطف أجانب من مستشفى وانتحاري يفجر نفسه بجنازة

قتل خمسة أشخاص جراء حريق اندلع صباح الثلاثاء في مستشفى في مدينة سان بطرسبورغ
عربي ودولي

حرائق المستشفيات ودور المسنين في روسيا تابع.. 5 قتلى في حريق بمستشفى سان بطرسبورغ

إيران تعيد تموضع قواتها في سوريا
إيران

"لم تنسحب".. تقرير: إيران تغير تموضع قواتها في سوريا تجنباً للهجمات الإسرائيلية

إسرائيل

مقتل جندي إسرائيلي رشقا بالحجارة في الضفة الغربية

الحرة / وكالات - دبي
12 مايو 2020
مقتل جندي إسرائيلي رشقا بالحجارة في الضفة الغربية
مقتل جندي إسرائيلي رشقا بالحجارة في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء مقتل جندي إسرائيلي رشقاً بالحجارة في بلدة يعبد في شمال الضفة الغربية خلال عملية للجيش في المنطقة.

وقال الجيش في بيان أن الجندي الرقيب عميت بن إيغال (21 عاماً) أصيب صباح اليوم نتيجة تعرضه لرشق بالحجارة في رأسه أثناء نشاط للجيش في بلدة يعبد غرب مدينة جنين، ما تسبب بمقتله".

وبحسب مراسل "الحرة" اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في قرية يعبد، وأطلق القوات الإسرائيلية الرصاص الحي بكثافة، أثناء تمشيطها القرية بحثاً عن ملقي الحجارة.

تأتي هذه المواجهات في الوقت الذي تستعد فيه تل أبيب للإعلان عن ضم أماكن جديدة في الضفة الغربية خلال الأسابيع القادمة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن الحكومة ستبدأ في يوليو بحث توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية ‭‭‬‬‬وهو ما جرى بحثه في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وعبر الفلسطينيون عن غضبهم إزاء خطط إسرائيل تعزيز قبضتها على الأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967.

من جانبهم، أعلن ثلاثة دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أن فرنسا تحث شركاءها في الاتحاد على بحث تهديد إسرائيل برد صارم إذا مضت قدما في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الدبلوماسيون لرويترز أن بلجيكا وأيرلندا ولوكسمبورغ، تريد أيضا مناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية خلال اجتماع لوزراء الخارجية يوم الجمعة، وذلك رغم أن جميع الدول الأعضاء عليها أن توافق على أي إجراء جماعي.

الحرة / وكالات - دبي