بعد دور المسنين.. 5 قتلى في حريق بمستشفى روسي

قتل خمسة أشخاص جراء حريق اندلع صباح الثلاثاء في مستشفى في مدينة سان بطرسبورغ، بحسب مصدر في وزارة الطوارئ الروسية.
وقال المصدر لـ"فرانس برس": قتل خمسة أشخاص ضحية للحريق، وأجلي 150"، اثر الحادث الذي وقع في مستشفى القديس جاورجيوس في شمال ثاني أكبر مدن روسيا، بحسب وكالة أنباء تاس، التي أوضحت أن المستشفى كان يخضع لإعادة تنظيم بهدف استقبال مرضى كوفيد-19.
ويوم أمس توفي تسعة أشخاص في حريق نشب داخل دار للمسنين في منطقة قريبة من العاصمة الروسية موسكو، ونقل عدة أشخاص آخرين إلى العناية المركزة في المستشفى، حسب ما أفادت السلطات المحلية الاثنين. واندلع الحريق في مركز الرعاية الخاص في مدينة كراسنوغورسك قرابة منتصف ليل الأحد الاثنين، وأخمد في غضون ساعات بحسب أجهزة الطوارئ.
كما شهدت موسكو في أبريل الماضي حريقا في مركز فخم للمسنين قضى فيه ستة أشخاص.