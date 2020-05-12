عربي ودولي

"شر مطلق".. واشنطن تدين هجومين إرهابيين في أفغانستان

الحرة - واشنطن
13 مايو 2020
EDITORS NOTE: Graphic content / Medical staff and a volunteer move and injured man on a stretcher at a hospital following a…
قتل في هجوم المستشفى أطفال رضع

أدانت الولايات المتحدة الأميركية بـ"أشد العبارات"، الثلاثاء، هجومين مسلحين في أفغانستان، تبنى تنظيم داعش المسؤولية عن أحدهما. واصفة هجوما استهدف مستشفى، بأنه "شر مطلق".

وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، "في هجوم جائر، استولى مسلحون على أحد أكثر المستشفيات ازدحاما في كابول"، مضيفة أن "المستشفى يضم جناحا للولادة تديره منظمة أطباء بلا حدود".

وأضاف البيان "قتل الإرهابيون ما لا يقل عن 13 شخصا بريئا في المستشفى ومن ضمنهم أطفال حديثو الولادة، وأمهات، وعاملون في مجال الرعاية الصحية"، وشدد البيان "أي هجوم على الأبرياء هو عمل لا يغتفر، ولكن مهاجمة الرضع والنساء والعاملين في المستشفى هو عمل من أعمال الشر المطلق".

وأدان البيان أيضا الهجوم الانتحاري الذي استهدف جنازة قائد شرطة محلي في مقاطعة ننغرهار الشرقية، وأسفر عن مصرع 26 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 68 آخرين.

وقال البيان إن "الإرهابيين الذين يهاجمون المشيعين الذين يصطفون للصلاة في جنازة لا يسعون إلا إلى تمزيق الروابط التي تجمع العائلات والمجتمعات، لكنهم لن ينجحوا أبداً". وأعرب البيان عن تضامنه مع "ضحايا الهجومين وذويهم وكذلك مع قوات الأمن الأفغانية".

وطالب البيان حركة طالبان، التي أدانت الهجومين، والحكومة الأفغانية، بتقديم الجناة إلى العدالة، مؤكدا أن أفغانستان ستظل عرضة للإرهاب "ما دام لا يوجد انخفاض مستمر في العنف ولا تقدم كاف نحو التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض".

واقتحم مسلحون، مستشفى بارشي الوطني في كابل، والذي تدعمه منظمة أطباء بلا حدود، بحثا عن عاملين أجانب في المستشفى.

وقالت رويترز إن من بين قتلى هجوم المستشفى طفلين رضيعين، فيما قال المستشفى إن أمهات وممرضات قتلن أيضا في الهجوم.

كما قالت الشرطة الأفغانية إن مهاجم جنازة مقاطعة ننغرهار الشرقية فجر نفسه وسط المعزين.

وتبنى تنظيم داعش، الهجوم الانتحاري على الجنازة، فيما لم يتبن، حتى الآن، الهجوم على المستشفى.

ونتيجة للهجومين، أمر الرئيس الأفغاني أشرف غني، الثلاثاء، القوات الأمنية باستئناف عملياتها الهجومية ضد حركة طالبان ومجموعات أخرى.

وقال غني في خطاب متلفز "أصدر أمرا لكل القوات الأمنية بوضع حد لموقفها الدفاعي، والعودة إلى موقع الهجوم واستئناف عملياتها ضد العدو".

وحمّل الرئيس الأفغاني حركة طالبان وتنظيم داعش المسؤولية عن الهجوم.

الحرة - واشنطن

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عربي ودولي

"شر مطلق".. واشنطن تدين هجومين إرهابيين في أفغانستان

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صورة للكوبري قيد الإنشاء سبب الأزمة
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صورة مشروع كوبري تثير صدمة في مصر.. والحكومة: العمارات هي المخالفة

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صورة مشروع كوبري تثير صدمة في مصر.. والحكومة: العمارات هي المخالفة

الحرة - واشنطن
12 مايو 2020
صورة للكوبري قيد الإنشاء سبب الأزمة
صورة للكوبري قيد الإنشاء سبب الأزمة

استيقظ سكان حي شهير في محافظة الجيزة المصرية على مشروع جديد في شارعهم أصبحوا بسببه لا يرون الشمس، حيث يغطيهم جسر قيد الإنشاء يعبر فوقهم.  

لم يصدق الناس في البدايه ما رأوه من صور انتشرت لمشروع الكوبري، ما أدى إلى تساؤلات إن كانت حقيقية من عدمه، حيث يظهر الكوبري وقد التصق بعمارات سكنية عديدة وأغلق واجهاتها وشرفاتها تماما. 

لكن السكان أكدوا حقيقة الكوبري الذي يتم إنشاؤه في شارع نصر الدين، وهي منطقة سكنية بترعة الزمر بالعمرانية في محافظة الجيزة، وهو جزء من مشروع يسمى "محور الملك عبدالله" أو "محور الملك سلمان". 

ويلاصق الكوبري شرفات بعض العمارات السكنية ما يعرض حياة ساكنيها إلى الخطر بحسب النائب عن الدائرة محمد فؤاد، الذي تقدم ببيان عاجل إلى مجلس النواب. 

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بالسخرية من الأمر، مع مطالبات بتصحيح الوضع. 

وتقدم النائب عن دائرة العمرانية محمد فؤاد ببيان عاجل لمجلس النواب موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق العامة، ووزير التنمية المحلية، ووزير النقل والمواصلات، عن الأزمة، مشيرا إلى أن الشكاوى من المشروع كانت كثيرة للغاية خلال الفترة الماضية. 

وقال النائب في بيانه "وصلت مشكلات التنفيذ إلى مخالفة اشتراطات السلامة العامة للمباني والتعدي على حرمات الطريق والمساكن حيث تم إنشاء الكوبري بشكل يؤثر مباشرة على الطريق أسفله خاصة اتجاه ترعة الزمر فيصل كما أنه تعدى على حرمة المساكن وتعريضها وساكنيها للخطر بلصق جسد الكوبري في العقارات المحيطة به، مما يؤثر على سلامتها ويمثل تعديا على الحق في السكن الأمن المنصوص عليه دستوريا وكذا حماية الملكية الخاصة". 
 

وقال محمد فؤاد النائب البرلماني عن دائرة العمرانية، إنه بمجرد إطلاعه على الأمر، تواصل مع عدة جهات، وبالفعل رد عليه حي...

Posted by Mohamed Fouad,MP on Monday, May 11, 2020

وبعد انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، قال رئيس الجهاز المركزي للتعمير، اللواء محمود نصار في تصريحات تليفزيونية إن عددا من العمارات الملاصقة للكوبري مخالفة، مضيفا أنه سيتم تعويض ملاك العقارات غير المخالفة وهدمها. 

لكن البعض تساءلوا عن سبب عدم حدوث ذلك قبل بناء الكوبري.

النائب عن العمرانية محمد فؤاد رد على ذلك في تصريحات صحفية وقال إن الكلام عن أن العمارات كلها مخالفة هو أمر غير دقيق، مشيرا إلى أن الأزمة كشفت غياب التنسيق بين الأجهزة المعنية. 

وقال فؤاد في تصريح لموقع اليوم السابع "إن حي العمرانية تحدث عن بعد المحور أربعة أمتار عن العقارات، فيما أشارت المحافظة إلى وجود خطأ ما، لكن وزارة الإسكان تقول إن بعض العقارات مخالفة". 

وأضاف "لا نريد أيضا تصدير صورة بأن جميع المباني الواقعة فى محيط المحور مخالفة، فهناك مباني كثيرة غير مخالفة.. والشاهد من واقع اتصالاتي مع الجهات المعنية عدم وجود تنسيق فهناك من يعلم المعلومة والأخر لا يعلم"
 

الحرة - واشنطن