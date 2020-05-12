"شر مطلق".. واشنطن تدين هجومين إرهابيين في أفغانستان

أدانت الولايات المتحدة الأميركية بـ"أشد العبارات"، الثلاثاء، هجومين مسلحين في أفغانستان، تبنى تنظيم داعش المسؤولية عن أحدهما. واصفة هجوما استهدف مستشفى، بأنه "شر مطلق".

وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، "في هجوم جائر، استولى مسلحون على أحد أكثر المستشفيات ازدحاما في كابول"، مضيفة أن "المستشفى يضم جناحا للولادة تديره منظمة أطباء بلا حدود".

وأضاف البيان "قتل الإرهابيون ما لا يقل عن 13 شخصا بريئا في المستشفى ومن ضمنهم أطفال حديثو الولادة، وأمهات، وعاملون في مجال الرعاية الصحية"، وشدد البيان "أي هجوم على الأبرياء هو عمل لا يغتفر، ولكن مهاجمة الرضع والنساء والعاملين في المستشفى هو عمل من أعمال الشر المطلق".

وأدان البيان أيضا الهجوم الانتحاري الذي استهدف جنازة قائد شرطة محلي في مقاطعة ننغرهار الشرقية، وأسفر عن مصرع 26 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 68 آخرين.

وقال البيان إن "الإرهابيين الذين يهاجمون المشيعين الذين يصطفون للصلاة في جنازة لا يسعون إلا إلى تمزيق الروابط التي تجمع العائلات والمجتمعات، لكنهم لن ينجحوا أبداً". وأعرب البيان عن تضامنه مع "ضحايا الهجومين وذويهم وكذلك مع قوات الأمن الأفغانية".

وطالب البيان حركة طالبان، التي أدانت الهجومين، والحكومة الأفغانية، بتقديم الجناة إلى العدالة، مؤكدا أن أفغانستان ستظل عرضة للإرهاب "ما دام لا يوجد انخفاض مستمر في العنف ولا تقدم كاف نحو التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض".

واقتحم مسلحون، مستشفى بارشي الوطني في كابل، والذي تدعمه منظمة أطباء بلا حدود، بحثا عن عاملين أجانب في المستشفى.

وقالت رويترز إن من بين قتلى هجوم المستشفى طفلين رضيعين، فيما قال المستشفى إن أمهات وممرضات قتلن أيضا في الهجوم.

كما قالت الشرطة الأفغانية إن مهاجم جنازة مقاطعة ننغرهار الشرقية فجر نفسه وسط المعزين.

وتبنى تنظيم داعش، الهجوم الانتحاري على الجنازة، فيما لم يتبن، حتى الآن، الهجوم على المستشفى.

ونتيجة للهجومين، أمر الرئيس الأفغاني أشرف غني، الثلاثاء، القوات الأمنية باستئناف عملياتها الهجومية ضد حركة طالبان ومجموعات أخرى.

وقال غني في خطاب متلفز "أصدر أمرا لكل القوات الأمنية بوضع حد لموقفها الدفاعي، والعودة إلى موقع الهجوم واستئناف عملياتها ضد العدو".

وحمّل الرئيس الأفغاني حركة طالبان وتنظيم داعش المسؤولية عن الهجوم.