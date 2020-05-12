عربي ودولي

صحيفة تكشف عن ملامح "السلاح الاستراتيجي الجديد" لبيونغ يانغ

الحرة / ترجمات - واشنطن
12 مايو 2020
تقارير تفيد بأن كوريا الشمالية تعمل على صنع صواريخ بالستية جديدة عابرة للقارات
تقارير تفيد بأن كوريا الشمالية تعمل على صنع صواريخ بالستية جديدة عابرة للقارات

حذرت وسائل إعلام كورية جنوبية من أن كوريا الشمالية تعمل على بناء غواصة قادرة على إطلاق عدة صواريخ بالستية جديدة عابرة للقارات، وقد تقوم بخطوات استفزازية قبل يوليو القادم، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ونقلت  صحيفة Dong-A Ilbo الكورية الجنوبية عن مسؤول أميركي لم تكشف عن هويته، الثلاثاء، أن السلطات الأميركية اكتشفت مكانا لتجميع وإكمال بناء الصواريخ البالستية العابرة للقارات في مصنع للسيارات في إقليم جنوب بيونغان، حيث أطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية في 2017. وقالت الصحيفة إن الأميركيين لاحظوا أيضا وجود "منصات إطلاق" صواريخ.

وصرح المسؤول للصحيفة بأن الولايات المتحدة تراقب التطورات المستقبلية وتستكشف إمكانيات متعددة مثل اختبار إطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات، أو تنظيم عرض عسكري كاستعراض للقوة. 

وذكرت الصحيفة إن بيونغ يانغ قد تحاول القيام بخطوات استفزازاية قبل يوليو القادم.

وفي تقرير إعلامي كوري شمالي صدر نهاية العام الماضي، أعلن الزعيم  الكوري الشمالي أنه "سيكشف قريبا سلاحا استراتيجيا جديدا"، الأمر الذي قد يزيد من مخاوف السياسة الخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب في سنته الانتخابية.

ورجحت المخابرات الكورية الجنوبية والأميركية أن  يكون "السلاح الاستراتيجي الجديد" الذي ذكره  كيم، غواصة جديدة بوزن 3000 طن مزودة بصواريخ بالستية متعددة، حسب الصحيفة نفسها.

واستند هذا التقييم إلى العديد من المؤشرات، بما في ذلك اختبارات تلقيم تحت الماء لصواريخ بالستية تطلق من البحر، بالقرب من ساحة شيبنو لبناء السفن في مقاطعة جنوب Hamgyong، حسب الصحيفة.

وذكر مصدر عسكرى كوري جنوبي يوم الاثنين، أن "سلاح كيم الاستراتيجى الجديد" يشير على ما يبدو إلى الأساليب والقدرات النووية الجديدة التي لم يتم الكشف عنها بعد، مشيرا إلى أن  "غواصة جديدة يمكنها حمل ما يصل إلى ثلاثة  صواريخ بالييستية من طراز Pukguksong-3 ، تبدو واعدة". لكنه أضاف " نراقب التطورات عن كثب".

ويرى خبراء أن كيم يحاول إيصال رسالة إلى الولايات المتحدة وحلفائها، مفادها أن كوريا الشمالية دولة نووية وقوة ضاربة لا يمكن تجاهلها بمجرد امتلاكها صواريخ بالستية عابرة للقارات، قد تشكل تهديدا لأراضي الولايات المتحدة وقواتها في كوريا الجنوبية واليابان وكذلك قاعدة غوام، بحسب الصحيفة.


 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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عربي ودولي

صحيفة تكشف عن ملامح "السلاح الاستراتيجي الجديد" لبيونغ يانغ

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العراق

في اتصال هاتفي.. ترامب يهنئ الكاظمي على تشكيل الحكومة العراقية

الحرة / وكالات - واشنطن
12 مايو 2020
ترامب يهنئ مصطفى الكاظمي بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة
ترامب يهنئ مصطفى الكاظمي بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث، الاثنين، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لتهنئته على موافقة المشرعين العراقيين على حكومته الجديدة الأسبوع الماضي.

وظل العراق من دون حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في نوفمبر وسط احتجاجات مناهضة للحكومة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير في بيان إن ترامب تحدث مع الكاظمي "لتهنئته على تصديق مجلس النواب العراقي على حكومته".

وأضاف البيان أن "الرئيس ترامب عبر عن دعم الولايات المتحدة للعراق خلال جائحة فيروس كورونا المستمرة وأكد على الاهتمام المشترك مع العراق بإلحاق هزيمة دائمة بحق تنظيم داعش".

وقال إن "الرئيس ترامب شجع أيضا رئيس الوزراء على تناول مطالب الشعب العراقي للإصلاح والانتخابات الوطنية المبكرة والمشروعة".

ووافق النواب العراقيون على حكومة الكاظمي يوم الأربعاء. وبعد ذلك بساعات فحسب، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستمنح العراق مهلة لمدة 120 يوما لمواصلة استيراد الكهرباء من إيران. وقالت واشنطن إن الخطوة تهدف إلى دعم الحكومة الجديدة.

الحرة / وكالات - واشنطن