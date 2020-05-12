عربي ودولي

مسلحون يهاجمون مستشفى في العاصمة الأفغانية ويحاولون الوصول إلى "الأجانب"

الحرة - دبي
12 مايو 2020
المهاجمون يحاولون الوصول الى دار الضيافة خلف مقر المستشفى حيث تتواجد مجموعة من الأجانب
المهاجمون يحاولون الوصول الى دار الضيافة خلف مقر المستشفى حيث تتواجد مجموعة من الأجانب

اقتحم مسلحون مستشفى في كابل، وفق ما أفادت مسؤولة حكومية وطبيب فر من المكان تحدّث عن سماعه دوي انفجار عند المدخل.

وأشارت وزارة الداخلية الأفغانية إلى مسلحين اقتحموا مقر مستشفى في منطقة دشت برجي غرب العاصمة، وترافق ذلك مع دوي انفجارين.

وقال مصدر أمني للحرة إن المهاجمين يحاولون الوصول إلى دار الضيافة خلف مقر المستشفى حيث تتواجد مجموعة من الأجانب.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن "قواتنا الخاصة في المكان".

بدوره، أفاد طبيب الأطفال الذي طلب عدم ذكر اسمه "كان المستشفى مليئا بالمرضى والأطباء، عمّت حالة من الذعر في الداخل".

وتدعم منظمة أطباء بلاد حدود خدمات قسم الولادة في المستشفى.

ويأتي الهجوم بعد يوم على انفجار أربع قنابل زرعت على جانب طريق في حي بشمال كابل، ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بجروح بينهم طفل.

وأعلن تنظيم داعش لاحقا مسؤوليته عن تفجيرات الاثنين، وفق مجموعة "سايت" الأميركية لمتابعة المواقع الجهادية.

ويذكر أن عناصر التنظيم نفذوا هجوما في مارس 2017 استهدف أحد أكبر مستشفيات البلاد في العاصمة حيث تنكر مسلحون من التنظيم بملابس أطباء واقتحموا المبنى وقتلوا العشرات.

وتعرّضت المجموعة المتطرفة في السنوات الأخيرة لانتكاسات عديدة بعدما استهدفت من قبل القوات الأميركية والأفغانية وحتى عناصر طالبان، إلا أنها لا تزال  قادرة على شن هجمات كبيرة في المدن. 

الحرة - دبي

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المهاجمون يحاولون الوصول الى دار الضيافة خلف مقر المستشفى حيث تتواجد مجموعة من الأجانب
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مسلحون يهاجمون مستشفى في العاصمة الأفغانية ويحاولون الوصول إلى "الأجانب"

قتل خمسة أشخاص جراء حريق اندلع صباح الثلاثاء في مستشفى في مدينة سان بطرسبورغ
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بعد دور المسنين.. 5 قتلى في حريق بمستشفى روسي

فرانس برس
12 مايو 2020
قتل خمسة أشخاص جراء حريق اندلع صباح الثلاثاء في مستشفى في مدينة سان بطرسبورغ
قتل خمسة أشخاص جراء حريق اندلع صباح الثلاثاء في مستشفى في مدينة سان بطرسبورغ

قتل خمسة أشخاص جراء حريق اندلع صباح الثلاثاء في مستشفى في مدينة سان بطرسبورغ، بحسب مصدر في وزارة الطوارئ الروسية.

وقال المصدر لـ"فرانس برس": قتل خمسة أشخاص ضحية للحريق، وأجلي 150"، اثر الحادث الذي وقع في مستشفى القديس جاورجيوس في شمال ثاني أكبر مدن روسيا، بحسب وكالة أنباء تاس، التي أوضحت أن المستشفى كان يخضع لإعادة تنظيم بهدف استقبال مرضى كوفيد-19.

ويوم أمس توفي تسعة أشخاص في حريق نشب داخل دار للمسنين في منطقة قريبة من العاصمة الروسية موسكو، ونقل عدة أشخاص آخرين إلى العناية المركزة في المستشفى، حسب ما أفادت السلطات المحلية الاثنين. واندلع الحريق في مركز الرعاية الخاص في مدينة كراسنوغورسك قرابة منتصف ليل الأحد الاثنين، وأخمد في غضون ساعات بحسب أجهزة الطوارئ.

كما شهدت موسكو في أبريل الماضي حريقا في مركز فخم للمسنين قضى فيه ستة أشخاص.

فرانس برس