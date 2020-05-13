" أنتم مصدر إلهام".. قصر باكنغهام يشيد بأطقم التمريض حول العالم

وجهت الملكة إليزايبث وكبار أعضاء العائلة الملكية في بريطانيا، يوم الثلاثاء، الشكر لأطقم التمريض في أنحاء العالم، على جهودهم في مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وفي اليوم العالمي للتمريض، نشر أفراد العائلة الملكية اتصالات هاتفية وتجاذبوا أطراف الحديث مع عاملين في مجال الرعاية الصحية من أستراليا والهند، إلى أفريقيا ومنطقة الكاريبي.

وقالت الملكة (94 عاما) لكاثلين مكورت رئيسة اتحاد الممرضات والقابلات بالكومنولث "هذا يوم مهم"، مضيفة أن أطقم التمريض "لعبوا بوضوح دورا بالغ الأهمية في الآونة الأخيرة".

وقال معلقون على شؤون العائلة الملكية إن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها نشر اتصال هاتفي للملكة إليزابيث خلال عهدها المستمر منذ 68 عاما.

وأفاد قصر بكغنهام بأن أفراد العائلة الملكية تحدثوا إلى أطقم تمريض وعاملين في مجال الرعاية الصحية في بريطانيا وأستراليا والهند ومالاوي وسيراليون وجزر الباهاما وقبرص وتنزانيا.

وقالت كيت دوقة كمبردج خلال واحد من سبعة اتصالات أجرتها هي وصوفي‭‭‭ ‬‬‬كونتيسة وسكس زوجة الأمير إدوارد أصغر أبناء الملكة "أنتم مصدر إلهام كبير للجميع. جزيل الشكر لكم منا جميعا هنا".

ومن أفراد العائلة الملكية الآخرين الذين شاركوا في لفتات الإشادة تلك، ولي العهد الأمير تشارلز وزوجته كاميلا والأميرة آن ابنة الملكة والأميرة ألكسندرا ابنة عم الملكة.

وقال الأمير وليام زوج كيت في اتصال بطاقم مستشفى في لندن "من أعماق قلبي أشكركم جميعا على ما تفعلونه... آمل أن تعرفوا مدى تقدير الجميع لما تفعلونه جميعا".

