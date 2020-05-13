عربي ودولي

من إسرائيل.. بومبيو يتهم إيران باستخدام مواردها لبث الرعب في العالم بدلاً من مكافحة كورونا

فرانس برس
13 مايو 2020
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يصل القدس في زيارة تستغرق يوما واحدا
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يصل القدس في زيارة تستغرق يوما واحدا

اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران الأربعاء باستخدام مواردها من أجل "بث الرعب" في وقت يعاني شعبها من أزمة صحية واقتصادية مدمرة. 

وقال بومبيو قبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس: "يستخدم الإيرانيون موارد نظام آية الله لإثارة الرعب في جميع أنحاء العالم حتى أثناء هذا الوباء وفي وقت يكافح الشعب الإيراني بقوة"، وأضاف "هذا يشي بالكثير عن هؤلاء الذين يقودون هذا البلد".

وكان بومبيو وصل قبل ساعات إلى إسرائيل اليوم الأربعاء لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشريكه في الحكومة الائتلافية الجديدة بيني غانتس في محادثات من المتوقع أن تتناول خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية.

  
وهبطت طائرة بومبيو في تل أبيب في ساعة مبكرة من الصباح، وتوجه مباشرة إلى القدس، حيث حصل على إعفاء من الحجر الإلزامي لمدة أسبوعين للقادمين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويعد بومبيو أول مسؤول أجنبي يزور إسرائيل منذ يناير الماضي، قبل أن تغلق البلاد حدودها لوقف انتشار الوباء.

وكان نتانياهو وغانتس أجلا أداء اليمين الدستورية للحكومة الإسرائيلية الجديدة لاستقبال المسؤول الأميركي الذي يقوم بزيارة تستغرق يوما واحدا.

وتعتبر قضية اعتزام إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهي خطوة من المؤكد أن تثير غضب الفلسطينيين ومعظم الدول العربية، وكذلك العديد من حلفاء إسرائيل في الغرب، إحدى القضايا الرئيسية في جدول أعمال محادثات بومبيو.

وقبل الزيارة، صرح بومبيو لصحيفة "إسرائيل هيوم" أمس الثلاثاء إن الاجتماع مهم بما يكفي لتبرير السفر إلى إسرائيل لإجراء محادثات مباشرة رغم الوباء، كما سيتم مناقشة الجهود المبذولة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وخطة إدارة ترامب للشرق الأوسط، وجهود مكافحة الفيروس.

ورفض بومبيو القول ما إذا كانت الإدارة تؤيد ضم إسرائيل من جانب واحد لمناطق في الضفة، قائلا انه سيأتي للاستماع إلى وجهات نظر نتانياهو وغانتس بشأن هذه المسألة.

من جانبه، ذكر السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، مهندس خطة السلام، أن إسرائيل قد تبدأ في ضم هذه المناطق في غضون أسابيع.

يذكر أن نتانياهو وغانتس أبرما اتفاقًا لتقاسم السلطة الشهر الماضي بعد أن أدت ثلاث انتخابات برلمانية خلال العام الماضي إلى طريق مسدود.

وبموجب الاتفاق، سيبقى نتانياهو رئيسا للوزراء خلال الــ 18 شهرا المقبلة، حتى أثناء محاكمته بتهم احتيال وقبول رشى، وخيانة الثقة، وبعد عام ونصف، سيشغل غانتس المنصب لمدة 18 شهرًا.

وينص الاتفاق أيضًا على أن نتانياهو يمكنه تقديم خطط لضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية اعتبارًا من 1 يوليو، لكن يجب أن يتم تنسيق مثل هذه الخطوة مع الولايات المتحدة ومراعاة الاستقرار الإقليمي واتفاقات السلام أيضًا.

فرانس برس

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كورونا يهزم مصارع سومو شاب بعد أن شلّ عدة أعضاء في جسمه

فرانس برس
13 مايو 2020
شوبوشي المصارع في الفئات الدنيا وعضو فريق تاكاداغاوا في طوكيو
شوبوشي المصارع في الفئات الدنيا وعضو فريق تاكاداغاوا في طوكيو

توفي مصارع سومو بعمر الثامنة والعشرين في اليابان بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وفشل عدة أعضاء في جسمه، ليصبح الضحية الأولى للفيروس في الرياضة التقليدية في البلاد، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي.

وبعد معاناته مع الفيروس منذ أكثر من شهر، توفي شوبوشي، المصارع في الفئات الدنيا وعضو فريق تاكاداغاوا في طوكيو، الأربعاء.

وعانى المصارع من ارتفاع في درجة الحرارة في 4 و5 أبريل الماضي، لكنه واجه مشكلات في التواصل مع مكتب الهيئة الصحية العامة لأن خطوط الهاتف كانت مشغولة باستمرار، بحسب ما أشار اتحاد السومو في بيان.

وبعد رفض استقباله من مستشفيات عدة، أدخل أخيرا إلى مستشفى في طوكيو مساء الثامن من أبريل بعد بصقه الدماء من فمه أثناء السعال.

وجاءت نتيجة أول فحص كوفيد-19 خضع له سلبية، لكن الثاني أتى ايجابيا في 10 أبريل بعد نقله إلى مستشفى آخر، حيث وضع في عناية مشدّدة في 19 من الشهر ذاته.

وقال رئيس الاتحاد هاكاكو لا يمكننا العثور على كلمات نصف بها القلوب المكسورة لعائلته.

تابع كان من المؤلم جدا مواجهته المرض لأكثر من شهر، لكن كمصارع سومو ثابر وصمد وتحمل حتى النهاية... نتمنى أن يرقد بسلام الآن.

وجاءت نتائج عدد قليل من المصارعين في الفئات الدنيا والمتدربين إيجابية، بالإضافة إلى مدير فريق سومو في اليابان.

وأجبرت الجائحة الاتحاد على إلغاء بطولته المقبلة والتي كانت مقررة الشهر الجاري.

وسبق إلغاء إحدى الدورات مرة واحدة على مدى نصف قرن، وذلك في العام 2011 بسبب فضيحة تلاعب بالنتائج.

وأقيمت بطولة باشو الربيعية في أوساكا خلال شهر مارس الماضي دون جماهير، فيما أحاط بعض الحكام بالمصارعين في قاعة خالية.

ونقل الحدث مباشرة على القناة الرسمية، حيث كانت تسمع أصوات أقدام المصارعين على الأرض الطينية.

وتم تعديل بعض الطقوس على غرار مغرفة المياه التقليدية التي يمنحها الفائز للمشارك التالي على الحلبة.

وهناك ست دورات سنوية في جميع انحاء اليابان ويأمل الاتحاد في تنظيم البطولة التالية وراء أبواب موصدة.

وكان انتشار الفيروس محصورا نسبيا في اليابان مقارنة مع دول أخرى، وقد حصد 668 وفاة من أصل 16 ألف حالة، لكن الحكومة أعلنت حال طوارئ في مختلف أنحاء البلاد.

فرانس برس