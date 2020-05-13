عربي ودولي

المتحدث باسم الكرملين يكشف تفاصيل إصابته بكورونا

أسوشيتد برس
13 مايو 2020
يعتبر بيسكوف رابع مسؤول روسي كبير تثبت إصابته بالفيروس
يعتبر بيسكوف رابع مسؤول روسي كبير تثبت إصابته بالفيروس

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه أصيب بالتهاب رئوي مزدوج بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف بيسكوف في مقابلة مع صحيفة |"كوميرسانت" اليومية إنه لم يكن يعاني في البداية سوى من حمى بسيطة وكان يخضع للعلاج في المنزل. 

وأشار إلى أنه تم نقله إلى المستشفى بعد إجراء أشعة مقطعية تظهر أن كلتي رئتيه متأثرتان بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس المستجد.  

وقال بيسكوف (52 عاما) الاثنين إنه أصيب بالفيروس لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى عن كيفية إصابته بالمرض. 

وهو رابع مسؤول روسي كبير تثبت النتائج إصابته بالفيروس. أعلن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين أنه أصيب بالعدوى في 30 نيسان. 

وفي الأيام التالية أتت نتائج اختبار وزير البناء فلاديمير ياكوشيف ووزيرة الثقافة أولغا ليوبيموفا، إيجابية.
ولم يتضح متى التقى هؤلاء المسؤولون آخر مرة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قلص من ظهوره العلني وعقد معظم اجتماعاته عبر الإنترنت.

 تحتل روسيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في عدد الإصابات ، مع أكثر من 242000 حالة ، بما في ذلك 2212 حالة وفاة.

أسوشيتد برس

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لإنقاذ اقتصاده.. لبنان يشرع في محادثات مع صندوق النقد

فرانس برس
13 مايو 2020
حددت الحكومة في خطتها التقشفية أهدافاً على مدى خمس سنوات
حددت الحكومة في خطتها التقشفية أهدافاً على مدى خمس سنوات

بدأت الحكومة اللبنانية، الأربعاء، أولى جلسات التفاوض رسمياً مع صندوق النقد الدولي، في خطوة تأمل منها الحصول على دعم مالي ملحّ للخروج من دوامة انهيار اقتصادي متسارع.

وطلبت الحكومة مطلع الشهر الحالي مساعدة رسمية من صندوق النقد، غداة إقرارها خطة إصلاحية تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي بأكثر من 20 مليار دولار.

وقالت وزارة المالية في بيان "باشرت الحكومة اللبنانية اليوم مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي لمناقشة خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة" عن طريق خدمة الفيديو.

ونقلت عن وزير المالية غازي وزني، أن الحكومة وصندوق النقد "أنجزا المرحلة الأولى من المحادثات بهدف التوصل إلى إتفاق يعيد وضع الاقتصاد اللبناني على المسار الصحيح".

وأضاف "نحن مرتاحون لأجواء هذه المناقشات الأولية، ونتوقع أن تكون المناقشات المقبلة بناءة بالقدر ذاته".

وعقد الطرفان "مناقشات تمهيدية" الاثنين، وفق بيان وزارة المالية.

ويشارك من الجانب اللبناني إلى جانب فريق من الوزارة ومصرف لبنان، ممثلون عن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب.

والأزمة الاقتصادية الحالية تُعد الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وهي وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية. 

ويأمل لبنان بالحصول على دعم مالي خارجي يفوق 10 مليارات دولار بالإضافة إلى 11 مليار دولار تعهّد المجتمع الدولي بتقديمها على شكل هبات وقروض في مؤتمر سيدر عام 2018 إلى لبنان، مقابل إجراء إصلاحات بنيوية وخفض النفقات العامة.

وحددت الحكومة في خطتها التقشفية أهدافاً على مدى خمس سنوات، بينها تقليص نسبة الدين العام إلى ما دون 100 بالمئة، بعدما تجاوز أكثر من 170 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي. وتلحظ الخطة إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي، والقيام بإصلاحات أساسية مثل قطاع الكهرباء، الذي يعد الثغرة المالية الأكبر.

وأقرت الحكومة خطتها بعد أشهر من خروج اللبنانيين، الذين بات 45 في المئة منهم يرزحون تحت خط الفقر، إلى الشوارع، ناقمين على الطبقة السياسية التي يحمـِّلونها مسؤولية الفساد والفشل في معالجة الأزمات.

ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع تراجع سعر صرف الليرة، التي تجاوز سعر صرفها عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار، بينما لا يزال السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.

وأبدت جهات عدة، بينها جمعية المصارف والهيئات الاقتصادية، اعتراضها على الخطة، معتبرة أنها تحتاج إلى مشاورات أوسع. ويرى محللون أن الخطة تعيد إنتاج الاقتصاد وتصميم الإدارة المالية بعيداً عن نظام الاقتصاد الحر الذي لطالما ميّز لبنان وشكل عامل جذب لرؤوس الأموال.

فرانس برس