عربي ودولي

"صراع عروش" في بيت الأسد.. أسماء تستغل غياب أنيسة

الحرة / ترجمات - واشنطن
التحديث 13 مايو 2020
لم يسمح للصحفيين استخدام لقب السيدة الأولى لأسماء الأسد إلا بعد وفاة زوجة حافظ
لم يسمح للصحفيين استخدام لقب السيدة الأولى لأسماء الأسد إلا بعد وفاة زوجة حافظ

قبل نحو 9 أعوام احتفلت مجلة فوغ بأسماء الأسد وأطلقت عليها اسم "زهرة الصحراء" وقدمتها على أنها امرأة ديناميكية إصلاحية لها دور هام في منظمات المجتمع المدني، وفي 2017 قامت المجلة بحذف ما يتعلق بها على موقعها ومنصاتها الإلكترونية.

تقرير نشره موقع "ديلي بيست" يرصد فيه بروز أسماء كلاعب قوي على الساحة السورية، وحتى أنه شبهها بسيرسي لانستر من سلسلة "صراع العروش" والتي تسعى وبأي طريقة للسيطرة وتصبح ملكة الممالك السبع.

ويسرد التقرير كيف أن أسماء ظهرت كسيدة إصلاحية في زمن طغت فيه الديكتاتورية في بلدها، حيث كانت تظهر كامرأة جذابة ومتعلمة بلهجة تظهر أنها من الطبقة المتوسطة العليا، وكانت لغتها الإنكليزية باللكنة البريطانية ظاهرة جدا، وتتبنى قضايا جديرة تهم المجتمع بشكل كبير.

أسماء كانت معروفة بحبها للإنفاق بسخاء على المجوهرات والملابس، وحتى في زمن الحرب، ظهرت أقاويل وأنباء تداولت في الشرق الأوسط بأن زوجها بشار اشترى لها لوحة بملايين الدولارات كهدية في عيد ميلادها.

أسماء ورغم صورتها الجيدة خارج البلاد، إلا أنها كانت تفتقر للتواصل الحقيقي مع المواطنين، وحتى في الداخل كان ينظر إليها ضمن النخب الأكثر ثراء على أنها مشكلة، وهو ما برز أكثر بعد وفاة والدة زوجها، أنيسة مخلوف في 2016 والتي كانت دائما ما تهمش دور أسماء.

وحتى بعد استلام بشار دفة الحكم في 2000 فقد كانت أنيسة تلعب دورا قويا في البلاد، ووسعت من نفوذ عائلتها وأقاربها ليصبحوا في مراكز قوة حقيقة داخل البلاد، ولكن ليس من خلال ابنها الرئيس.

ابنها المفضل ماهر سلمته السيطرة على الوحدات العسكرية الحيوية مثل الحرس الجمهوري وكتيبة الدبابات، وحتى الإشراف على أرباح بيع نفط محافظة دير الزور، وشقيقها محمد مخلوف وأولاده أصبحوا شخصيات بارزة ويتحكمون بكل ما يتعلق بالاقتصاد.

وحتى في الإعلام لم يكن يسمح للصحفيين الإشارة في المواد الصحفية لأسماء على أنها السيدة الأولى، وعلى عكس والدة بشار التي احتفظت بهذا اللقب حتى وفاتها.

أعلنت أسماء الأسد تغلبها على سرطان الثدي في أغسطس الماضي
أعلنت أسماء الأسد تغلبها على سرطان الثدي في أغسطس الماضي

وعلى مر السنوات تطورت الخصومات أيضا ما بين ماهر وخاله محمد الذي كان يرأس شركة الفرات للنفط السورية، ونظر كل منهما للآخر على أنه تهديد له، حسب التقرير.

وبعد 2016 بدأت أسماء في بناء قاعدة لنفسها بشكل قوي ومستقل عن عائلتها، وحتى أنها كانت تتحدى بعض أفراد وأقرباء عائلة زوجها الأسد، وسعت إلى تدمير إرث أنيسة من خلال إيجاد منافسين لأقطاب عائلة مخلوف من أقربائها.

ومنذ الربع الأخير من العام الماضي، وفي مطلع مايو الحالي عادت قصة رامي مخلوف ابن خال الرئيس والمتحكم بالعديد من المشاريع الاقتصادية الحيوية في البلاد ومن ضمنها قطاع الاتصالات إلى الواجهة.

ودارت العديد من الأقاويل حول رامي بين حبسه من قبل السلطات أو هربه خارج البلاد، أو أنه محجوز عليه في قصره في ضواحي دمشق، فيما تأكدت أنباء عن اعتقال مدراء في شركة سيرتيل للاتصالات التي يسيطر عليها، واعتقال مدراء آخرين تابعين له يديرون جمعية خيرية يتبع لها ميليشيا مسلحة.

المناورات مع رامي بدأت منذ أغسطس الماضي عندما طلبت روسيا من النظام السوري تسديد نحو 3 مليارات دولار، حيث حاول النظام في حينها الضغط على مخلوف من أجل دفع هذه الفاتورة.

سعت أسماء إلى تدمير إرث أنيسة بإيجاد منافسين لأقطاب عائلة مخلوف
سعت أسماء إلى تدمير إرث أنيسة بإيجاد منافسين لأقطاب عائلة مخلوف

وبحلول سبتمبر استطاعت أسماء وكادر من الموظفين المخلصين لها وضع يدهم على جمعية البستان التعاونية، وفي أكتوبر أعلن أيضا أنها ستنشئ شركة اتصالات ثالثة في سوريا وستستحوذ على حصة سيرتيل من السوق، والتي تبعها أمر لتجميد أموال شركات رامي في ديسمبر ومارس الماضيين.

وخلال هذه الفترة تنامى استهداف الأصول التي يملكها مخلوف ووضعها تحت إدارة أقارب أسماء الأسد، فيما أعلن في ديسمبر الماضي أيضا أنه تم تجميد أصول عمها وهو طريف الأخرس.

تحرك أسماء إلى المجال الاقتصادي تزامن مع خوضها حرب مع سرطان الثدي الذي أعلنت تعافيها منه في أغسطس الماضي، وبعد ذلك أصبحت تظهر في الإعلام بشكل دوري، كما أنها أصبحت تضع أبناءها في مقدمة العديد من المناسبات العامة في خطوة لاستمرار عائلة الأسد.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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العراق

عودة "هادئة" لداعش.. كيف ستحسم واشنطن وبغداد مسألة "سحب" القوات الأميركية من العراق؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
11 يونيو 2020
الولايات المتحدة أبقت على نحو 5200 عسكري في العراق
الولايات المتحدة أبقت على نحو 5200 عسكري في العراق

حذر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز من تزايد خطوة تنظيم داعش في العراق، مع الزيادة الملحوظة في هجماته خلال الفترة الماضية رغم أنها أقل حجما مما كانت عليه قبل إعلان هزيمته.

وقالت الصحيفة إن التنظيم شن مؤخرا هجمات صغيرة بأسلحة خفيفة وبتكلفة أقل من السابق، مشيرة إلى الهجوم الأخير على قرية مكشيفة في محافظة صلاح الدين السنية الذي استخدمت فيه عناصره قذائف صاروخية ومدفع رشاش خفيف وبنادق كلاشنيكوف.

ولكن على الرغم من أن المعركة الأخيرة ضد داعش أدت إلى تدمير قيادته وسيطرته وخفضت بشدة هجماته في العراق وسوريا، بدأت هجمات التنظيم في "الارتداد" خلال العام الماضي وزادت بشكل مطرد منذ منتصف عام 2019، وفقا لبيانات جمعها مايكل نايتس وأليكس ألميدا من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

وقال نايتس إنه "بالإضافة إلى الهجمات الصغيرة" التي يشنها التنظيم، فإنه "يحاول خلق معاقل ريفية".

وتشير التقارير الأخيرة إلى أن التنظيم كثف عملياته في المناطق الريفية بمناطق ديالى وصلاح الدين وشمال بغداد وكركوك ونينوى.

كانت الأهداف في البداية نقاط تفتيش الشرطة والميليشيات في المناطق النائية واغتيال المسؤولين المحليين الذين رفضوا التعاون معه، لكن مع انشغال قوات الأمن العراقية بفرض الحظر خلال جائحة كوفيد-19، حصل التنظيم على قدر أكبر من الحرية لشن عملياته.

وفي شهر أبريل وحده، نفذ داعش، بحسب تقارير سابقة، 87 هجمة إرهابية في تلك المناطق، أسفرت عن مقتل 183 شخصا. وأكدت السلطات العراقية وقوع 23 هجمة منها في الأسبوع الأول من شهر أبريل وحده.

وأطلقت الحكومة العراقية حملة عسكرية واسعة ضد داعش بدعم من التحالف الدولي في كركوك والحدود الفاصلة بينها وبين محافظة صلاح الدين. وجاء ذلك بعد أن شهدت المنطقة تحركات مكثفة لعناصره، مستغلين الطبيعة الوعرة التي يصعب على القوات العراقية تأمينها بشكل كامل.

وقتل 19 عنصرا من تنظيم داعش خلال ضربات جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي في العراق قبل أيام، أسفرت أيضا عن تدمير 46 كهفا شمال غربي كركوك.

عودة "هادئة" وتحديات عسكرية

تقرير نيويورك تايمز أشار إلى أن سبل التعامل مع العودة "الهادئة" للتنظيم وأشكال المساعدة الأميركية الممكنة ستكون محور النقاشات التي سيجريها المفاوضون الأميركيون والعراقيون الذين بدأوا حوارا استراتيجيا.

وقالت الصحيفة إن تزايد نشاط داعش في الفترة الماضية يأتي وسط نقاش حول مصير القوات الأميركية في العراق، التي يبلغ عددها حاليا نحو 5200 جندي ويتولون مهام مكافحة الإرهاب وتدريب القوات العراقية.

ورغم مساعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإبقاء عدد معقول من القوات هناك لمنع عودة التنظيم ولتكون "حصنا" ضد القوات الإيرانية في العراق، إلا أن هناك "ضغوطا" على الجانبين العراق والأميركي لخفض عدد هذه القوات، فالكونغرس زادت تساؤلاته حول هذا الأمر، والبنتاغون لا يريد إبقاء أكثر من الحد الأدنى الضروري بعد الهجمات التي تعرضت لها القوات الأميركية من قبل ميليشيات مدعومة من إيران.

ومنذ الهجوم الذي استهدف قوات أميركية في قاعدة عسكرية في مارس الماضي، وزع الجيش الأميركي قواته على عدد أقل من القواعد. وتم تعليق مهمة التدريب في الأشهر الماضية بسبب الجائحة.

وقالت الصحيفة إن مسؤولي البنتاغون يعتقدون أنهم قادرون على تنفيذ المهمة في العراق بأقل من نصف عدد القوة الحالية ولديهم بالفعل خطط لخفض عدد القوات لتكون بين 2500 إلى 3000.

وفي الجانب العراقي، مرر مجلس النواب في يناير قانونا يقضي بانسحاب القوات الأميركية من البلاد، لكن الحكومة العراقية لم تنفذ القرار غير الملزم، ويشعر الجيش العراقي بالتردد إزاء مغادرة القوات الأميركية بالكامل.

وقالت إنه رغم أن المسؤولين العراقيين يقولون إن بإمكانهم القتال على الأرض بأنفسهم، فإنهم يؤكدون أيضا حاجتهم إلى المساعدة في عمليات الاستطلاع والدعم الجوي والتدريب.

الشيخ شعلان الكريم، العضو السابق البرلمان الذي ينتمي إلى قرية مكشيفة التي تعرضت لهجوم داعش قال لنيويورك تايمز إن "الحكومة العراقية لا يمكنها محاربة داعش وحدها".

وحذر من أن الأسر التي لها علاقات بداعش ومُنعت من العودة إلى مناطقها تدفع رشاوى للعودة إلى منازلها في المنطقة. الصحيفة قالت إن هناك رغبة في الانتقام من قبل أقارب مقاتلي داعش في المناطق السنية الذين قتلوا أو سجنوا في المعارك ضد التنظيم، والعائلات السنية التي كانت تدعم داعش نسبيا يتم التعامل معها بريبة وتعاني من صعوبات في الحصول على وظائف وبعضهم يضطرون إلى العودة لصفوف داعش لأسباب مالية.

وأكد النائب العراقي السابق الذي حذر من خطر كل من داعش والميليشيات الشيعة على حد سواء أهمية الوجود الأميركي "ليس للمناطق السنية فقط ولكن للعراق بأكمله"، وفي "محافظة صلاح الدين نأمل في وجود أميركي اليوم، وليس غدا".

وكان تقرير سابق لموقع بيزنس إنسايدر قد حذر أيضا من عودة تنظيم داعش إلى العراق، وقال إن "الحكومة العراقية قد لا تستطيع التعامل معه".

وذكر مركز السياسة الدولية الأميركي أن نشاط داعش خاصة في المناطق الريفية خلال الشهور الأخيرة يشبه "حرب الاستنزاف التي يسعى التنظيم للبقاء من خلالها، وتبقي الفرصة أمام خلاياه النائمة لتستيقظ وتستهدف ما يعبر تلك المناطق من شاحنات تجارية ونفطية وقوافل أمنية ومجموعات سياحية تتنقل ما بين العراق وإيران".

الحرة / ترجمات - واشنطن