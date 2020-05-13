عربي ودولي

"عمل حربي".. واشنطن تتهم بكين بمحاولة قرصنة أبحاث حول كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
عادة ما تكون عملية تطوير اللقاحات طويلة ومرتفعة المخاطر.
عادة ما تكون عملية تطوير اللقاحات طويلة ومرتفعة المخاطر.

اتهمت الولايات المتحدة رسميا، الصين، بمحاولة قرصنة أبحاث تقوم بها مؤسسات ومراكز صحية أميركية حول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وحذرت السلطات الأميركية الباحثين في مجال الرعاية الصحية والعلمية، من أن قراصنة مدعومين من الصين يحاولون سرقة الأبحاث والملكية الفكرية المتعلقة بالعلاجات واللقاحات الخاصة بكوفيد-19.

وقال بيان صادر عن مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الأمن الوطني إنه تم تحذير المنظمات التي تجري أبحاثا عن المرض من "استهداف محتمل من قبل جمهورية الصين الشعبية".

وذكر البيان أن "جهود الصين لاستهداف هذه القطاعات تشكل تهديدا كبيرا لرد دولنا على  كوفيد-19".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت الأربعاء عن مسؤولين أميركيين قولهم إن قراصنة صينيين وإيرانيين يستهدفون بقوة الجامعات الأميركية وشركات الأدوية والرعاية الصحية بطريقة قد تعيق جهود إيجاد لقاح لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن المسؤولين قولهم إنه منذ الثالث من شهر يناير على الأقل، شن البلدان هجمات إلكترونية ضد مجموعة من الشركات والمؤسسات الأميركية التي تعمل على إيجاد لقاح لفيروس كورونا.

وأضافت أن "الهجمات أثارت تكهنات بين بعض المسؤولين بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمكن أن تنظر إلى الاعتداء على أنه هجوم مباشر على الصحة العامة للولايات المتحدة وهو بمثابة عمل حربي، لأن الهجمات ربما أعاقت أبحاث اللقاحات في بعض الحالات". 

وتشير الصحيفة إلى أن هذا التفسير سيمثل تصعيدا في الكيفية التي تنظر فيها الحكومة الأميركية للهجمات الإلكترونية ضد الولايات المتحدة.

وتتابع الصحيفة، في تقريرها، أن هذه المسألة دقت جرس الإنذار في جميع مفاصل الحكومة الأميركية.

وأكدت الصحيفة أن من المتوقع أن يصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، الأربعاء، ما أطلق عليه المسؤولون اسم "إعلان الخدمة العامة" فيما يتعلق بالصين، قائلين إن بكين ترعى هجمات إلكترونية واسعة النطاق مخصصة لسرقة الأبحاث المتعلقة باللقاحات. 

ورفض مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الأمن الوطني التعليق.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" فقد جمعت إدارة الرئيس دونالد ترامب أيضا معلومات استخبارية تفيد بأن إيران أو وكلاءها كانوا يستهدفون بشكل منفصل المنشآت ذاتها، بحسب كبار مسؤولي الإدارة الذين رفضوا تقديم تفاصيل إضافية. 

وتضيف أن المسؤولين رفضوا تقديم أدلة أو تفاصيل عن المعلومات الاستخبارية التي تستند إليها تقييماتهم، وقالوا إن المعلومات التي جمعتها الإدارة في الأسابيع الأخيرة شكلت أساس التقييمات.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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عادة ما تكون عملية تطوير اللقاحات طويلة ومرتفعة المخاطر.
عربي ودولي

"عمل حربي".. واشنطن تتهم بكين بمحاولة قرصنة أبحاث حول كورونا

أزمة كورونا

كورونا ليس مرضا تنفسيا.. الفيروس يضرب الجسد بأكمله

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
أعراض كورونا لا تقتصر على الجهاز التنفسي وتصيب الجسد بأكمله
أعراض كورونا لا تقتصر على الجهاز التنفسي وتصيب الجسد بأكمله

توصل الأطباء الذين يعالجون مرضى فيروس كورونا المستجد إلى أن الفيروس ليس مرضا يستهدف الجهاز التنفسي فحسب، بل يستهدف الجسم بأكمله بمجموعة من المتلازمات الغريبة والمخيفة، بما في ذلك جلطات الدم من جميع الأحجام، والفشل الكلوي، والتهاب القلب والمضاعفات المناعية، وفق تقرير لشبكة سي أن أن الأميركية.

ونقل التقرير عن مختصين أن المرض "في بعض الحالات تكون له آثار شديدة على قدرة المريض على التنفس، وفي حالات أخرى يبدو أنه مرتبط بفشل جميع الأعضاء، والآن يرتبط بالآثار المناعية لدى الأطفال".

ومن بين ما يثير القلق لدى الأطباء هو مهاجمة الفيروس بطانة الأوعية الدموية، والتي بدورها تسبب تخثر ا غير طبيعي للدم.

وقد أبلغت فرق أخرى من الأطباء عن سكتات دماغية غير عادية في المرضى الأصغر سنا، فضلا عن الانسدادات الرئوية، وهو الاسم الطبي لجلطات الدم في الرئتين.

وقال الدكتور أورين فريدمان، الذي يعتني بمرضى كوفيد-19 في وحدة العناية المركزة في مركز سيدارس سيناي الطبي في لوس أنجليس، إن علماء الأمراض يجدون جلطات دموية صغيرة في أصغر الأوعية أيضا.

وقال فريدمان للشبكة "يبدو أن الفيروس يؤثر على تجلط الدم ويبدو أنه يؤثر بشكل مباشر على الأوعية الدموية، وهذا يعني أنه يؤثر على الجسم كله".

كما يتسبب الفيروس في رد فعل الجهاز المناعي للأطفال عبر واحدة من المتلازمات الأكثر رعبا وهي متلازمة التهابات مشابهة لمرض كاواساكي.

وهذا المرض الذي لا يعرف سببه، عادة ما يصيب الأطفال دون الخامسة وتصاحبه أعراض الحمى والطفح الجلدي وتورم الغدد، وفي الحالات الخطرة التهاب شرايين القلب.

وأشار التقرير إلى أحد الأعراض المحيرة التي بات يطلق عليها "أصابع كوفيد"، حيت يظهر تورم أحمر أو أرجواني على أصابع القدم.

وقال طبيب الرئة في كليفلاند كلينك الدكتور هومبرتو تشوي إن من الممكن أن يكون هذا رد فعل جلدي أو ناجما عن جلطات صغيرة في الأوعية الدموية الموجودة في أصابع القدم.

الحرة / ترجمات - واشنطن