عربي ودولي

كورونا يهزم مصارع سومو شابا بعد أن شلّ عدة أعضاء في جسمه

فرانس برس
13 مايو 2020
شوبوشي المصارع في الفئات الدنيا وعضو فريق تاكاداغاوا في طوكيو
شوبوشي المصارع في الفئات الدنيا وعضو فريق تاكاداغاوا في طوكيو

توفي مصارع سومو بعمر الثامنة والعشرين في اليابان بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وفشل عدة أعضاء في جسمه، ليصبح الضحية الأولى للفيروس في الرياضة التقليدية في البلاد، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي.

وبعد معاناته مع الفيروس منذ أكثر من شهر، توفي شوبوشي، المصارع في الفئات الدنيا وعضو فريق تاكاداغاوا في طوكيو، الأربعاء.

وعانى المصارع من ارتفاع في درجة الحرارة في 4 و5 أبريل الماضي، لكنه واجه مشكلات في التواصل مع مكتب الهيئة الصحية العامة لأن خطوط الهاتف كانت مشغولة باستمرار، بحسب ما أشار اتحاد السومو في بيان.

وبعد رفض استقباله من مستشفيات عدة، أدخل أخيرا إلى مستشفى في طوكيو مساء الثامن من أبريل بعد بصقه الدماء من فمه أثناء السعال.

وجاءت نتيجة أول فحص كوفيد-19 خضع له سلبية، لكن الثاني أتى ايجابيا في 10 أبريل بعد نقله إلى مستشفى آخر، حيث وضع في عناية مشدّدة في 19 من الشهر ذاته.

وقال رئيس الاتحاد هاكاكو لا يمكننا العثور على كلمات نصف بها القلوب المكسورة لعائلته.

تابع كان من المؤلم جدا مواجهته المرض لأكثر من شهر، لكن كمصارع سومو ثابر وصمد وتحمل حتى النهاية... نتمنى أن يرقد بسلام الآن.

وجاءت نتائج عدد قليل من المصارعين في الفئات الدنيا والمتدربين إيجابية، بالإضافة إلى مدير فريق سومو في اليابان.

وأجبرت الجائحة الاتحاد على إلغاء بطولته المقبلة والتي كانت مقررة الشهر الجاري.

وسبق إلغاء إحدى الدورات مرة واحدة على مدى نصف قرن، وذلك في العام 2011 بسبب فضيحة تلاعب بالنتائج.

وأقيمت بطولة باشو الربيعية في أوساكا خلال شهر مارس الماضي دون جماهير، فيما أحاط بعض الحكام بالمصارعين في قاعة خالية.

ونقل الحدث مباشرة على القناة الرسمية، حيث كانت تسمع أصوات أقدام المصارعين على الأرض الطينية.

وتم تعديل بعض الطقوس على غرار مغرفة المياه التقليدية التي يمنحها الفائز للمشارك التالي على الحلبة.

وهناك ست دورات سنوية في جميع انحاء اليابان ويأمل الاتحاد في تنظيم البطولة التالية وراء أبواب موصدة.

وكان انتشار الفيروس محصورا نسبيا في اليابان مقارنة مع دول أخرى، وقد حصد 668 وفاة من أصل 16 ألف حالة، لكن الحكومة أعلنت حال طوارئ في مختلف أنحاء البلاد.

فرانس برس

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اعتقال "أول الأشرار".. الكاظمي أمام مهمة شاقة في العراق

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
يتمتع الكاظمي بعلاقات طيبة مع واشنطن وطهران بحكم عمله السابق رئيسا لجهاز المخابرات العراقي
يتمتع الكاظمي بعلاقات طيبة مع واشنطن وطهران بحكم عمله السابق رئيسا لجهاز المخابرات العراقي

يواجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مهمة شاقة لتحقيق الاستقرار في العراق، في بلد يمر بأصعب تحد له منذ سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من البلاد في 2014، وفقا لصحيفة " فاينانشال تايمز" البريطانية.

وقالت الصحيفة في تقرير نشر الأربعاء إن الكاظمي، رئيس جهاز المخابرات السابق، أقدم بعد أقل من أسبوع على توليه مهام منصبه باعتقال "أول الأشرار" في إشارة منها إلى عناصر ميليشيا "ثأر الله" في البصرة.

وكان الكاظمي أعلن الاثنين الماضي اعتقال عناصر تابعين للميليشيا بعد قيامهم بفتح النار على محتجين في البصرة مما تسبب بمقتل شخص.

وتضيف الصحيفة أن هذه " الاعتقالات كانت محاولة من الكاظمي لإظهار أن تعهده بإنهاء دائرة العنف ضد المحتجين في العراق، هي أكثر من مجرد كلام".

سلط تقرير الصحيفة أيضا الضوء على مجموعة تحديات تمر بالبلاد من بينها الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، والتوتر القائم بين الميليشيات الموالية لإيران والقوات الأميركية المنتشرة في العراق.

وتنقل الصحيفة عن ماريا فانتابيه من مركز الحوار الإنساني ومقره جنيف القول إن هذه "الخلفية الجيوسياسية الفوضوية ستجعل من الصعب للغاية على الكاظمي معالجة مشاكل الناس".

وتضيف "طالما أن المنافسة بين الولايات المتحدة وإيران تحدث في العراق، فلن يحصل تقدم في أي ملف آخر داخل البلاد".

وتابعت فانتابيه أن "ذلك يعني أيضا أنه يجب على الكاظمي أن يجد طريقة لتقليل تأثير الحرب بالوكالة بين واشنطن وطهران على العراق، وقد تساعد تجربته الاستخباراتية، بصفته رئيس المخابرات العراقية منذ عام 2016، فقد عمل مع المسؤولين الأميركيين والإيرانيين ويمكن أن يكون وسيطا يثق به كلا الجانبين".

أما على الصعيد المحلي، فتؤكد الصحيفة أنه يمكن لمحاولات الكاظمي استرضاء الحركة الاحتجاجية أن تكسبه بعض الوقت، بعد القرارات التي اتخذها مؤخرا والمتمثلة بإطلاق سراح المحتجين المعتقلين وترقية الجنرال عبد الوهاب الساعدي وفتح تحقيق في مقتل المتظاهرين.

وتضيف "لكن مع وجود الكثير من العوائق المباشرة أمام الكاظمي، فإن التوقعات منخفضة في إمكانية نجاحه بتنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها العراق"، مشيرة إلى أنه "في أحسن الأحوال، يمكنه محاولة تثبيت السفينة".

وتنقل عن المحلل السياسي ساجد جياد القول: "لقد فهم (الكاظمي) أنه لا يستطيع هزيمة الأحزاب السياسية، لكنه موجود لتحقيق الاستقرار في البلاد".
 

الحرة / ترجمات - واشنطن