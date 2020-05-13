عربي ودولي

كوناراك.. إيران لا تستبعد فرضية وقوع "عمل عدائي"

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
إيران تتهم "الأعداء" عند حدوث أي كارثة - الصورة للمناورات البحرية التي تعرضت خلالها كونارك للتدمير
إيران تتهم "الأعداء" عند حدوث أي كارثة - الصورة للمناورات البحرية التي تعرضت خلالها كونارك للتدمير

لم تستبعد طهران فرضية وقوع "عمل عدائي" في الضربة الصاروخية "الصديقة" التي استهدفت سفينة الدعم الإيرانية كوناراك مساء الأحد، وأسفرت عن مقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين.

وأقرت إيران في بادئ الأمر بأن الحادث كان عرضيا، موضحة في فيديو نشر على موقع آجاء  العكسري، أن جهاز القذائف الصاروخية  تعرض لخلل عطـَّل رأسه الحربي وأعطاه توجيهات خاطئة تسببت في إصابة سفينة الدعم. 

 لكن المقطع لم يستبعد في ذات الوقت، أن يكون الحادث نتيجة "حرب إلكترونية من قبل العدو"، في إشارة إلى الولايات المتحدة. لكن الفيديو لم يقدم أي دليل يدعم ادعاءه هذا، بحسب موقع راديو فاردا.

وخلال الساعات الماضية، أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن ميناء شاهد رجائي، الذي بدأ يشهد مؤخرا تركيب محطات حاويات جديدة لمشاريع نفطية، تعرض لهجوم إلكتروني.

كما زعمت بعض وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن حادثة النيران الصديقة التي أصابت البارجة كوناراك، والتي وقعت على بعد 700 كيلومتر من ميناء رجائي أثناء القيام بمناورة بحرية في خليج عمان، مرتبطة بالتوترات السيبرانية التي تشهدها المنطقة.

وكانت صحيفة جيروزالم بوست قد كشفت مؤخرا، أن حربا جديدة من نوع آخر تلوح في أفق الشرق الأوسط، وهي الحرب السيرانية بين إيران من جهة والولايات المتحدة وبعض الدول العربية وإسرئيل، من جهة أخرى.

وغالبا ما تلقي الجمهورية الإسلامية باللوم على "الأعداء" في محنها أو مشاكلها.

فمع بداية أزمة فيروس كورونا، ألمح كبار المسؤولين، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي، إلى أن "العدو" صمم الفيروس القاتل خصيصا لاستهداف الإيرانيين.

 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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كوناراك.. إيران لا تستبعد فرضية وقوع "عمل عدائي"

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"العصائب" تهدد وسط تصدع في صفوف الميليشيات بالعراق

الحرة - واشنطن
13 مايو 2020
مقاتلون من "عصائب أهل الحق" (أرشيف)
مقاتلون من "عصائب أهل الحق" (أرشيف)

هدد القيادي في ميليشيا عصائب أهل الحق العراقية جواد الطليباوي، الثلاثاء، بالرد على إحراق مقرات الميليشيا بشكل "صاعق"، مؤكدا أن الحركة المسلحة اضطرت للقبول بخيارات "مريرة" شبهها بـ"أكل الميتة"، في إشارة كما يبدو إلى التصويت على منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي.

وقال الطليباوي في بيان إن العملية السياسية مرت في الفترة الماضية بمخاضات عسيرة اضطرت بسببها القوى السياسية "إلى تقديم التنازلات لتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية، الأمر الذي اضطرها إلى القبول على مضض بخيارات مريرة هي أشبه بأكل لحم الميتة".

وصوتت كتلة الفتح، التي تنتمي لها العصائب، بالموافقة على منح الثقة لحكومة الكاظمي نهاية الأسبوع الماضي، بعد فشل تكليف اثنين من المرشحين لرئاسة الوزراء، وبقاء الحكومة المستقيلة على رأس البلاد لعدة أشهر.

واتهمت ميليشيات مثل النجباء وكتائب حزب الله، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالاشتراك في عملية قتل القيادي في الحرس الثوري قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد أبو مهدي المهندس، بطائرة أميركية من دون طيار بداية يناير الماضي حينما كان الكاظمي رئيسا للمخابرات العراقية.

لكن زعيم الكتلة، وقائد ميليشيا بدر، هادي العامري، نفى التهم عن الكاظمي ودعم ترشيحه للمنصب، مما أثار انقساما واتهامات بين صفوف الميليشيات، ولاسيما بالتزامن مع جهود لدمج بعض الفصائل ضمن القوات العراقية النظامية.

ووفق تحليل لمجلة فورين بوليسي، ترصد فيه خسائر إيران في العراق بتراجع نفوذها، فإنه رغم الفراغ المؤسسي بعدما أجبرت الحكومة على الاستقالة بعد احتجاجات شعبية، وانسحاب قوات التحالف من العديد من القواعد في البلاد، فإن هناك تحركات لدمج مزيد من قوات الحشد الشعبي في القوات العراقية.

وإذا نجحت الحكومة العراقية الجديدة في هذا المجال، فسيكون بإمكانها تقليص نفوذ الجماعات المسلحة القوية المشكوك في ولائها للدولة العراقية، وفقا للمجلة.

وحدات الحشد الشعبي تشكلت رسميا في 2014 بهدف محاربة تنظيم داعش، وشارك فيها العديد من الفصائل والألوية التي أسست قبل ذلك بسنوات بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وفي 23 أبريل الماضي أعلن رسميا بأن أربعة فصائل تتبع للحشد الشعبي ستنفصل وتصبح تابعة لمكتب رئيس الوزراء، وهي تضم نحو 100 ألف مقاتل سيصبحون خارج إطار ونفوذ الحشد ونفوذ إيران.

وأشارت مجلة فور ين بوليسي إلى أن نفوذ كتائب حزب الله يشهد انحسارا منذ مقتل زعيمها أبو مهدي المهندس، إلا إن الخطر يكمن في احتمال أن تخرج الكتائب عن السيطرة على نحو أكبر في محاولتها عدم خسارة قوتها ونفوذها في العراق.

الحرة - واشنطن