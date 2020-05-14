عربي ودولي

روسيا توقف العمل بأجهزة تنفس اصطناعية احترقت وقتلت أربع مرضى

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
أجهزة تنفس اصطناعية
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أعلنت هيئة تنظيمية في قطاع الرعاية الصحية في روسيا وقف استخدام طراز معين من أجهزة التنفس الصناعي الطبية الروسية المصنعة بعد الأول من أبريل وذلك بعد حريقين اندلعا في مستشفيين، أفادت تقارير بعلاقتهما بجهازين من هذا الطراز.

وكان جهاز التنفس الصناعي (أفينتا-أم أس) مستخدما في مستشفى سان جورج بمدينة سان بيترسبرغ حيث لقي خمسة أشخاص حتفهم في حريق الثلاثاء، وأيضا في مستشفى في موسكو حيث اندلع حريق أودى بحياة شخص آخر يوم السبت.

وقالت الهيئة التنظيمية، روسزدراف نادزور، إنها ستتحقق من جودة وسلامة أجهزة التنفس في المستشفيين.

وقامت السلطات بشراء المئات من Aventa-Ms لمساعدة المستشفيات على التعامل مع مرضى فيروس كوفيد- 19.

وعلى الرغم من أن عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في روسيا لا يزال قليلا مقارنة بالدول الأخرى، إلا أن عدد حالات الإصابة بها يبلغ 242.271 وهو ثاني أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة.

يذكر أن روسيا أرسلت مجموعة من أجهزة التهوية نفسها إلى الولايات المتحدة في أوائل أبريل، على الرغم من أن المسؤولين الأميركيين قالوا إن الآلات لم تكن مطلوبة.

منظمة الرعاية الصحية الحكومية (Roszdravnadzor) قالت في بيان إنها ستعلق استخدام جميع هذه الآلات في روسيا، ولا سيما التي صنعت بعد الأول من أبريل.

ولم توضح المنظمة على الفور عدد أجهزة التهوية الجديدة المعنية بقرار التعليق.

وذكرت بيانات المشتريات العامة التي استشهدت بها وكالة أنباء انترفاكس، التي نقلت الخبر أول مرة، أن مستشفى سانت جورج في سان بيترسبرغ أنفق 441 مليون روبل (6 ملايين دولار) في الشهر الماضي على شراء 237 من أجهزة التهوية تلك.

وأضافت أن عقد الشراء اكتمل في 24 أبريل.

ويتم تصنيع أجهزة التهوية في مصنع الأورال لهندسة الآلات (UPZ) في منطقة سفيردلوفسك.

وقالت شركة "تكنولوجي راديو تكنولوجيز" (KRET) ، التي تسيطر على "يو بي زد" ، الثلاثاء، إن أجهزتها اجتازت جميع الاختبارات اللازمة واستخدمتها المنشآت الطبية في روسيا منذ عام 2012 دون أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

وحثت الناس على تجنب التسرع في الاستنتاجات حتى تُعرف نتيجة التحقيقات الرسمية في الحرائق.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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نصرالله يمعن بنسف قرار لبنان الرسمي لتعويم الأسد: سوريا جاهزة والمماطلة لبنانية

الحرة - دبي
14 مايو 2020
كلام نصرالله نسف بالشكل والمضمون جلسة مجلس الدفاع
كلام نصرالله نسف بالشكل والمضمون جلسة مجلس الدفاع

 لم يجف حبر البيان الذي صدر عن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان عقب اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون بحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والمدعي العام التمييزي، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، حتى أطل زعيم "حزب الله" حسن نصرالله ونسف مقرراته بشكل كامل.

وكان المجلس الأعلى للدفاع عقد يوم أمس جلسة مخصصة لعرض الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة عمليات التهريب عبر المعابر الحدودية غير الشرعية، وتم اتخاذ القرار بإقفال كل المعابر غير الشرعية، وزيادة عدد المخافر الحدودية، ووضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية، وتحديد سير الشاحنات والصهاريج وتسيير دوريات لمراقبتها وتسطير محاضر ضبط بحق كل مشارك أو مسهل في عمليات التهريب.

كما تقرر رفع توصيات من المجلس الأعلى للدفاع الى مجلس الوزراء لتشريع بعض الإجراءات، لاسيما التي تحتاج تعديل قوانين كما في موضوع الرسوم الجمركية ومصادرة آليات التهريب وغيرها.

لم تمض ساعات على تلاوة مقررات المجلس حتى أطل نصر الله في كلمة متلفزة في ذكرى مقتل القيادي في الحزب مصطفى بدر الدين، مؤكدا أن "لبنان وحده لا يمكنه أن يعالج هذه المشكلة"، داعيا إلى "تعاون بين الدولتين، بين الجيشين، بين المؤسسات الأمنية في البلدين"، وتابع: "هذا الأمر طريقه الوحيد أيضاً هو التعاون الثنائي بين حكومتي وجيشي لبنان وسوريا (...)" والأخيرة "سوريا جاهزة بدرجة كبيرة جداً وعالية جداً، التأخير والتعطيل والتأجيل والمماطلة هي لبنانية، ويجب أن يخرج لبنان من هذا الأمر بشكل واضح".

كلام نصرالله نسف بالشكل والمضمون جلسة مجلس الدفاع التي لم تأت على ذكر التنسيق مع سوريا، فارضا قرار دويلته على قرار الدولة التي يتم استنزافها عبر المعابر غير الشرعية ذهابا وإيابا.

ورغم أن أكثر ما يشغل الرأي العام اللبناني هو تهريب مادتي المازوت والطحين المدعومين من المصرف المركزي بالعملة الصعبة، إلى سوريا، بل لا يخفى على أحد قضية التهرب الجمركي عبر البضائع المهربة من سوريا إلى لبنان وهي تشمل الخضار والفواكه ومنتجات غذائية وقطنية وغيرها، وهذا ما يغرق السوق اللبنانية بمواد لم تخضع للتعرفة الجمركية وتكتسح بذلك البضائع والمنتجات المصنعة محليا، وتؤدي أيضا إلى كساد المنتجات الزراعية اللبنانية التي تصبح تكلفة زراعتها وتوزيعها في السوق أعلى من تلك المهربة من سوريا.

وكان لبنان ضج مع بداية الأسبوع بفضيحتين تتعلقان بتهريب كميات كبيرة من مادة المازوت مدعوم الثمن إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعية، وتهريب الطحين اللبناني المدعوم كذلك إلى سوريا، ووجهت أصابع الاتهام فيهما مباشرة إلى "حزب الله" الذي يسيطر على هذه المعابر ويستخدمها في نقل سلاحه ومقاتليه، كما وضعت هذه الاتهامات حليف حزب الله أي التيار الوطني الحر والحكومة مجتمعة في دائرة الاستهداف كون عدم مشاركتهم مباشرة لا تعفيهم من كونهم يستفيدون ماديا من ناحية ويسهلون عمل كارتل (Cartel) التهريب الذي يديره الحزب.

أكثر من 2 مليون ليتر تهرب إلى سوريا يوميا
تهريب المازوت والطحين من لبنان إلى سوريا.. فضيحة بتوقيع "حزب الله"
فضيحتان مدويتان هزتا لبنان خلال الأيام الماضية، وهما تتعلقان بتهريب كميات كبيرة من مادة المازوت مدعوم الثمن من مصرف لبنان إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعية، والفضيحة الثانية هي تهريب الطحين اللبناني المدعوم كذلك إلى سوريا

ومنذ أيام حاولت مديرية الجمارك منع قافلة صهاريج لتهريب كمية كبيرة من المازوت الى سوريا، وتم توقيف كافة صهاريج المازوت المنطلقة من بيروت إلى البقاع عند نقطة ضهر البيدر للحد من عملية التهريب، ما دفع أصحاب الصهاريج إلى افتعال حالة من الفوضى وركنوا الصهاريج وسط الطريق بالاتجاهين مما أحدث زحمة خانقة طيلة ساعات، وفجأة وصلت عناصر من حزب الله على متن سيارات رباعية الدفع وعملت على فتح الطريق وإعادة تسيير الصهاريج بحج فض الإشكال وإنهاء المسألة مع الجمارك والقوى الأمنية".
 

 

 


كلام نصرالله لاقى ردود فعل سلبية كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي من الناشطين الذين يريدون ان تكون حلول مشاكل البلد بيد الدولة، وليست الدويلة التي تتحكم في المفاصل السيادية، فانهالت التعليقات على خطابه الذي وصفه البعض بأنه جاء لتعويم النظام السوري على حساب الدولة اللبنانية ومصالح شعبها.

وسأل أحد الناشطين: "اذا الأسد لا سلطة له خارج قصره فكيف له قدرة على ضبط المعابر، مافيات ايران المستفيد الاول والاخير من التهريب".
 

الحرة - دبي