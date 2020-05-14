روسيا توقف العمل بأجهزة تنفس اصطناعية احترقت وقتلت أربع مرضى

أعلنت هيئة تنظيمية في قطاع الرعاية الصحية في روسيا وقف استخدام طراز معين من أجهزة التنفس الصناعي الطبية الروسية المصنعة بعد الأول من أبريل وذلك بعد حريقين اندلعا في مستشفيين، أفادت تقارير بعلاقتهما بجهازين من هذا الطراز.

وكان جهاز التنفس الصناعي (أفينتا-أم أس) مستخدما في مستشفى سان جورج بمدينة سان بيترسبرغ حيث لقي خمسة أشخاص حتفهم في حريق الثلاثاء، وأيضا في مستشفى في موسكو حيث اندلع حريق أودى بحياة شخص آخر يوم السبت.

وقالت الهيئة التنظيمية، روسزدراف نادزور، إنها ستتحقق من جودة وسلامة أجهزة التنفس في المستشفيين.

وقامت السلطات بشراء المئات من Aventa-Ms لمساعدة المستشفيات على التعامل مع مرضى فيروس كوفيد- 19.

وعلى الرغم من أن عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في روسيا لا يزال قليلا مقارنة بالدول الأخرى، إلا أن عدد حالات الإصابة بها يبلغ 242.271 وهو ثاني أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة.

يذكر أن روسيا أرسلت مجموعة من أجهزة التهوية نفسها إلى الولايات المتحدة في أوائل أبريل، على الرغم من أن المسؤولين الأميركيين قالوا إن الآلات لم تكن مطلوبة.

منظمة الرعاية الصحية الحكومية (Roszdravnadzor) قالت في بيان إنها ستعلق استخدام جميع هذه الآلات في روسيا، ولا سيما التي صنعت بعد الأول من أبريل.

ولم توضح المنظمة على الفور عدد أجهزة التهوية الجديدة المعنية بقرار التعليق.

وذكرت بيانات المشتريات العامة التي استشهدت بها وكالة أنباء انترفاكس، التي نقلت الخبر أول مرة، أن مستشفى سانت جورج في سان بيترسبرغ أنفق 441 مليون روبل (6 ملايين دولار) في الشهر الماضي على شراء 237 من أجهزة التهوية تلك.

وأضافت أن عقد الشراء اكتمل في 24 أبريل.

ويتم تصنيع أجهزة التهوية في مصنع الأورال لهندسة الآلات (UPZ) في منطقة سفيردلوفسك.

وقالت شركة "تكنولوجي راديو تكنولوجيز" (KRET) ، التي تسيطر على "يو بي زد" ، الثلاثاء، إن أجهزتها اجتازت جميع الاختبارات اللازمة واستخدمتها المنشآت الطبية في روسيا منذ عام 2012 دون أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

وحثت الناس على تجنب التسرع في الاستنتاجات حتى تُعرف نتيجة التحقيقات الرسمية في الحرائق.