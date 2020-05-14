لدفع التهم عنها.. الصين أطلقت حملة "الذئاب المحاربة" وفشلت

وجه باحثون ومستشارون سياسيون صينيون بارزون انتقادات حادة لدبلوماسيين ووسائل اعلام حكومية نتيجة فشلهم في تحسين صورة بكين التي تأثرت كثيرا حول العالم بعد انتشار فيروس كورونا.

وقالت صحيفة " South China Morning" التي تصدر في هونغ كونغ إن الانتقادات تركزت على ما يعرف باسم دبلوماسيي "الذئاب المحاربة" ووسائل الإعلام الحكومية في الصين، بحجة أن جهودهم للدفاع عن تعامل بكين مع وباء كوفيد-19 تأتي بنتائج عكسية.

ووفقا للصحيفة فقد عمدت "الذئاب المحاربة" الصينية ووسائل الإعلام الحكومية إلى تغذية المشاعر القومية تجاه الغرب، شجعهم في ذلك نجاح البلاد في احتواء تفشي الوباء في الداخل، وسخطهم لما يعتبرونه انتقادات غير عادلة للصين من الخارج.

وتضيف "لكن بعض كبار مستشاري السياسة الخارجية في البلاد يقولون إن التعصب للقومية لن يؤدي إلا إلى دفع العالم بعيدا عن الصين".

وتنقل الصحيفة عن أستاذ العلاقات الدولية بجامعة رنمين الصينية شي ين هونغ قوله إن "هذه الجهود فشلت في إدراك التعقيدات التي ظهرت على المسرح العالمي خلال الوباء، ويتم القيام بها على عجل، لذلك هناك فجوة كبيرة بين الهدف منها، وما يتم تحقيقه".

وأضاف أن الصين يجب أن تغير المسار "في أقرب وقت ممكن"، وبدلا من ذلك تتخذ نهجا أكثر دقة تجاه المشاعر المعادية للصين المتزايدة بين صناع السياسة في واشنطن.

ويتصاعد الضغط على الصين من أجل السماح بالتحقيق في مصدر تفشي الفيروس، حيث تضغط الولايات المتحدة ودول أخرى على بكين لمزيد من الشفافية.

ومن بين الشخصيات الرسمية التي تندرج ضمن "الذئاب المحاربة"، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ليو جيان تشاو، صاحب نظرية أن الولايات المتحدة هي من قامت بنشر الوباء في مدينة ووهان.

وأيضا المبعوث الصيني في فرنسا لو شاي الذي تسبب بأزمة بين بكين وباريس بعد أن اتهم الحكومة الفرنسية بترك مواطنيها يموتون في دور رعاية المسنين بسبب فيروس كورونا.