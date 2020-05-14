عربي ودولي

للسيطرة على سوق المافيا.. إيطاليا تصحح أوضاع المهاجرين

فرانس برس
14 مايو 2020
كل صيف يأتي الآلاف من العمال إلى إيطاليا
كل صيف يأتي الآلاف من العمال إلى إيطاليا

قررت الحكومة الإيطالية، الأربعاء، تنظيم أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في القطاع الزراعي أو كمساعدين محليين بشكل مؤقت للسيطرة على السوق السوداء والسماح لهم بالحصول على الرعاية الصحية في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في مؤتمر صحافي "توصلنا إلى نتيجة مهمة (...) في إطار مكافحة الجريمة وفي وضع حد للسوق السوداء في الوظائف".

وأوضح كونتي أنّ العمال المهاجرين سيضمنون "مستوى مناسبا من الرعاية الصحية" في مواجهة "هذه الأزمة الصحية الاستثنائية". 

وكل صيف يأتي الآلاف من العمال الأفارقة، إضافة إلى عمال بلغاريين ورومانيين، إلى إيطاليا للمشاركة في حصد الفواكه والخضروات.

وهم يحصلون عادة على رواتب متدنية نظير ساعات عمل طويلة وينامون في مخيمات غير صحية.
وتستغل عصابات المافيا الكثير منهم في أنشطة غير قانونية.

وسيتعين على المستفيدين من المخطط الجديد أن يثبتوا أن لديهم خبرة في العمل في القطاع الزراعي أو المحلي. كما يطالب المرسوم الحكومي باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أمن ونظافة سكن العمال.

ووصف عدد من المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية، بما في ذلك منظمة أوكسفام الإيطالية والمنظمات المرتبطة بالكنيسة، الاجراء بأنه "خطوة أولى مهمة (...) نحو الاعتراف بحقوق  مئات الآلاف من الأجانب الموجودين" في إيطاليا و"الدفاع عن كرامتهم".

فرانس برس

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للسيطرة على سوق المافيا.. إيطاليا تصحح أوضاع المهاجرين

خمس ناقلات نفط إيرانية تتجه نحو فنزويلا
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طهران تتحدى واشنطن.. ناقلات نفط تتجه نحو فنزويلا

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طهران تتحدى واشنطن.. ناقلات نفط تتجه نحو فنزويلا

رويترز
14 مايو 2020
خمس ناقلات نفط إيرانية تتجه نحو فنزويلا
خمس ناقلات نفط إيرانية تتجه نحو فنزويلا

انطلقت ناقلة محملة بالنفط من ميناء إيراني نحو فنزويلا، وفقا لما أشارت إليه معلومات تتبع السفن في موقع "Refinitiv Eikon"، الأربعاء، وفقا لما ذكرته رويترز. 

وعبرت ناقلة "Clavel" مضيق السويس بعد أن تم تعبئتها بنهاية مارس في ميناء بندر عباس.

وتعد هذه آخر خطوة بين الدولتين اللتين تعدان جزءا من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وتعد منتجاتهما النفطية عرضة للعقوبات الأميركية. خلال الشهر الماضي توجهت أيضا عدة رحلات جوية من طهران وجلبت مواد للمساعدة في إنقاذ مصفاة "كاردون" النفطية، والمسؤولة عن إنتاج 310 آلاف برميل يوميا. 

وانهارت شبكة إنتاج النفط الفنزويلية، والتي كانت تبلغ 1.3 مليون برميل يوميا، بسبب قلة الاستثمارات وإهمال أعمال الصيانة خلال السنوات الأخيرة من قبل الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، وفقا لما نقله موقع "راديو فردا". 

وقد فرضت الإدارة الأميركية عقوبات ضد شركة "Petroleos de Venezuela" أو "PDVSA" النفطية التي تديرها الحكومة الفنزويلية، في مسعى للإطاحة بمادورو الذي تتهمه بتزوير الانتخابات عام 2018.

وعلى الرغم من العقوبات الأميركية واعتراف واشنطن بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا، لا يزال مادورو ومؤيدوه يحكمون قبضتهم على السلطة.

وذلك بفضل الدعم الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي الروسي، وكذلك دعم الصين وكوبا.

وأظهرت البيانات أن أربع ناقلات بنفس الحجم تحمل الراية الإيرانية ومحملة بالنفط ترسو في ميناء بندر عباس، وأنها انطلقت أو على وشك الانطلاق عبر المحيط الأطلسي من خلال قناة السويس، ولم تحدد الناقلات الأربع وجهتها النهائية بعد. 

لكن إحدى الناقلات باسم "Fortune" ظهرت على جدول الرحلات القادمة إلى ميناء فنزويلي، وفقا لما ذكره شخص مطلع بالقضية، وذكر مسؤولون معارضون حصولهم على معلومات بأن الناقلات الخمس باتجاهها نحو فنزويلا. 

رويترز