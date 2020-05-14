عربي ودولي

نائبة أميركية تتهم الصين بنشر فيروس كورونا عمدا.. وتوضح الأسباب

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
النائب عن الحزب الجمهوري الأميركي ليز تشيني
النائب عن الحزب الجمهوري الأميركي ليز تشيني

قالت النائبة عن الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة ليز تشيني إن انتشار الفيروس التاجي دوليا كان قرارا استراتيجيا اتخذته الصين لضمان أن يعاني الجميع من أزمة اقتصادية، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن تايمز.

وخلال حديثها في برنامج "فوكس أند فراندس" الذي يبث على شبكة فوكس نيوز، قالت تشيني إنه "لم يعد بإمكان الصين البقاء وسط مجتمع الدول المتحضرة بسبب السوء الذي تسببت به".

وردا على سؤال حول مساءلة الصين عن الوباء، قالت الممثلة عن ولاية وايومنغ إن الحزب الشيوعي الصيني بحاجة إلى المساءلة عن السماح عمدا لـفيروس كوفيد- 19 بالانتشار عالميا من أجل إلحاق الأذى الاقتصادي بباقي الدول.

وتم تعيين تشيني مؤخرًا في فريق عمل تابع للحزب الجمهوري، تم تشكيله لتطوير الأفكار والسياسات والاستراتيجية التشريعية لمكافحة التهديد الذي يشكله الحزب الشيوعي الصيني على الولايات المتحدة.

وأطلق تفشي الوباء سجالا دبلوماسيا حادا بين الصين والولايات المتحدة كانت منظمة العالمية محوره.

وفي أواخر مارس، أبرم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ هدنة غير رسمية، لكنها سرعان ما انهارت، إذ اتّهم ترامب بكين بالتباطؤ في إبلاغ العالم بشأن أولى مراحل تفشي الفيروس في ووهان بينما أعرب علنا عن اشتباهه بأن الصين أخفت حادثا ما وقع في مختبر الحمِّيات في المدينة الواقعة في شرق البلاد.

وأُعلنت أولى الإصابات بفيروس كورونا أواخر ديسمبر في ووهان، وأصاب الوباء مذاك أكثر من أربعة ملايين شخص حول العالم وأودى بحياة نحو 300 ألف.

ودعت الولايات المتحدة وأستراليا لتحقيق دولي بشأن مصدر الفيروس.

وتبنّت منظمة الصحة العالمية نبرة أكثر دبلوماسية فحضّت بكين على دعوتها للمشاركة في التحقيقات بشأن المنشأ.

وبعد مدة قصيرة في مطلع مايو، اقترحت الصين تشكيل لجنة برعاية منظمة الصحة العالمية لتقييم "الاستجابة العالمية" لكوفيد-19، شرط أن يتم ذلك بعد تجاوز الجائحة.

والخميس، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا المستجد "قد لا يختفي أبدا" وقد يتحول إلى مرض سيكون على البشرية تعلّم التعايش معه، بينما تقترب حصيلة الوفيات بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب به الفيروس من 300 ألف في العالم.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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روسيا توقف العمل بأجهزة تنفس اصطناعية احترقت وقتلت أربع مرضى

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
أجهزة تنفس اصطناعية
| Source: Courtesy

أعلنت هيئة تنظيمية في قطاع الرعاية الصحية في روسيا وقف استخدام طراز معين من أجهزة التنفس الصناعي الطبية الروسية المصنعة بعد الأول من أبريل وذلك بعد حريقين اندلعا في مستشفيين، أفادت تقارير بعلاقتهما بجهازين من هذا الطراز.

وكان جهاز التنفس الصناعي (أفينتا-أم أس) مستخدما في مستشفى سان جورج بمدينة سان بيترسبرغ حيث لقي خمسة أشخاص حتفهم في حريق الثلاثاء، وأيضا في مستشفى في موسكو حيث اندلع حريق أودى بحياة شخص آخر يوم السبت.

وقالت الهيئة التنظيمية، روسزدراف نادزور، إنها ستتحقق من جودة وسلامة أجهزة التنفس في المستشفيين.

وقامت السلطات بشراء المئات من Aventa-Ms لمساعدة المستشفيات على التعامل مع مرضى فيروس كوفيد- 19.

وعلى الرغم من أن عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في روسيا لا يزال قليلا مقارنة بالدول الأخرى، إلا أن عدد حالات الإصابة بها يبلغ 242.271 وهو ثاني أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة.

يذكر أن روسيا أرسلت مجموعة من أجهزة التهوية نفسها إلى الولايات المتحدة في أوائل أبريل، على الرغم من أن المسؤولين الأميركيين قالوا إن الآلات لم تكن مطلوبة.

منظمة الرعاية الصحية الحكومية (Roszdravnadzor) قالت في بيان إنها ستعلق استخدام جميع هذه الآلات في روسيا، ولا سيما التي صنعت بعد الأول من أبريل.

ولم توضح المنظمة على الفور عدد أجهزة التهوية الجديدة المعنية بقرار التعليق.

وذكرت بيانات المشتريات العامة التي استشهدت بها وكالة أنباء انترفاكس، التي نقلت الخبر أول مرة، أن مستشفى سانت جورج في سان بيترسبرغ أنفق 441 مليون روبل (6 ملايين دولار) في الشهر الماضي على شراء 237 من أجهزة التهوية تلك.

وأضافت أن عقد الشراء اكتمل في 24 أبريل.

ويتم تصنيع أجهزة التهوية في مصنع الأورال لهندسة الآلات (UPZ) في منطقة سفيردلوفسك.

وقالت شركة "تكنولوجي راديو تكنولوجيز" (KRET) ، التي تسيطر على "يو بي زد" ، الثلاثاء، إن أجهزتها اجتازت جميع الاختبارات اللازمة واستخدمتها المنشآت الطبية في روسيا منذ عام 2012 دون أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

وحثت الناس على تجنب التسرع في الاستنتاجات حتى تُعرف نتيجة التحقيقات الرسمية في الحرائق.

الحرة / ترجمات - واشنطن