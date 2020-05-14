عربي ودولي

واشنطن ترصد محاولات صينية لقرصنة أبحاث تتعلق بكورونا

الحرة / وكالات - واشنطن
14 مايو 2020
قراصنة ينظمون هجوما سيبرانيا - صورة تعبيرية
قراصنة ينظمون هجوما سيبرانيا - صورة تعبيرية

قال مسؤولون أميركيون الأربعاء، إن متسللين مرتبطين بالصين يخترقون منظمات أميركية تجري أبحاثا بشأن مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، وطالبوا الباحثين ومسؤولي الصحة العامة بالحذر من عمليات السرقة الإلكترونية.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي (أف. بي. آي) ووزارة الأمن الداخلي في بيان مشترك، إن المكتب يحقق في عمليات اختراق لمنظمات أميركية على يد متسللين مرتبطين بالصين رصدهم وهم "يحاولون تحديد والحصول بشكل غير قانوني على مواد ثمينة تخضع لحقوق الملكية الفكرية وبيانات خاصة بالصحة العامة تتعلق باللقاحات والعلاجات والفحص من شبكات وأفراد مرتبطين بأبحاث تتعلق بمرض كوفيد-19".

ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن هوية الأهداف أو المتسللين.

ونددت السفارة الصينية في واشنطن بالمزاعم ووصفتها بأنها "أكاذيب".
وقالت السفارة في بيان "أصدر مكتب التحقيقات الاتحادي تحذيرا يستند إلى افتراض الذنب ودون أي أدلة". وأضافت أن الاتهام الأميركي يقوض "التعاون الدولي القائم في مواجهة الوباء".

وأصبحت الأبحاث والبيانات المتعلقة بفيروس كورونا أولوية رئيسية للمتسللين، وأصدرت أجهزة مخابرات غربية تحذيرات مرارا بشأن استهداف منظمات الصحة العامة والأدوية.

وكانت رويترز قد ذكرت في تقرير الأسبوع الماضي، أن متسللين مرتبطين بإيران استهدفوا موظفين بشركة جيلياد ساينسز الأميركية لصناعة الأدوية، والتي يعتبر عقارها ريمديسيفير الوحيد الذي تم إقراره حتى الآن لمساعدة مرضى كوفيد-19.

كما ذكرت رويترز في مارس وأبريل أن متسللين حاولوا اختراق منظمة الصحة العالمية مع انتشار جائحة كورونا في أنحاء العالم.

الحرة / وكالات - واشنطن

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صاروخ هاربون

أعلن البنتاغون الأربعاء منح شركة بوينغ عقدين بأكثر من ملياري دولار لتسليم ما يزيد عن ألف صاروخ جو-أرض وصواريخ مضادة للسفن إلى السعودية.

وقال بيان للبنتاغون أن العقد الأول بقيمة 1,97 مليار مخصص لتحديث وتطوير صاروخ كروز "سلام-إي آر"، إضافة إلى تسليم 650 صاروخ جديد "لدعم حكومة المملكة العربية السعودية".

ومن المقرر اتمام العقد بحلول ديسمبر 2028 بالنسبة إلى صواريخ "سلام-إي آر"، وهي صواريخ جو-أرض موجهة عبر نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي أس" ويصل مداها إلى نحو 155 ميلا بحريا (290 كيلومترا تقريبا).

وأعلن البنتاغون أيضا عن عقد بأكثر من 650 مليون دولار لتسليم 467 صاروخ جديد من طراز "هاربون بلوك تو" المضاد للسفن، بينها 400 للسعودية.

وسيتم تسليم بقية الصواريخ إلى البرازيل وقطر وتايلاند. كما سيتم تسليم معدات دعم للهند واليابان وهولندا وكوريا الجنوبية، وفق البيان.

وفي بيان منفصل قالت بوينغ إن العقود الجديدة ستضمن استمرار برنامج "هاربون" حتى عام 2026، وإعادة إطلاق خط انتاج "سلام-إي آر".

وبوينغ التي أشارت إلى أن المرة الأخيرة التي سلمت فيها نظام أسلحة "سلام إي-آر" كانت عام 2008، تضع مجموع العقود التي وقعتها عند 3,1 مليار دولار. وقال متحدث باسم الشركة أن هذا يتضمن طلبا سابقا لأسلحة.